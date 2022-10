Οικονόμου για Μπαχτσελί: Eξωφρενικοί ισχυρισμοί – Η Τουρκία ξεπερνά τα όρια του γραφικού

Για “κρεσέντο παροξυσμού και εξωφρενικούς ισχυρισμούς που ουδεμία σχέση έχουν με την αλήθεια”, έκανε λόγο πριν από λίγο στον ΣΚΑΪ 100,3 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, με αφορμή τις νέες προκλητικές δηλώσεις του κυβερνητικού εταίρου του Τούρκου προέδρου, Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Ο κ. Οικονόμου ανέφερε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι Τούρκοι, ακόμη και για τα δικά τους δεδομένα, ξεπερνούν τα όρια. “Όσο δεν της βγαίνει κανένας στόχος, η Τουρκία συνεχίζει να διευρύνει τα αδιέξοδα και να προκαλεί προβλήματα ακόμη και στη διεθνή κοινότητα”, πρόσθεσε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι “στην προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει τετελεσμένα, ξεπερνώντας τα όρια του γραφικού, η Ελλάδα αντιδρά νηφάλια και μεθοδικά, ενισχύοντας το γεωστρατηγικό αποτύπωμα της χώρας”. “Οφείλουμε να βρισκόμαστε σε απόλυτη εγρήγορση. Μακριά από πανικό, με μία στρατηγική που μας επιτρέπει να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση, είτε σε διπλωματικό επίπεδο είτε στο πεδίο”, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνάντησης Κυριάκου Μητσοτάκη και Ταγίπ Ερντογάν, στην Πράγα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι για την Ελλάδα δεν υπάρχει άλλος άξονας, πέραν του διεθνούς δικαίου. «Εάν ο Τούρκος πρόεδρος θέλει να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, αυτό σημαίνει ότι θα έχει αποδεχθεί και αυτή την προϋπόθεση, τόνισε ο κ. Οικονόμου, προσθέτοντας ότι η χώρα μας δεν έχει κανέναν λόγο να φοβάται τον διάλογο», υπογράμμισε. Ειδήσεις σήμερα:Ρώσος ράπερ αυτοκτόνησε για να αποφύγει την επιστράτευση του Πούτιν Βίντεο: Πατέρας στη Φλόριντα έβαλε ασπίδα το 1 έτους παιδί του για να μην συλληφθεί πριν τον χτυπήσουν με taser Πριν βιάσει τη σύζυγό του, ο 33χρονος την απείλησε ότι θα την ρίξει από τον Ισθμό

