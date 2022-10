Τουρκική κορβέτα υποκλοπών-παρεμβολών στο Αιγαίο για πρώτη φορά

Καταστάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη ελεγχόμενη κρίση με την Τουρκία προκαλούνται σχεδόν καθημερινά στο Αιγαίο με πυκνότητα που δημιουργεί έντονο προβληματισμό. Πριν από λίγες ημέρες, όπως πληροφορείται το «ΘΕΜΑ», οι Τούρκοι έβγαλαν για πρώτη φορά στο Αιγαίο το πλοίο υποκλοπών «Ufuk». Πρόκειται για μια κορβέτα μήκους 99 μέτρων με εκτόπισμα 2.400 τόνων που μπορεί να μεταφέρει και ελικόπτερο. Το «Ufuk» έχει δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου, εκτέλεσης ηλεκτρονικών παρεμβολών, συλλογής πληροφοριών από υποκλοπή σημάτων (SIGINT) και ηλεκτρονικές εκπομπές (ELINT), καθώς και ανάλυσης ηλεκτρονικών δεδομένων. Στο πλήρωμά του, δε, θεωρείται βέβαιο ότι περιλαμβάνονται και πράκτορες της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας MIT. Η έξοδος του τουρκικού πλοίου υποκλοπών «Ufuk» συμπίπτει χρονικά με τη διεξαγωγή της ελληνογαλλικής άσκησης «Αργώ 22» που εξελίσσεται στον Παγασητικό κόλπο, στη Σκύρο και στον Αγιο Ευστράτιο. Από σχετική απόσταση, το τουρκικό πλοίων υποκλοπών παρακολουθούσε τα ελληνογαλλικά γυμνάσια που ολοκληρώθηκαν το Σάββατο στο Κεντρικό Αιγαίο. Στην άσκηση συμμετείχαν το μεγάλο γαλλικό αποβατικό ελικοπτεροφόρο «Tonnerre», που μεταφέρει μικρά καταμαράν και ισχυρή δύναμη Γάλλων πεζοναυτών, αλλά και ελληνικές φρεγάτες, αρματαγωγά, υποβρύχια, επιθετικά ελικόπτερα Apache και κομάντος από την Ταξιαρχία Πεζοναυτών. Η ελληνογαλλική άσκηση, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας – Γαλλίας, φαίνεται ότι ενόχλησε την τουρκική ηγεσία κι έτσι έστειλε στο Αιγαίο την κορβέτα «Ufuk», που είναι «το πετράδι του στέμματος» των τουρκικών πλοίων υποκλοπών. Πολεμικά αεροπλάνα και πλοία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων συμμετείχαν τις τελευταίες ημέρες σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με Ισπανούς και Γάλλους Η εμφάνιση του «Ufuk» στο Αιγαίο, αρχικά ανοιχτά της Καλύμνου και στη συνέχεια προς τη Σκύρο και τον Αγιο Ευστράτιο, ενεργοποίησε τις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες. Πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί λένε ότι από πλευράς του Πολεμικού Ναυτικού επιχειρήθηκε να προστατευτούν τα σενάρια της άσκησης και να αποτραπεί πιθανή υποκλοπή ευαίσθητων πληροφοριών από τα συστήματα της τουρκικής κορβέτας «Ufuk». Η έξοδος του τουρκικού πλοίου υποκλοπών δεν είναι το μοναδικό περιστατικό που δείχνει τη διάθεση της Αγκυρας να παρακολουθεί νύχτα μέρα όσα γίνονται από πλευράς των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίες πραγματοποιούν ένα πρόγραμμα στρατιωτικών ασκήσεων από καιρό εγκεκριμένο, χωρίς να παρασύρονται από την καθημερινά κλιμακούμενη ρητορική των Τούρκων. Τουρκικά «αλιευτικά» Διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην προσπάθεια του καθεστώτος Ερντογάν να δημιουργηθεί κλίμα έντασης στο Αιγαίο, ειδικός ρόλος φαίνεται να έχει ανατεθεί στους Τούρκους «ψαράδες», οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες όλο και πιο συχνά εισέρχονται εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων όπου εντοπίζουν αλιεύματα. Αδιαφορώντας για το γεγονός ότι δεν έχουν άδεια να ψαρεύουν σε ελληνικά χωρικά ύδατα, οι Τούρκοι «ψαράδες» με τα μεγάλα αλιευτικά τους κινούνται προκλητικά και δεν υποχωρούν ακόμη κι όταν τα σκάφη του Ελληνικού Λιμενικού τούς προσεγγίζουν και τους ζητούν να σταματήσουν την παράνομη αλιεία και να αποχωρήσουν από την ελληνική αιγιαλίτιδα ζώνη. Τουρκικό «αλιευτικό» ανοιχτά της Μυκόνου. Τα «ψαράδικα» είχαν βρεθεί για πρώτη φορά σε ελληνικά χωρικά ύδατα τον Ιούλιο του 2020 Πηγές με γνώση των λεπτομερειών από αρκετά περιστατικά που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες στο Αιγαίο αναφέρουν ότι οι Τούρκοι «ψαράδες» αντιδρούν με περισσή προκλητικότητα όταν οι Ελληνες λιμενικοί τούς ζητούν να φύγουν από την ελληνική χωρική θάλασσα και να σταματήσουν την παράνομη αλιεία απαντώντας ότι δήθεν βρίσκονται σε τουρκικά ύδατα! Ειδήσεις σήμερα: Ο Ερντογάν στην Πράγα με τους κανόνες Ευρώπης και Ελλάδας Νέος κρατικός προϋπολογισμός με φιλόδοξους στόχους και αστάθμητους παράγοντες Πόκερ: 35χρονη κατηγορείται ότι κέρδισε $269.000 με δονούμενο δαχτυλίδι – «Είστε σεξιστές» απαντά

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )