Νόνη Δούνια: Ίσως υπερέβαλα λίγο των δυνάμεων μου Η βουλευτής της ΝΔ με ανάρτησή της αναφέρθηκε στην περιπέτεια που είχε – Στο πλευρό της έτρεξαν βουλευτές γιατροί, μόλις συνήλθε επέστρεψε στο σπίτι της Ενα δημόσιο «ευχαριστώ» σε όσους ενδιαφέρθηκαν για την υγεία της, εκφράζει η Νόνη Δούνια λίγες ώρες μετά την περιπέτεια που είχε στη Βουλή όταν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ αισθάνθηκε αδιαθεσία και λιποθύνησε. Η βουλευτής Πειραιά που ανήκει στην κατηγορία των… multitasking μαμάδων ανέφερε σε ανάρτησή της ότι… ίσως υπερέβαλε λίγο των δυνάμεων της με τις πολλές δραστηριότητες και υποχρεώσεις. «Ευχαριστώ θερμά όλους για το συγκινητικό σας ενδιαφέρον. Όντας μια από τις πολλές multitaskers μαμάδες, σύγχρονες εγαζόμενες γυναίκες, με αρκετές κοινοβουλευτικές και εξωκοινοβουλευτικές καθημερινές υποχρεώσεις, ίσως υπερέβαλα λίγο των δυνάμεων μου από το πρωί και αυτό ήταν όλο! Υγεία και κάθε καλό σε όλους!» έγραψε χαρακτηριστικά. Δείτε την ανάρτησή της Υπενθυμίζεται πως η κυρία Δούνια είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν πρόβλημα στην καρδιά της κάνοντας επέμβαση για πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας. Λίγο μετά το περιστατικό η βουλευτής της ΝΔ έφυγε από τη Βουλή και επέστρεψε στο σπίτι της. Νόνη Δούνια: Στα θέματα υγείας που με αφορούν είμαι ψύχραιμη Για την περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία της είχε μιλήσει τότε, το 2020 η Νόνη Δούνια . «Ήταν μια διόρθωση βαλβίδας, ήταν προγραμματισμένο χειρουργείο. Μου φαίνεται απίστευτο που πέρασε ένας χρόνος ήταν σαν να μην συνέβη ποτέ. Είμαι πάντα ψύχραιμη στα θέματα υγείας ειδικά αν έχει να κάνει με τον εαυτό μου. Περνάνε κάποιες σκέψεις από το μυαλό σου, αν γίνει το μοιραίο. Τα έχω προετοιμάσει όλα; Είναι όλα έτοιμα για ένα τέτοιο ενδεχόμενο; Ποτέ δεν είναι και φυσικά μετά κάνεις κι άλλο απολογισμό της ζωής σου. Πως την έχεις ζήσει κι αν θέλεις να αλλάξεις κάτι». Η βουλευτής της ΝΔ πρόσθεσε επίσης: «Μετά το χειρουργείο έπρεπε να μείνω σπίτι για 15 ημέρες σε πλήρη ηρεμία. Μόνο μια ημέρα ξέφυγα. Είναι από αυτά που σε εκνευρίζουν στην καθημερινότητα. Είναι πολύ δύσκολο μέσα στο δικό σου περιβάλλον να παραμείνεις ήρεμος όταν βλέπεις τι γίνεται». Ειδήσεις σήμερα: Νεκρή τουρίστρια που έπεσε από τον λόφο του Αρείου Πάγου Τι αλλάζει στον προϋπολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης Εκτροχιάστηκε ο Μπαχτσελί: Η κυριαρχία των νησιών του βορείου Αιγαίου ανήκει στην Τουρκία BEST OF NETWORK 04.10.2022, 16:01 04.10.2022, 16:54 04.10.2022, 10:39 04.10.2022, 13:09 04.10.2022, 14:27 04.10.2022, 17:00

