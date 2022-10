Το παρασκήνιο της επανένταξης του Κουρουμπλή στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ

Καμία έκπληξη δεν προκάλεσε η επανένταξη του Παναγιώτη Κουρουμπλή στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρουν στελέχη της Κουμουνδούρου που γνωρίζουν καλά την ανθρωπογεωγραφία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως επισημαίνουν πηγές της Κουμουνδούρου στο thetimes|-.gr, ο πρώην υπουργός διατηρούσε καλές σχέσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ, συμμετείχε στις κομματικές εκδηλώσεις, και επιπροσθέτως εκτιμήθηκε το γεγονός ότι ο κ. Κουρουμπλής αν και δεν μετείχε θεσμικά όλο αυτό το διάστημα στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, εντούτοις η κοινοβουλευτική ψήφος του ήταν πάντοτε εναρμονισμένη με αυτές των υπολοίπων βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χωρίς να του έχει ποτέ ζητηθεί κάτι τέτοιο, όντας ανεξάρτητος. Έχοντας ανοιχτούς διαύλους με την Κουμουνδούρου όλο αυτό το διάστημα, έδινε το «παρών» σε όλες τις εκδηλώσεις του κόμματος όπως το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε την άνοιξη αλλά και τις συνεδριάσεις της ΚΠΕ. Δεν είχε περάσει απαρατήρητος και ο θερμός χαιρετισμός που αντάλλαξαν με τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, μετά την ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ήταν προδιαγεγραμμένη η επιστροφή του και ήταν απλώς θέμα χρόνου και σωστού timing. Η έναρξη της νέας περιόδου της Βουλής, η οποία εγκαινιάστηκε σήμερα με τον καθιερωμένο αγιασμό, ήταν η κατάλληλη ευκαιρία για να ανακοινωθεί η επιστροφή του κ. Κουρουμπλή στην κοινοβουλευτική ομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει προηγηθεί κάποια συνάντηση των δύο πλευρών ωστόσο, ήταν μια φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Με επιστολή που απέστειλε ο Αλέξης Τσίπρας τη Δευτέρα το μεσημέρι, στον Πρόεδρο της Βουλής ανακοίνωσε την επανένταξη του Παναγιώτη Κουρουμπλή στον κοινοβουλευτική ομάδα, επικαλούμενος το άρθρο 16 παρ.5 του κανονισμού της Βουλής. Ταυτόχρονα, επίσης με επιστολή του προς τον Κωνσταντίνο Τασούλα και ο κ. Κουρουμπλής, αποδέχθηκε την επανένταξη του. Η διαγραφή του Παναγιώτη Κουρουμπλή στις 16 Δεκεμβρίου του 2021, μπορεί να τον είχε στεναχωρήσει, όπως επισημαίνουν άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στον πρώην υπουργό, όμως δεν δημιούργησε μέτωπο με τον Αλέξη Τσίπρα, αντιθέτως πέρα από την προσωπική πικρία που ένιωσε, πολιτικά και ιδεολογικά συνέχιζε να συντάσσεται με το κόμμα του. Γιατί είχε διαγραφεί ο Κουρουμπλής Την οργισμένη αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα είχαν προκάλεσαν οι αναφορές του Παναγιώτη Κουρουμπλή, για «χιλιάδες ανθρώπους που δολοφονήθηκαν», με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να προχωρά στη διαγραφή του βουλευτή του κόμματος τον Δεκέμβριο του ’21. Εκείνες τις ημέρες, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρισκόταν στις Βρυξέλλες και τηλεφώνησε στη γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη, θέλοντας να μεταφέρει ένα «τελεσίγραφο» στον πρώην υπουργό. «Θα ανασκευάσει, ή θα διαγραφεί από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», φέρεται να δήλωσε. Τότε, ο κ. Κουρουμπλής είχε αρνηθεί και δεν ανασκεύασε όσα είπε, με αποτέλεσμα να προχωρήσει η διαγραφή του. Η αναφορά του βουλευτή, που έγινε με αφορμή τη μελέτη των καθηγητών Τσιόδρα – Λύτρα, προκάλεσε την έντονη αντίδραση των παριστάμενων βουλευτών της ΝΔ, οι οποίοι διαμαρτυρόμενοι, φώναζαν «ντροπή», ζητώτας από τον κ. Κουρουμπλή να ανακαλέσει, ενώ ο προεδρεύων, Απόστολος Αβδελάς, επιχειρούσε να επαναφέρει την τάξη. Τι είχε πει στη Βουλή ο Παναγιώτης Κουρουμπλής Σχολιάζοντας την μελέτη των δύο καθηγητών ο βουλευτής β’ Αθηνών της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε πει πως είναι «επιλεκτική επιλογή προσβλητική για τον ελληνικό λαό. Περιμένουμε λοιπόν να έρθει ο κ. Πρωθυπουργός, ο οποίος θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί πραγματικά μετά από αυτή την αποκάλυψη. Γιατί θα απολογηθείτε. Δεν θα το περάσετε έτσι. Γιατί μέσα σε αυτό το περιβάλλον δολοφονήθηκαν άνθρωποι. Το συνειδητοποιείτε;» Ειδήσεις σήμερα: Ο Ερντογάν στην Πράγα με τους κανόνες Ευρώπης και Ελλάδας Τραγωδία στην Ινδονησία: Πρώτα πέθαναν δυο αστυνομικοί και μετά ρίξαμε τα δακρυγόνα, λένε οι αρχές Νέος κρατικός προϋπολογισμός με φιλόδοξους στόχους και αστάθμητους παράγοντες

