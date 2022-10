Μητσοτάκης για Τουρκία: Οι ανιστόρητες ορέξεις και απειλές, συντρίβονται στις δικές μας κόκκινες γραμμές

«Τιμούμε την επέτειο ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας με τους εκλεγμένους εκπροσώπους των πολιτών αλλά και την άρρηκτη σχέση με την κοινωνία. Σχεδόν μισό αιώνα μετά και ύστερα από 39 μήνες γόνιμης διακυβέρνησης, η ΝΔ είναι η παράταξη όλων των Ελλήνων που κοιτούν μπροστά και στοχεύουν ψηλά. Οι εξελίξεις απαιτούν να θέσω το πλαίσιο, που κινούμαστε», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Βουλή. «Η 48χρονη ΝΔ εκφράζει στις μέρες μας το κοινωνικό ρεύμα όπου ο πατριωτισμός της ευθύνης συναντά τον εκσυγχρονισμό της προόδου» είπε ο πρωθυπουργός στη συνέχεια, εξηγώντας πως αυτό έχει τέσσερα θεμέλια: την προστασία της πατρίδας, την ανοιχτή και παραγωγική οικονομία, την δίκαιη και δημοκρατική κοινωνία και την εθνική ενότητα. «Καμία κυβέρνηση δεν συνάντησε τόσα πολλά εμπόδια σε τόσο μικρό χρόνο. Και όμως, παρά τις αντιξοότητες η πατρίδα πηγαίνει μπροστά και πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη στην Ευρώπη, στηρίζει το εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων και όλα αυτά τα κάνουμε χωρίς να ναρκοθετούμε το μέλλον» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας. «Επεξεργαστήκατε πάνω από 330 νομοσχέδια, σταθήκατε ως κοινοβουλευτική ομάδα στο ύψος των απαιτήσεων που έχουν οι πολίτες, σας ευχαριστώ από καρδιάς» είπε απευθυνόμενος στους βουλευτές του κόμματός του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δύσκολα κάποιος πρωθυπουργός θα ανέμενε περισσότερα από την Κοινοβουλευτική του Ομάδα. Σε δεκάδες περιπτώσεις αναζητήσατε ευρύτερες συναινέσεις», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός. «Θα υπηρετούμε πάντα και μόνο τα ειλικρινά συμφέροντα του τόπου», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επικαλούμενος την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή τη συμπλήρωση 48 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος. «Φυσικός μας χώρος, όπως δήλωσε ο ιδρυτής της παράταξής μας από αυτό το βήμα, είναι ο δυτικός κόσμος και πυξίδα μας το διεθνές δίκαιο και η Δημοκρατία», τόνισε ο πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στην Τουρκία, είπε ότι, «οι ανιστόρητες ορέξεις και απειλές, συντρίβονται στις δικές μας κόκκινες γραμμές». «Τα σύνορά μας έχουν χρώμα γαλανό, όχι γκρίζο», τόνισε ο πρωθυπουργός. Όπως είπε αντιστεκόμαστε στην αναβίωση αυτοκρατορικών οραμάτων. Δείτε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη Για την οικονομία «Η πολιτεία δαπανά υψηλά ποσά για να αντιμετωπίσει τις υψηλές τιμές στο αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Όμως κανείς εθνικός προϋπολογισμός και μηχανισμός ανάκτησης υπερκερδών δεν μπορεί να καλύψει πλήρως ένα παγκόσμιο κύμα ανατιμήσεων και όποιος το λέει, λέει ψέματα. Η Αθήνα είναι από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που εισηγούνται κοινή ευρωπαϊκή απάντηση σε ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα. Ναι πρέπει να τεθεί πλαφόν στην τιμή του εισαγόμενου φυσικού αερίου και πρέπει με κάποιο τρόπο η τιμή του φυσικού αερίου να αποσυνδέεται από την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος», ανέφερε. «Όταν οι αγορές δεν λειτουργούν σωστά τον λόγο πρέπει να έχει η πολιτεία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Σε εθνικό επίπεδο, ό,τι και να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο το σχέδιο στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας που έχουμε ανακοινώσει θα συνεχιστεί με μέτρα ρεαλιστικά κα αποτελεσματικά. Με αντίπαλο μια διεθνή καταιγίδα οι Έλληνες νιώθουν ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να μας προστατεύσει χωρίς να βάζει σε κίνδυνο την επόμενη ημέρα και αυτή η σχέση εμπιστοσύνης είναι η δύναμή μας», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. Ειδήσεις σήμερα: Τα σενάρια και η απάντηση της Αθήνας στην απόπειρα ενεργοποίησης του Τουρκολιβυκού Μνημονίου Ποιοι ζηλεύουν την Ιταλίδα; Τα «ξαδέρφια» της Μελόνι στην Ελλάδα «Βυθισμένη» στο πένθος η Λεκάνη Καβάλας – Πότε θα γίνει η κηδεία της 31χρονης και του βρέφους της

