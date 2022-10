ΣΥΡΙΖΑ: Δυσμενής και επικίνδυνη εξέλιξη η υπογραφή MoU Τουρκίας – Λιβύης «Η Τουρκία ανακοινώνει για πρώτη φορά έρευνες δυτικά του 28ου μεσημβρινού στην Ανατολική Μεσόγειο στη βάση ενός παράνομου μνημονίου» αναφέρει η αξιωματική αντιπολίτευση «Η υπογραφή νέων μνημονίων συνεργασίας Τουρκίας-Λιβύης στον ενεργειακό τομέα στη βάση του παράνομου μνημονίου του Νοεμβρίου 2019 αποτελεί μία ακόμη εξαιρετικά δυσμενή και επικίνδυνη εξέλιξη για τα συμφέροντα της Ελλάδας» επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του για την υπογραφή MoU Τουρκίας – Λιβύης. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του σημειώνει ακόμα: «Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγες μόλις μέρες αφού ο κ. Μητσοτάκης συνάντησε στον ΟΗΕ τον επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ αλ Μένφι, χωρίς να θέσει καν θέμα παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου και μετά από δύο χρόνια συστηματικού αποκλεισμού της Ελλάδας από ευρωπαϊκές συνόδους για τη Λιβύη, στις οποίες συμμετείχε ενεργά η Τουρκία. Έρχεται λίγες μέρες αφότου ο κ Μητσοτάκης επιβεβαίωσε δημόσια ότι κόκκινη γραμμή της Ελλάδας είναι η προάσπιση της κυριαρχίας της στα 6 νμ και όχι η προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα της. Σε αυτό το πλαίσιο η Τουρκία ανακοινώνει για πρώτη φορά έρευνες δυτικά του 28ου μεσημβρινού στην Ανατολική Μεσόγειο στη βάση ενός παράνομου μνημονίου. Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί μια ακόμη σημαντική εθνική υποχώρηση που επιβεβαιώνει την απόλυτη αποτυχία του δόγματος του “πιστού και προβλέψιμου συμμάχου” που προβαίνει σε πρωτοφανείς παραχωρήσεις στους εταίρους του χωρίς τις παραμικρές εγγυήσεις για τα εθνικά συμφέροντα και για πιέσεις στην Τουρκία προκειμένου να επανέλθει στον διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου». Ειδήσεις σήμερα: Ο Ερντογάν στην Πράγα με τους κανόνες Ευρώπης και Ελλάδας Τραγωδία στην Ινδονησία: Πρώτα πέθαναν δυο αστυνομικοί και μετά ρίξαμε τα δακρυγόνα, λένε οι αρχές Νέος κρατικός προϋπολογισμός με φιλόδοξους στόχους και αστάθμητους παράγοντες BEST OF NETWORK 03.10.2022, 12:00 03.10.2022, 16:52 03.10.2022, 11:02 03.10.2022, 16:22 03.10.2022, 16:23 03.10.2022, 17:30

