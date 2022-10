Εμπρηστικός Τατάρ στην Χουριέτ: Οι ΗΠΑ πολιορκούν την Κύπρο «Θα ανοίξουμε δημόσια κτήρια στα Βαρώσια» λέει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ισχυριζόμενος ότι τα οικόπεδα ανήκουν σε βακούφια από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας! Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ σε αποκλειστική συνέντευξη στη φιλοκυβερνητική Χουριέτ, αντέδρασε σήμερα στην απόφαση των ΗΠΑ να άρουν το εμπάργκο όπλων στην Κυρπαική Δημοκρατία λέγοντας ότι «η λογική εξοπλισμού του νησιού υπερβαίνει την άμυνα, είναι πολιορκία»! Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης στην ίδια συνέντευξη ανέφερε επίσης ότι το άνοιγμα δημοσίων κτιρίων θα είναι το επόμενο βήμα στα Βαρώσια. Είπε επίσης ότι στις 8 Οκτωβρίου 2022 που είναι η δεύτερη επέτειος του ανοίγματος της πόλης θα γιορτάσουν εκεί με συναυλία. Ο Τατάρ είπε ακόμα ότι «τα Βαρώσια με δύο υπέροχες παραλίες πλέον δεν είναι “πόλη φάντασμα”, είναι μια πόλη μουσείο». «Περιμέναμε 47 χρόνια να υπάρξει συμφωνία. Δεν υπήρξε, οι Ε/Κ εγκατέλειψαν τις προσπάθειες. Ήταν δικαίωμά μας να ανοίξουμε τα Βαρώσια, το κάναμε. Παρά την πανδημία, ο αριθμός των ατόμων που επισκέφθηκαν τα Βαρώσια ξεπέρασε τις 750 χιλιάδες», είπε ο Ερσίν Τατάρ. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης υποστήριξε ότι «τα οικόπεδα ανήκουν σε βακούφια από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μερικά από τα κτίρια που είναι χτισμένα σε αυτά ανήκουν σε Ε/Κ και Βρετανούς. Υπάρχουν και δημόσια κτήρια. Γι αυτό το θέμα, υπάρχει η Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας που έχει συσταθεί για τα κτίρια. Όσοι θέλουν πίσω την ακίνητη περιουσία τους θα πρέπει να κάνουν αίτηση σε αυτή την επιτροπή με τον τίτλο ιδιοκτησίας τους». «Το επόμενο στάδιο στα Βαρώσια μπορεί να είναι το άνοιγμα ορισμένων δημόσιων κτηρίων. Τον δεύτερο χρόνο των εγκαινίων του στις 8 Οκτωβρίου 2022, στις 12:00 ακριβώς, θα δώσουμε δώρο στον πρώτο που θα έρθει και θα το γιορτάσουμε με μια συναυλία. Η πιο όμορφη παραλία στον κόσμο. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Βρίσκω ηρεμία, προσπαθώ να έρχομαι συχνά», είπε ο Ερσίν Τατάρ Για την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο από τις ΗΠΑ, ο Ερσίν Τατάρ υποστήριξε ότι «ο εξοπλισμός του νησιού είναι πέραν της λογικής, είναι πολιορκία». Υποστήριξε ότι «τα βήματα των ΗΠΑ είναι παράνομα και δημιουργούν ένταση». Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του Προέδρου Αναστασιάδη ότι «δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια», ο Τ/Κ ηγέτης είπε «ας μιλάει ο καθένας ανάλογα με το μπόι του». «Εάν χρειαστεί, η Δημοκρατία της Τουρκίας μπορεί να στείλει πρόσθετες στρατιωτικές ενισχύσεις εντός μίας ώρας. Ούτε εμείς ούτε η Δημοκρατία της Τουρκίας έχουμε βλέψεις για την άλλη πλευρά. Το μόνο που θέλουμε είναι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ζούμε με ασφάλειά, ειρήνη και ηρεμία», ανέφερε. Ειδήσεις σήμερα: 12 μήνες φυλάκιση με αναστολή στον Μαραντίνη – Δεν κατέβαλλε διατροφή στη Χρηστίδου Επιπλέον 14 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ «Συμμορία» από την Αχαΐα άρπαξε 43χρονο ζητώντας 20.000 ευρώ με αφορμή μερικά… σπασμένα δόντια BEST OF NETWORK 04.10.2022, 16:01 04.10.2022, 16:54 04.10.2022, 10:39 04.10.2022, 13:09 04.10.2022, 14:27 04.10.2022, 17:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )