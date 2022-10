Οικονόμου: «Ανοιχτή» η Αθήνα στο ενδεχόμενο συνάντησης Μητσοτάκη- Ερντογάν στην Πράγα

Your browser does not support the audio element.

Αν υπάρξει πρόθεση συνάντησης από την τουρκική πλευρά, θα αξιολογηθεί και η Αθήνα θα ανταποκριθεί θετικά, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος- Με θέματα οικονομίας και κοινωνικής πολιτικής ξεκίνησε η ενημέρωση