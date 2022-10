Λοβέρδος: Ο Παπαγγελόπουλος «καθοδηγούσε τις έρευνες» – «Ενήργησε καταφανώς δολίως η Τουλουπάκη

Λοβέρδος: «Ενήργησε καταφανώς δολίως η Τουλουπάκη» και ο Παπαγγελόπουλος «καθοδηγούσε τις έρευνες» Ολοκληρώθηκε η κατάθεση Λοβέρδου – Τι απάντησε σε ερωτήσεις του ίδιου του Παπαγγελόπουλου Παναγιώτης Τσιμπούκης 04.10.2022, 20:30 Ο Ανδρέας Λοβέρδος επανέλαβε σήμερα στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών ότι η πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη «ενήργησε καταφανώς δολίως» και ότι για τον πρώην υπουργό Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή πιθανολογεί ότι «σφόδρα έβλαψε το Δημόσιο, αλλά δεν μπορεί να το επικαλεστεί, καθώς δεν έχει στοιχεία». Παράλληλα, ο κ. Λοβέρδος ανέφερε ότι «ο κ. Παπαγγελόπουλος τότε καθοδηγούσε τις έρευνες». Από την πλευρά της, η πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Παρασκευή (Εύη) Χριστοφιλοπούλου ανέφερε ότι η μη τιμολόγηση των φαρμάτων από τον τότε υπουργό Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή, κάτι που επέφερε ζημιά τόσο στο Δημόσιο όσο και στους ασφαλισμένους. Ειδικότερα, ολοκλήρωσε σήμερα κατά την 5η ημέρα της δίκης στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών που δικάζεται ο κ. Παπαγγελόπουλος και η κυρία Τουλουπάκη, την κατάθεση του ο κ. Λοβέρδος. Πάντως, υπήρξε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του κ. Λοβέρδου και του κ. Παπαγγελόπουλου, όταν ο τελευταίος υπέβαλε ερωτήσεις στον μάρτυρα (κ. Λοβέρδο). Ειδικότερα, ο κ. Παπαγγελόπουλος ζήτησε τον λόγο, για να κάνει ερωτήσεις στον κ. Λοβέρδο. Παπαγγελόπουλος: «Είναι γεγονός ότι μετά την απολογία μου στην ανακρίτρια είχα προετοιμάσει 100 ερωτήσεις για τον κ. Λοβερδο. Μετά την απαλλαγή μου για το βαρύτερο κομμάτι για τη Novartis, θα περιόριζε κατά 70% τις ερωτήσεις μου και μετά την κατάθεση του εδώ ότι δεν έχει κανένα στοιχείο σε βάρος μου, θα κάνω 2-3 ερωτήσεις. Έχετε υποβάλλει έξι μηνύσεις στο πλαίσιο της Novartis; Εναντίον μου έχετε υποβάλλει μήνυση; Λοβέρδος: Μου είναι δυσάρεστο να τον κοιτώ. Έχω απαντήσει σε όλα. Όχι δεν έχω υποβάλλει μήνυση εναντίον σας. Παπαγγελόπουλος: Αναφέρεται έστω σε μια γραμμή το όνομα μου; Λοβερδος: Όχι τυχαία, την περασμένη συνεδρίαση ανέγνωσα ένα μικρό χωριό από τη μήνυσή μου του έτους 2020. Έτσι αποκλειστικά και μόνο από τη δίκη της συμπεριφορά παραβιάστηκε η διάταξη. Αφού επιμένουν οι άνθρωποι.. Η Ράικου είχα καταγγείλει κάποια πράγματα. Ο υπουργός (σ.σ.: Παπαγγελόπουλος) τότε καθοδηγούσε τις έρευνες. Εγώ αυτά τα απέφυγα… Στη Βουλή μπορώ να πω τις υπόνοιες μου αλλά εδώ δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Παπαγγελόπουλος: Το μένος του μάρτυρα… Προεδρος: Δεν υπάρχει μένος. Παπαγγελόπουλος: Μα, ανέφερε την κυρία Ράικου. Όταν εξεταστεί να έρθετε να την υπερασπιστείτε! Παράλληλα, ερωτήσεις δέχτηκε ο κ. Λοβερδος και από την εισαγγελέα της έδρας Όλγα Σμυρλή. «Είπατε ότι δεν έχετε στοιχεία για τον Παπαγγελόπουλο. Σε προηγούμενες θέσεις σας και στην ανακρίτρια, τον λέτε αρχηγό συμμορίας και κάτι τέτοια. Τι άλλαξε;» ρώτησε η εισαγγελέας. «Το βούλευμα!» απάντησε σε έντονο τόνο ο κ. Λοβέρδος, εξηγώντας ότι οι δικές του θέσεις είναι γνωστές, αλλά έχει εκδοθεί ένα βούλευμα που απαλλάσσει από τις κατηγορίες τον κ. Παπαγγελόπουλο για τη Novartis. Εύη Χριστοφιλοπούλου Η πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Παρασκευή (Εύη) Χριστοφιλοπούλου η οποία είχε υπογράψει μαζί με τον κ. Λοβέρδο τις αναφορές κατά του κ. Κουρουμπλή, είπε ότι με τις αναφορές που είχαν κατατεθεί στην Εισαγγελία Διαφθοράς κατά το επίμαχο διάστημα, καταγγέλθηκε η μη τιμολόγηση των φαρμάτων από τον τότε υπουργό Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή, κάτι που επέφερε ζημιά τόσο στο Δημόσιο όσο και στους ασφαλισμένους. Σε ερώτηση της πρόεδρου του Ειδικού Δικαστηρίου Βασιλικής Ηλιοπούλου, εάν ο κ. Κουρουμπλής ήθελε να βλάψει το Δημόσιο, η κυρία Χριστοφιλοπούλου, απάντησε ότι «εκ του νόμου σας λέω τι έπρεπε να κάνει, δεν προέβη ως όφειλε να πράξει». Πρόεδρος: Ο κ. Κουρουμπλής είχε σκοπό να ωφελήσει τις φαρμακευτικές εταιρείες; Μάρτυς: Με την παράλειψη να κάνει μια ενέργεια, γνώριζε πολύ καλά ο κ. Κουρουμπλής ότι θα ωφελήσει τις φαρμακευτικές εταιρείες. Πρόεδρος: Να το καταγγείλετε για κάποια αξιόποινη πράξη; Μάρτυρας: Υπάρχει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος με την αποτίμηση πολιτικών ευθυνών, αλλά και το ποινικό επίπεδο για την ενδεχόμενη διερεύνηση ποινικών ευθυνών. Ενδεχόμενη υπαιτιότητα του τότε υπουργού Υγείας ο οποίος δεν προχώρησε στην τιμολόγηση, με αποτέλεσμα να επέλθει ζημία του δημοσίου. Υπήρχε το clow back, που λειτούργησε ως αλεξίσφαιρο γιλέκο. Πρόεδρος: Η κυρία Τουλουπάκη είχε σκοπό να βλάψει ή να ωφελήσει κάποιον; Μάρτυς: Τόσο η Ελένη Ράικου όσο και η Ελένη Τουλουπάκη είχαν τα στοιχεία για να στείλουν τον φάκελο στη Βουλή. Το γιατί δεν έγινε και ποιος έχει ευθύνη, η κρίση είναι δική σας. Έπρεπε να έρθει αμελλητί με βάση το νόμο. Η μάρτυς αναφερόμενη σε ενδεχόμενη ποινική ευθύνη του κ. Κουρουμπλή, σημείωσε «ότι δεν έκανε το φόνο, για να το πω απλά, αλλά έγινε απόπειρα» και προσέθεσε ότι «έκανε δώρο στις φαρμακευτικές εταιρείες». Σε ερώτηση του μέλους του Ειδικού Δικαστηρίου Παναγιώτη Τσούκα εάν ήθελε ο κ. Κουρουπλής να βοηθήσει τις φαρμακευτικές εταιρείες, τους έκανε ένα «δώρο», όπως λέχθηκε κατά την ακροαματική διαδικασία, η μάρτυς απάντησε ότι «de facto τις βοήθησε, τώρα τι υπήρχε στο μυαλό του υπουργού δεν γνωρίζω». Σε ερώτηση της αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Ελένης Φραγκάκη εάν η κυρία Τουλουπάκη είχε σκοπιμότητα να μην στείλει την υπόθεση στη Βουλή, η μάρτυς απάντησε ότι δεν μπορεί να ξέρει τα κίνητρά της, το μόνο που ξέρω είναι ότι επήλθε παραγραφή. Κατά τη διάρκεια μικρής διακοπής της ακροαματικής διαδικασίας υπήρξε μικροεπεισόδιο στο διάδρομο του Αρείου Πάγου, μεταξύ συνηγόρων της πλευράς Παπαγελόπουλου και της πλευράς Τουλουπάκη, το οποίο δεν έλαβε διαστάσεις, λόγω της παρέμβασης των ψυχραιμότερων. Το δικαστήριο διέκοψε για την ερχόμενη Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου. Ειδήσεις σήμερα: Η διαφορά ηλικίας θα είναι για τους δικούς σου μεγάλο πρόβλημα, έγραφε στην Άννα ο 56χρονος «Αν δεν στείλεις φωτογραφίες, θα σε κάνω ξεφτίλα» – Πώς εκβίαζαν τα θύματά τους οι δράστες του μαζικού revenge porn Μποϊκοτάζ από το Παρίσι και άλλες έξι γαλλικές πόλεις στο Μουντιάλ του Κατάρ Παναγιώτης Τσιμπούκης 04.10.2022, 20:30 BEST OF NETWORK 04.10.2022, 16:01 04.10.2022, 16:54 04.10.2022, 10:39 04.10.2022, 13:09 04.10.2022, 14:27 04.10.2022, 17:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )