ΕΕ: Η Τουρκία αποδέχτηκε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση στην Πράγα, λέει αξιωματούχος Θα συζητηθούν θέματα όπως η ειρήνη και η ασφάλεια, η οικονομική κατάσταση, η ενέργεια, το κλίμα και η μετανάστευση και η κινητικότητα H Τουρκία αποδέχτηκε την πρόσκληση στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στις 6 Οκτωβρίου στην Πράγα, ανέφερε Ευρωπαίος αξιωματούχος. Στην επιστολή πρόσκλησης προς τους «27», ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ είχε επισημάνει ότι «με τις δραματικές συνέπειες του πολέμου της Ρωσίας να επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές χώρες σε πολλά μέτωπα, συμφωνήσαμε να ιδρύσουμε την Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα με στόχο τη συγκέντρωση χωρών της ευρωπαϊκής ηπείρου και την παροχή μιας πλατφόρμας για πολιτικό συντονισμό» προσθέτοντας ότι «η φιλοδοξία είναι να φέρουμε τους ηγέτες κοντά σε ισότιμη βάση και να προωθήσουμε τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος ώστε, από κοινού, να εργαστούμε για την ενίσχυση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ευημερίας της Ευρώπης στο σύνολό της». Επίσης είχε αναφέρει ότι θα συζητηθούν θέματα όπως η ειρήνη και η ασφάλεια, η οικονομική κατάσταση, η ενέργεια, το κλίμα και η μετανάστευση και η κινητικότητα, ενώ δεν προβλέπεται επίσημο γραπτό αποτέλεσμα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

