Αντιδράσεις εντός και εκτός Λιβύης για το Μνημόνιο με την Τουρκία – Πώς αντιδρά η Αθήνα

Η υπογραφή του χθεσινού μνημονίου μεταξύ της κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης με έδρα την Τρίπολη και της Τουρκίας δεν είχε τον πανηγυρικό χαρακτήρα που προσπάθησαν να της προσδώσουν Τούρκοι αξιωματούχοι και τουρκικά ΜΜΕ. Καταρχήν συγκρατείται η «απομάκρυνση» του αρμοδίου Υπουργού Πετρελαίου, ο οποίος, είχε εκφράσει επιφυλάξεις – “παρατηρήσεις” όπως τις ονόμασε, αναφορικά με το σχέδιο του μνημονίου που τελικά υπογράφηκε. O Λίβυος Υπουργός Οικονομίας, σε μία κίνηση τελευταίας στιγμής όπως φαίνεται, απέκτησε τις σχετικές αρμοδιότητες και υπέγραψε εκ μέρους της κυβέρνησης εθνικής ενότητας, την στιγμή κατά την οποία ο πραγματικά αρμόδιος Υπουργός βρισκόταν στη Νότιο Αφρική. Στη συνέχεια, συγκρατείται η αναφορά της Λίβυας ΥΠΕΞ, κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου με τον Τούρκο ομόλογό της, όπου ανέφερε ότι το τουρκο-λιβυκό «μνημόνιο» του 2019 δεν έχει επικυρωθεί ακόμα. Στη συνέχεια, βεβαίως, υπήρξε η έντονη αντίδραση του Προέδρου της λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και της αρμόδιας Επιτροπής Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, η οποία σε μακροσκελή ανακοίνωση της χθες βράδυ, τονίζει ότι η θητεία της κυβέρνησης εθνικής ενότητας έχει λήξει και δεν έχει το δικαίωμα να υπογράφει διεθνείς συμφωνίες. Ως εκ τούτου, το μνημόνιο που υπογράφηκε χθες είναι παράνομο και άκυρο και όπως αναφέρει, συν τοις άλλοις, η ανακοίνωση της λιβυκής Βουλής «δεν αξίζει ούτε το μελάνι με το οποίο εκτυπώθηκε”. Συγκρατείται η άμεση αντίδραση της Αιγύπτου, η οποία επίσης αμφισβήτησε ευθέως την νομιμότητα του χθεσινού μνημονίου. Σημειώνεται τέλος η δήλωση του εκπροσώπου του ΥΕ/ΑΕ Borrell, η οποία παραπέμπει στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2019, αναφορικά με τον παράνομο και άκυρο χαρακτήρα του τουρκο-λιβυκού “μνημονίου”. Η αντίδραση Δένδια Οι ανωτέρω εξελίξεις είναι ενθαρρυντικές, αλλά σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα παραμένει σε εγρήγορση. Συγκρατείται επίσης, ο εκνευρισμός Τούρκων αξιωματούχων, όπως για παράδειγμα οι χθεσινές δηλώσεις του εκπροσώπου του ΑΚΠ Omer Celik Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συνεχίζει και σήμερα τον γύρο ενημερώσεων Πρέσβεων των Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας (χθες Γαλλία και ΗΠΑ, σήμερα Ηνωμένο Βασίλειο και Κίνα) και την προσεχή Κυριακή θα μεταβεί στο Κάιρο, προκειμένου να έχει διεξοδική συζήτηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Sameh Shoukry. Επίσης, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το σύνολο της τουρκικής προκλητικότητας, δείχνοντας και σχετικούς χάρτες, σε ομάδα Αμερικανών Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Επιτροπή Στρατιωτικών Υποθέσεων), οι οποίοι πραγματοποιούν επίσκεψη στην Ελλάδα τις μέρες αυτές. Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης για Τουρκία: Η γεωγραφία δεν αλλάζει όταν κάποιος επιχειρεί να παραχαράξει τους χάρτες Την καταδίκη του κατηγορούμενου για την δολοφονία της Δώρας Ζέμπερη ζήτησε και η εισαγγελέας στο Εφετείο Ο «Αλιγάτορας» στη μάχη κατά της Ρωσίας – Το όπλο… τέρας των Ουκρανών

