Μητσοτάκης στους βουλευτές της ΝΔ: Να είμαστε μετρημένοι με τις επιτυχίες, οι πολίτες αγωνιούν για τον χειμώνα που έρχεται «Τα περισσότερα προβλήματα είναι αποτέλεσμα του κόστους ζωής και της εισαγόμενης κρίσης η οποία προέκυψε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία» Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πήραν το λόγο 27 βουλευτές. Στο τέλος των παρεμβάσεων τοποθετήθηκε συνολικά ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων σημείωσε: «Θέλω να είμαστε πολύ μετρημένοι στον τρόπο με τον οποίον επικοινωνούμε σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συγκυρίες. Έχουμε να επιδείξουμε πάρα πολλά ως κυβερνητικό έργο και νομίζω ότι έχετε δίκιο όταν μερικές φορές επισημαίνετε ότι μέσα στην πυκνότητα των εξελίξεων πολλά από τα σημαντικά τα οποία γίνονται δεν περνούν τελικά στους πολίτες. Υπάρχει, όμως, η γενικότερη αίσθηση στους πολίτες ότι αυτή η Κυβέρνηση παράγει πολύ και σημαντικό έργο. Όπως υπάρχει και η αίσθηση, ότι υπάρχει ένα σημαντικό απόθεμα εμπιστοσύνης παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει, όμως, και η άλλη όψη της πραγματικότητας: και αυτή λέει ότι η κοινωνία περνάει δύσκολα, έχει μεγάλη αβεβαιότητα για τον χειμώνα που έρχεται. Υπάρχουν πολλά προβλήματα ακόμα τα οποία δεν έχουν επιλυθεί, τα περισσότερα είναι αποτέλεσμα του κόστους ζωής και της εισαγόμενης κρίσης η οποία προέκυψε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και πρέπει να είμαστε απολύτως εναρμονισμένοι με τα συναισθήματα των πολιτών στον πολιτικό μας λόγο. Το λέω διότι δεν πρέπει μερικές φορές μέσα από την προβολή του κυβερνητικού έργου- η οποία πρέπει να γίνεται – να αγνοούμε αυτή την άλλη όψη της πραγματικότητας. Νομίζω ότι όλοι είστε πολύ έμπειροι για να γνωρίζετε ότι αυτή την ισορροπία θα πρέπει να την τηρούμε και να επιδεικνύουμε την απαραίτητη σεμνότητα στην επικοινωνία μας ώστε να μην αισθάνονται οι πολίτες ότι υπερφίαλα στεκόμαστε πάνω στις πολλές και σημαντικές επιτυχίες». Μητσοτάκης για Τουρκία: Η γεωγραφία δεν αλλάζει όταν κάποιος επιχειρεί να παραχαράξει τους χάρτες «Δικός μας στόχος παραμένει ο δυτικός κόσμος και πυξίδα μας το διεθνές δίκαιο και η Δημοκρατία», τόνισε στην αρχική ομιλία του στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ ο πρωθυπουργός. «Γι’ αυτό στην Ουκρανία συμπαραστεκόμαστε στον αμυνόμενο. Αντιστεκόμαστε στην καταπάτηση των συνόρων και στην αναβίωση αυτοκρατορικών οραμάτων που κάποιοι πιθανώς πρόθυμα θα ήθελαν να μιμηθούν στην γειτονιά μας. Αυτές οι ανιστόρητες απειλές συντρίβονται στις δικές μας κόκκινες γραμμές», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στην τουρκική προκλητικότητα, είπε ότι έχουμε ξεκαθαρίσει πως τα σύνορα μας έχουν χρώμα γαλανό και όχι γκρίζο. «Γαλανό θέλουμε και τον ουρανό στις σχέσεις με τους γείτονες μας. Είμαι αισιόδοξος ότι το δηλητήριο δεν φθάνει στους λαούς μας γιατί ξέρουν πως η γεωγραφία δεν αλλάζει όταν κάποιος επιχειρεί να παραχαράξει τους χάρτες και ότι η ιστορία δεν ξαναγράφεται με πυροτεχνήματα. Περιμένουμε την άλλη όχθη του Αιγαίου να επανέλθει στον δρόμο της λογικής και της ειρήνης». Δείτε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη Τι ανέφερε για εκλογές και αυτοδυναμία «Την Δευτέρα εγκαινιάζουμε τους τρεις νέους σταθμούς του μετρό στον Πειραιά» είπε συνεχίζοντας την ομιλία του ο πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ στη Βουλή, επισημαίνοντας πως «συνεχίζουμε να πορευόμαστε με σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια». «Έχουμε μπροστά μας δύσκολο χειμώνα και οφείλουμε η αγωνία των πολιτών να μην μετατραπεί σε φλερτ με την δημαγωγία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως «Η αντιπολίτευση καταστροφολογεί για τα πάντα, επινοεί ανύπαρκτες διακοπές στο ηλεκτρικό ρεύμα και μιλά για καταστρατήγηση του ασύλου, όταν η ΕΛΑΣ συλλαμβάνει συμμορίες στις φοιτητικές εστίες. Με λίγα λόγια πουλά σε φθηνή τιμή ακριβά ψέματα». Αναφερόμενος ειδικά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρωθυπουργός είπε πως «όταν ο κ. Τσίπρας είπε πως εάν είχε 50 δις ευρώ θα κυβερνούσε μέχρι να βαρεθεί, αποτελεί την πλέον χυδαία και κυνική παλαιοκομματική λογική που έχει πλέον καταδικαστεί». «Το δίλημμα που έθεσα στην Θεσσαλονίκη ισχύει στο ακέραιο: εάν όχι εμείς, τότε ποιοι θα αναλάβουν τις τύχες της χώρας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξηγώντας πως «Δεν το λέω με αλαζονεία αλλά η αντιπολίτευση θα πρέπει να μας εξηγήσει την εναλλακτική της πρότασης». «Το εθνικό σκάφος απαιτεί ισχυρό τιμόνι και δοκιμασμένο πλήρωμα. Σηκώνουμε το γάντι και λέμε ισχυρό εθνικό σκάφος σημαίνει αυτοδύναμη Ελλάδα και δυνατή Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση της χώρας», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός και τόνισε λέγοντας πως στις εκλογές του 2023 «η πρώτη κάλπη έχει το βάρος της τελικής κάλπης και θα αποτελέσει το θεμέλιο των επιλογών για το αύριο». Σημεικώνεται ότι από την συνεδρίαση της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας απουσίαζαν δικαιολογημένα οι πρώην πρωθυπουργοί, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, καθώς και οι υπουργοί Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας καθώς και η Όλγα Κεφαλογιάννη. Τι είπε για οικονομία και ενέργεια «Δημιουργούμε αναχώματα στην προσπάθεια της Μόσχας να μετατρέψει την ενέργεια σε όπλο για την αποσταθεροποίηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών» συμπλήρωσε και συνέχισε πως «Κανένας εθνικός προϋπολογισμός, ούτε μηχανισμός, μπορεί να καλύψει πλήρως το παγκόσμιο κύμα ανατιμήσεων. Για αυτό δίνω μάχη για μία συμπληρωματική ευρωπαϊκή λύση. Πρέπει να τεθεί ένα πλαφόν στην διεθνή τιμή του φυσικού αέριου και να υπάρξει αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου από την αυτήν του ηλεκτρικού ρεύματος» ανέφερε ο πρωθυπουργός και επισήμανε πως «Δεν πρέπει οι εθνικοί προϋπολογισμοί να υπονομεύουν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη» Ωστόσο, «Ό,τι και να γίνει στην Ευρώπη το σχέδιο στήριξης της ελληνικής κοινωνίας θα συνεχιστεί χωρίς να υπάρξει διασάλευση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αύξηση των συντάξεων στα επίπεδα του 7%, την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Το 2022 θα είναι άλλη μια χρονιά προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων τόνισε ο πρωθυπουργός και επικαλέστηκε το παράδειγμα της επένδυσης της Google. «Η ΝΔ είναι η παράταξη όλων των Ελλήνων που κοιτούν μπροστά και στοχεύουν ψηλά» «Τιμούμε την επέτειο ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας με τους εκλεγμένους εκπροσώπους των πολιτών αλλά και την άρρηκτη σχέση με την κοινωνία. Σχεδόν μισό αιώνα μετά και ύστερα από 39 μήνες γόνιμης διακυβέρνησης, η ΝΔ είναι η παράταξη όλων των Ελλήνων που κοιτούν μπροστά και στοχεύουν ψηλά. Οι εξελίξεις απαιτούν να θέσω το πλαίσιο, που κινούμαστε» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του. «Η ΝΔ εκφράζει το κοινωνικό ρεύμα όπου ο πατριωτισμός της ευθύνης συναντά τον εκσυγχρονισμό της προόδου» «Η 48χρονη ΝΔ εκφράζει στις μέρες μας το κοινωνικό ρεύμα όπου ο πατριωτισμός της ευθύνης συναντά τον εκσυγχρονισμό της προόδου» είπε ο πρωθυπουργός στη συνέχεια, εξηγώντας πως αυτό έχει τέσσερα θεμέλια: την προστασία της πατρίδας, την ανοιχτή και παραγωγική οικονομία, την δίκαιη και δημοκρατική κοινωνία και την εθνική ενότητα. «Καμία κυβέρνηση δεν συνάντησε τόσα πολλά εμπόδια σε τόσο μικρό χρόνο. Και όμως, παρά τις αντιξοότητες η πατρίδα πηγαίνει μπροστά και πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη στην Ευρώπη, στηρίζει το εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων και όλα αυτά τα κάνουμε χωρίς να ναρκοθετούμε το μέλλον» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας. «Σταθήκατε ως κοινοβουλευτική ομάδα στο ύψος των απαιτήσεων, σας ευχαριστώ από καρδιάς» «Επεξεργαστήκατε πάνω από 330 νομοσχέδια, σταθήκατε ως κοινοβουλευτική ομάδα στο ύψος των απαιτήσεων που έχουν οι πολίτες, σας ευχαριστώ από καρδιάς» είπε απευθυνόμενος στους βουλευτές του κόμματός του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δύσκολα κάποιος πρωθυπουργός θα ανέμενε περισσότερα από την Κοινοβουλευτική του Ομάδα. Σε δεκάδες περιπτώσεις αναζητήσατε ευρύτερες συναινέσεις», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός. 