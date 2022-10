Τουρκικές προκλήσεις – Αποστολάκης: Εάν ξεκινήσει μια πολεμική αντιπαράθεση δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί

«Τις τελευταίες ημέρες έχουν γίνει κινήσεις για να γίνει διαχείριση της αναστάτωσης που προκαλεί η Τουρκία. Οι Τούρκοι με φραστικές πιέσεις και προτροπές δεν μαζεύονται. Ζυγίζουν τα πράγματα και κάνουν αυτό που τους συμφέρει» επισήμανε ο Ευάγγελος Αποστολάκης, Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας. «Αν ο Σάλιβαν τους δώσει τέτοιες επιλογές που να τους συμφέρει να σταματήσουν τις κλιμακώσεις, ενδεχομένως να σταματήσουν. Εγώ βλέπω ότι αυτό γίνεται αυτή την στιγμή. Ότι γίνεται κάποιο παζάρι. Προσπαθούν να τους καθησυχάσουν. Πώς γίνεται παράλληλα να πάει ο Σάλιβαν στην Κωνσταντινούπολη και την ίδια στιγμή σήμερα να πάει ο Τσαβούσογλου στην Λιβύη; Είναι μια ιστορία που θα δημιουργήσει θέματα, αν ισχύουν αυτά που ακούμε δημοσιογραφικά ότι η Λιβύη έχει πρόθεση να παραχωρήσει την ΑΟΖ της στην Τουρκία» προσέθεσε, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα. Είναι σχεδόν σίγουρο, εξέφρασε την εκτίμηση, ότι η Τουρκία δεν θέλει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ και να κάνει στρατιωτικές ενέργειες και προσπαθεί με κάθε τρόπο να κερδίσει αυτά που θέλει. «Ένα είναι το ζήτημα των F16 και των απαιτήσεων από την Αμερική, το άλλο είναι η ενέργεια που είναι πολύ σημαντικό και διεκδικεί έναν ρόλο ως μέρος της λύσης για την Ευρώπη. Η κατάσταση με την Ρωσία έχει δυσκολέψει, η υπόσταση του ΝΑΤΟ έχει ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και οποιαδήποτε αντιπαράθεση μέσα στους κόλπους της συμμαχίας είναι κάτι που δεν θέλει κανείς αυτή την στιγμή» είπε ο κ. Αποστολάκης περιγράφοντας σημεία της κατάστασης. Σχετικά με την κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας, ο πρώην υπουργός Άμυνας, την χαρακτήρισε καλή, όχι εξαιρετική γιατί υπάρχουν θέματα, είπε χαρακτηριστικά. «Το προσωπικό είναι εξαιρετικό. Οι ισχύες των ενόπλων δυνάμεων και οι δυνατότητες να ανταποκριθούν είναι αρκετά σοβαρές. Σε μια πολεμική αντιπαράθεση δεν μπορείς να μετρήσεις ποιος θα κερδίσει ξεκάθαρα, το θέμα είναι τι ζημιά θα πάθουν και οι δύο από μια τέτοια σύγκρουση» συμπλήρωσε. Όσο για τις φρεγάτες Belharra, ανέφερε πως είναι εξαιρετικά πλοία, πως θα είναι στην τεχνολογία και τα επόμενα 30 χρόνια, με εξαιρετικές δυνατότητες που θα επαυξήσουν πολύ το δυναμικό του ναυτικού. Είναι μια καλή επιλογή, σύμφωνα με τον ίδιο, σημειώνοντας πάντως πως «ένα οπλικό σύστημα δεν αλλάζει τελείως τα δεδομένα, δίνει πόντους και ενισχύει την ισορροπία που ήδη υπάρχει». Παράλληλα, ο κ. Αποστολάκης δεν συμμερίζεται τα σενάρια που λένε ότι μια ενδεχόμενη σύγκρουση δεν θα κρατούσε περισσότερο από 3-4 ημέρες, καθώς υποστήριξε ότι εάν ξεκινήσει μια πολεμική αντιπαράθεση, δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί μέχρι πού θα φτάσει αλλά και ότι μια σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί σε όλη την επικράτεια. Είναι σαν μια φωτιά που προσπαθείς να την ελέγξεις και δεν τα καταφέρνεις. Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο, η Τουρκία δεν μπορεί να κάνει ναυτικό αποκλεισμό νησιού, καθώς είναι πολεμική ενέργεια. Ειδήσεις σήμερα: «Συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες» υπέγραψε ο Τσαβούσογλου στη Λιβύη Την Τετάρτη η κηδεία του Σταμάτη Κόκοτα στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ζωγράφου Οικονόμου: Η Αθήνα είναι «ανοιχτή» σε συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν στην Πράγα

