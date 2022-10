Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου: Η Ελλάδα προστατεύει τα ευρωπαϊκά σύνορα Κάλεσε όλους όσοι υιοθέτησαν τις ανυπόστατες αναφορές περί εγκλωβισμού 38 μεταναστων σε ελληνική νησίδα στον Έβρο να ζητήσουν συγγνώμη Τις ψευδείς και συκοφαντικές καταγγελίες εναντιον της Ελλάδας για το μεταναστευτικό που εκτοξεύει η Τουρκία με την συνδρομή συγκεκριμένων ΜΚΟ παρουσιασε στο ευρωκοινοβούλιο η Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου. Παράλληλα κάλεσε όλους όσοι υιοθέτησαν τις ανυπόστατες αναφορές περί εγκλωβισμού 38 μεταναστων σε ελληνική νησίδα στον Έβρο να ζητήσουν συγγνώμη. «Η Ελλάδα προστατεύει τα ευρωπαϊκά μας σύνορα, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρωπιστικά της καθήκοντα» ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος τυπουυτης «γαλάζιας» ευρωομαδας για να προσθέσει “αντιθέτως, η Τουρκία είναι αυτή που χρησιμοποιεί ως όπλο τους μετανάστες, εκμεταλλευόμενη τη δυστυχία και τον πόνο τους”. Η κυρία Ασημακοπούλου σημειωσε πως «ένα ακόμη περιστατικό παραπληροφόρησης και συκοφάντησης της Ελλάδας σχετικά με τη διαχείριση μεταναστών στα σύνορά της, αποδείχθηκε κατηγορηματικά ψευδές. Η ΜΚΟ “humanrights360”, η οποία εκπροσωπεί 38 αιτούντες άσυλο που εγκλωβίστηκαν σε μία νησίδα στον Έβρο, παραδέχθηκε ότι είχε “παραπλανηθεί” ως προς τα γεγονότα, επομένως οι ισχυρισμοί της ελληνικής κυβέρνησης και των ελληνικών αρχών ήταν ορθοί εξαρχής. Οι 38 μετανάστες βρίσκονταν εγκλωβισμένοι σε τουρκικό έδαφος. Κανένα άτομο που διασώθηκε δεν χρειάστηκε νοσοκομειακή περίθαλψη. Δεν υπήρχε κανένα αγνοούμενο ή πληγωμένο ή νεκρό παιδί» και υπογράμμισε πως «οφείλουν να ζητήσουν συγγνώμη από την Ελλάδα όλοι όσοι τη συκοφαντούν, στους οποίους δυστυχώς συμπεριλαμβάνονται και Έλληνες Ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης που επιδιώκουν μικροπολιτικά οφέλη. Θα αγωνιστούμε ενάντια σε όλους εκείνους που δυσφημούν και συκοφαντούν την Ελλάδα στη διεθνή σκηνή». Ειδήσεις σήμερα: Νέο βιβλίο «καίει» τον Τραμπ: Ήθελε να απολύσει την κόρη του Ιβάνκα και να… ρίξει βόμβες στο Μεξικό!Ρώσος ράπερ αυτοκτόνησε για να αποφύγει την επιστράτευση του Πούτιν Βίντεο: Πατέρας στη Φλόριντα έβαλε ασπίδα το 1 έτους παιδί του για να μην συλληφθεί πριν τον χτυπήσουν με taser BEST OF NETWORK 04.10.2022, 13:00 04.10.2022, 11:09 04.10.2022, 10:39 04.10.2022, 13:09 04.10.2022, 09:32 03.10.2022, 11:15

