Νέα Δημοκρατία: Παρουσία Μητσοτάκη η εκδήλωση για την 48η επέτειο ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην οδό Πειραιώς – Παρόντες επίσης είναι υπουργοί, βουλευτές αλλά και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος Μεγάλη εκδήλωση με αφορμή την 48η επέτειο ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιείται στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην οδό Πειραιώς. Το παρών δίνει ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρόντες επίσης είναι υπουργοί, βουλευτές αλλά και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Νωρίτερα το απόγευμα της Τρίτης αναρτήθηκε στα social media ένα βίντεο με αφορμή τα 48α γενέθλια του κόμματος. «48 χρόνια στη σωστή πλευρά της ιστορίας. 48 χρόνια δίπλα σε κάθε πολίτη. 48 χρόνια Νέα Δημοκρατία», αναφέρει η λεζάντα της ανάρτησης, ενώ στο βίντεο ακούγονται αναφορές όλων των προέδρων του κόμματος, από τον ιδρυτή, Κωνσταντίνο Καραμανλή, μέχρι τον σημερινό πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.Δείτε το βίντεο: Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση: Έλενα Ράπτη, Μίνα Γκάγκα, Δόμνα Μιχαηλίδου, Νεοκλής Κρητικός μαζί με άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και οι βουλευτές Μπάμπης Παπαδημητρίου και Γιάννης Τραγάκης BEST OF NETWORK 04.10.2022, 16:01 04.10.2022, 16:54 04.10.2022, 10:39 04.10.2022, 13:09 04.10.2022, 14:27 04.10.2022, 17:00

