Τουρκία: Νέες εμπρηστικές δηλώσεις Ακάρ – «Ψεύτες και μυθομανείς οι Έλληνες πολιτικοί, τους εύχομαι περαστικά»

Στην γραμμή των προκλήσεων που έχει χαράξει εδώ και αρκετό διάστημα η Τουρκία επιμένει ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Aksam αναφέρεται σε όλα όσα ανεδαφικά υποστηρίζει η Άγκυρα τόσο για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του ανατολικού Αιγαίου όσο και το μεταναστευτικό, διανθίζοντας τα λεγόμενά του με αναφορές στην Τριπολιτσά και το Κυπριακό. Αρχικά ο Χουλουσί Ακάρ υποστηρίζει επικαλούμενος την ανάγνωση που κάνει η Τουρκία στις Συνθήκες της Λωζάνης και των Παρισιών ότι «το άρθρο 12 της Συνθήκης της Λωζάνης και το άρθρο 14 της Συνθήκης των Παρισιών προβλέπουν καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης για τα νησιά που περιλαμβάνονται σε αυτές. Δεν μπορεί να εξοπλίζεις αυτά τα νησιά. Αν το κάνεις, τότε σημαίνει ότι αποχωρείς από αυτές τις συμφωνίες». Παίρνοντας, δε, τη σκυτάλη από όσα παράλογα ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ακάρ αναφέρει πως «οι Έλληνες υποστηρίζουν ότι έχουν σώσει εκατοντάδες πρόσφυγες στο Αιγαίο. Ωστόσο έχουν μετατρέψει το Αιγαίο σε ένα νεκροταφείο προσφύγων». Παράλληλα ο Χουλουσί Ακάρ κατηγορεί την Ελλάδα για λειτουργία «στρατοπέδου τρομοκρατών» στο Λαύριο, κατηγορία την οποία έχει επανειλλημένως διαψεύσει η Ελλάδα. «Ωστόσο γεγονότα, βίντεο, φωτογραφίες, δηλώσεις και έγγραφες δεν το κάνουν αυτό. Οι Έλληνες πολιτικοί λένε ψέματα με κάθε ευκαιρία. Προσπαθούν να δυσφημίσουν την Τουρκία. Αυτό είναι κάτι σαν αρρώστια τώρα. Το όνομά της στην ιατρική βιβλιογραφία είναι “μυθομανία”. Τους εύχομαι περαστικά». Από τη συνέντευξη Ακάρ δεν έλειψαν και οι αναφορές σε αυτό που η Τουρκία αποκαλεί «σφαγή της Τριπολιτσάς». Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας «ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, την υπερασπίζεται. Ο κόσμος δεν την υπερασπίζεται». Κατά τη δική του λογική, δε, «οι Έλληνες παρέμειναν υπό τον Οθωμανική εξουσία για 400 χρόνια αλλά δεν έχασαν την γλώσσα και την θρησκεία τους. Το ίδιο έθνος, τώρα, κατηγορεί εμάς που συμπεριφερθήκαμε με τον τρόπο αυτό για 400 χρόνια, για διώξεις και γενοκτονία. Το ίδιο κάνουν και στους ανθρώπους στη δυτική Θράκη και τους λένε “δεν είστε Τούρκοι”». Επιμένοντας στην ίδια διαστρέβλωση της πραγματικότητας ο Χουλουσί Ακάρ υποστηρίζει ότι «η Ελλάδα συνεχίζει τις προκλήσεις και τις παρενοχλήσεις στο Αιγαίο» προσθέτοντας ότι «καταγγείλλαμε τις συμπεριφορές αυτές στο ΝΑΤΟ και αυτοί (σ.σ. οι Έλληνες) είπαν “δεν γνωρίζαμε ότι επρόκειτο για τουρκικό αεροπλάνο”. Γελάει ο κόσμος με αυτά». Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας υποστηρίζει, ακόμα, ότι «εργαζόμαστε με τέτοιον τρόπο ώστε και αυτό το περιστατικό ήταν υπό τον έλεγχό μας. Το σημαντικότερο πρόβλημά μας είναι ότι οι χώρες της Δύσης δεν είναι αντικειμενιικές». «Παρόλα αυτά εμείς μιλάμε για ειρήνη και διάλογο» αναφέρει ο Ακάρ προειδοποιώντας, ωστόσο, ότι «αν και πάμε μέχρι το τέλος την διπλωματία, παίρνουμε και όλα τα μέτρα επί του πεδίου». Ο ίδιος υποστηρίζει, μάλιστα, ότι είναι η Τουρκία που είναι έτοιμη να συνεχίσει τον διάλογο και η Ελλάδα δεν προσήλθε ποτέ σε αυτόν. Όσον αφορά την άρση του εμπάργκου όπλων από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, ο Χουλουσί Ακάρ λέει στη συνέντευξή του ότι «θα παρακολουθήσουμε την εφαρμογή του. Δεν υπάρχει καμία αδυναμία σε επίπεδο προσωπικού, όπλων, οχημάτων, εξοπλισμού και ελέγχου των συνόρων μας. Η θέση μας είναι ίδια με το 1974, η Τουρκία δεν είναι απειλή αλλά ένας δυνατός, αξιόπιστος και αποτελεσματικός σύλλογος. Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε το δίκαιό μας και λέμε στα αδέλφια μας τους Κύπριους μάθετε από την ιστορία σας». Ειδήσεις σήμερα: Ο Ερντογάν στην Πράγα με τους κανόνες Ευρώπης και Ελλάδας Τραγωδία στην Ινδονησία: Πρώτα πέθαναν δυο αστυνομικοί και μετά ρίξαμε τα δακρυγόνα, λένε οι αρχές Νέος κρατικός προϋπολογισμός με φιλόδοξους στόχους και αστάθμητους παράγοντες

