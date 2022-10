Eurogroup: Τέλος το 2023 τα οριζόντια μέτρα για την ενεργειακή κρίση – Στήριξη μόνο στους ευάλωτους

Την αντίθεσή τους με την εφαρμογή οριζόντιων μέτρων εξέφρασαν σήμερα οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης στη συνεδρίαση του Eurogroup. «Η ευρεία υποστήριξη της συνολικής ζήτησης μέσω δημοσιονομικών πολιτικών το 2023 δεν δικαιολογείται» τονίζουν συγκεκριμένα οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης και σημειώνουν ότι τα μέτρα των κρατών μελών πρέπει να στοχεύουν στην προστασία των ευάλωτων. Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης σημειώνουν ακόμα ότι απαιτείται ο συντονισμός των χωρών της Ευρωζώνης ώστε να μην υπάρξουν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό. «Οι δημοσιονομικές πολιτικές θα πρέπει να στοχεύουν στη διατήρηση της βιωσιμότητας του χρέους καθώς και στην αύξηση του αναπτυξιακού δυναμικού με βιώσιμο τρόπο, διευκολύνοντας έτσι και το έργο της νομισματικής πολιτικής να διασφαλίσει την έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο της ΕΚΤ, δηλαδή κοντά στο 2%», σημειώνεται στην κοινή δήλωση των υπουργών. Χρήστος Σταϊκούρας και Κριστίν Λαγκάρντ Οι υπουργοί Οικονομικών σημειώνουν ακόμη πως τα μέτρα για την αντιμετώπιση του εξωτερικού σοκ που προκαλείται στην οικονομία «θα επιβαρύνουν όλο και περισσότερο τους εθνικούς μας προϋπολογισμούς και ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιβραδύνουν την απαραίτητη προσαρμογή της ζήτησης για κατανάλωση ενέργειας». Αναλυτικά η ανακοίνωση του Eurogroup: «Τα τελευταία δυόμισι χρόνια, η οικονομία της ευρωζώνης χαρακτηρίστηκε από μεγάλες διακυμάνσεις στην οικονομική δραστηριότητα. Ο ρωσικός επιθετικός πόλεμος στην Ουκρανία έφερε νέες αναταραχές στο προσκήνιο και ώθησε τον ήδη αυξανόμενο παγκόσμιο πληθωρισμό σε υψηλά πολλών δεκαετιών. Πρόσφατες προβλέψεις και δείκτες ερευνών υποδεικνύουν επιδείνωση της βραχυπρόθεσμης προοπτικής για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό με περαιτέρω διαταραχές στον εφοδιασμό με φυσικό αέριο. Από την άλλη πλευρά, το πρώτο εξάμηνο του έτους, η οικονομική ανάπτυξη ήταν υψηλότερη από την αναμενόμενη και οι αγορές εργασίας φαίνεται να αποτελούν πηγή ανθεκτικότητας στο μέλλον, ενώ το Ταμείο Ανάπτυξης συνεχίζει να υποστηρίζει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη. Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις και ο Κλάους Ρέγκλινγκ Σήμερα, το Eurogroup συζήτησε τα επόμενα βήματα για τη δημοσιονομική πολιτική, βασιζόμενο στην ανακοίνωση του Ιουλίου για τη δημοσιονομική καθοδήγηση για το 2023. Υπενθυμίσαμε ότι η ευρεία υποστήριξη της συνολικής ζήτησης μέσω δημοσιονομικών πολιτικών το 2023 δεν δικαιολογείται, αλλά η εστίαση πρέπει να είναι αντίθετα στην προστασία των ευάλωτων, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία προσαρμογής, εάν χρειάζεται. Οι δημοσιονομικές πολιτικές θα πρέπει να στοχεύουν στη διατήρηση της βιωσιμότητας του χρέους καθώς και στην αύξηση του αναπτυξιακού δυναμικού με βιώσιμο τρόπο, διευκολύνοντας έτσι επίσης το έργο της νομισματικής πολιτικής να διασφαλίσει την έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο της ΕΚΤ για 2%. Είναι ευθύνη μας να μετριάζουμε τις αρνητικές επιπτώσεις αυτού του εξωτερικού σοκ στις οικονομίες μας. Ως εκ τούτου, τους τελευταίους μήνες λάβαμε μια σειρά μέτρων για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Δεδομένου του επείγοντος αυτού του ζητήματος, έχουμε λάβει μέτρα έκτακτης ανάγκης που μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα και γρήγορα, πολλά από τα οποία έχουν ευρεία βάση και στοχεύουν τις τιμές. Ωστόσο, τέτοια μέτρα θα επιβαρύνουν όλο και περισσότερο τους εθνικούς μας προϋπολογισμούς και ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιβραδύνουν την απαραίτητη προσαρμογή της ζήτησης ενέργειας. Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις και ο Κλάους Ρέγκλινγκ Κοιτάζοντας το μέλλον, στοχεύουμε να διασφαλίσουμε την ποιότητα των μέτρων που λαμβάνονται για τη θωράκιση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε όσους έχουν ανάγκη, αλλά αναγνωρίζουμε επίσης ότι οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να προστατεύσουν πλήρως τις οικονομίες τους από τις επιπτώσεις των πρωτοφανών αυξήσεων των τιμών της ενέργειας, καθώς η ευρωζώνη είναι καθαρός εισαγωγέας ενέργειας. Ως εκ τούτου, στοχεύουμε να επικεντρώσουμε την υποστήριξή μας όλο και περισσότερο σε οικονομικά αποδοτικά μέτρα, ιδίως σε μέτρα εισοδήματος που είναι έκτακτα, προσωρινά και στοχεύουν σε ευάλωτα άτομα. Δεδομένων των ισχυρών επιπτώσεων στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας, θα συντονίσουμε τα μέτρα μας για τη διατήρηση των ίσων όρων ανταγωνισμού και της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς, μεταξύ άλλων με την αποχή από επιζήμιες φορολογικές προσαρμογές. Απαιτείται στενός συντονισμός των οικονομικών πολιτικών και υπό μια ευρύτερη έννοια για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Ειδικότερα, θα πρέπει να επιδιώξουμε να αποφύγουμε το σοκ στις τιμές της ενέργειας να προκαλέσει δευτερογενείς επιπτώσεις και να οδηγήσει σε πιο επίμονη επιτάχυνση της δυναμικής του πληθωρισμού που θα έβλαπτε τις οικονομίες μας. Ως εκ τούτου, επιδιώκουμε να απέχουμε από πολιτικές που θα ενίσχυαν τις πληθωριστικές πιέσεις. Ο Γάλλος ΥΠΟΙΚ Μπρούνο Λεμέρ και ο Γερμανός ομόλογός του Κριστιάν Λίντνερ Η επιτάχυνση της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας είναι το κλειδί για τη σταθεροποίηση των τιμών της ενέργειας και τη μείωση της εξάρτησής μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Υπενθυμίζουμε τη σημασία των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση και τη διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, την ανάπτυξη παραγωγής ενέργειας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και την εύρυθμη λειτουργία των ενεργειακών αγορών. Αυτά είναι κρίσιμα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, την προστασία των οικονομιών μας από μελλοντικές αυξήσεις στις τιμές των ορυκτών καυσίμων και τη δημιουργία των θεμελίων για μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη. Το Ταμείο Ανάκαμψης και το RePowerEU μπορούν να παράσχουν σημαντική υποστήριξη από αυτή την άποψη. Μπορεί να χρειαστούν στοχευμένες και προσωρινές πολιτικές που δεν στρεβλώνουν την ενιαία αγορά για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις που εκτίθενται σε υψηλές τιμές ενέργειας να μεταβούν σε μειωμένα ανοίγματα, με εκείνες που αποκομίζουν απροσδόκητα έσοδα από τις υψηλές τιμές ενέργειας να συμβάλλουν με το μερίδιο που τους αναλογεί σε αλληλεγγύη με την υπόλοιπη κοινωνία. Συνεχίζουμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην ανθεκτικότητα της οικονομίας μας και την ικανότητά μας να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις από την κρίση στις τιμές της ενέργειας. Τα θεμελιώδη οικονομικά στοιχεία παραμένουν ισχυρά και οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης θα βελτιώσουν περαιτέρω τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των οικονομιών μας, καθιστώντας τις καλύτερα προετοιμασμένες για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Τονίζουμε τη σημασία του στενού συντονισμού και των κοινών λύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου χρειάζεται, και δεσμευόμαστε να επιτύχουμε τους στόχους πολιτικής μας με ενιαίο τρόπο. Το Eurogroup θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις οικονομικές εξελίξεις και δεσμεύεται να ενισχύσει περαιτέρω τον συντονισμό μας, προκειμένου να δώσουμε μια αποφασιστική και ευέλικτη πολιτική απάντηση».

