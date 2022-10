Ο πρόεδρος της Επιτροπής PEGA καλεί τον Παπαδημούλη να ζητήσει συγγνώμη για τις «πολιτικές εντυπώσεις» που προσπάθησε να δημιουργήσει

Συνέχεια είχε το «άδειασμα» εκ μέρους του Ολλανδού ευρωβουλευτή και προέδρου της Επιτροπής PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Τζερόν Λέναερς, που ασχολείται με το θέμα των παρακολουθήσεων και των παράνομων επισυνδέσεων, στον Δημήτρη Παπαδημούλη. Ο κ. Λέναερς μετά τις οργισμένες απαντήσεις που έδωσε στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ τον οποίο κατηγόρησε για προσπάθεια δημιουργίας «πολιτικών εντυπώσεων για εσωτερικούς λόγους», τον κάλεσε να ζητήσει συγγνώμη για τον νέο ισχυρισμό του Δημήτρη Παπαδημούλη σχετικά με τις «αποφάσεις» της επιτροπής να ταξιδέψει αντιπροσωπεία της στην Ελλάδα. «Εμπρός κ. Παπδημούλη κάντε έλεγχο με τους συντονιστές της πολιτικής σας ομάδας αν το πρόγραμμα ετοιμάστηκε ή εγκρίθηκε από τους συντονιστές της επιτροπής PEGA. Αν είστε δεσμευμένος στο φως και την αλήθεια, δεν έχω αμφιβολία ότι θα διαγράψετε το tweet σας και θα ζητήσετε συγγνώμη χωρίς καθυστέρηση» έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Λέναερς μετά την νέα ανάρτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτήν ο Δημήτρης Παπαδημούλης, ο οποίος επισύναψε και δύο έγγραφα, υποστηρίζε ότι το πρόγραμμα της επίσκεψης των μελών της επιτροπής PEGA το ετοίμασε ο πρόεδρός της μαζί με τους συντονιστές. «Εσείς το στείλατε στο Προεδρείο του ΕΚ για έγκριση της αποστολής.Όλα στο φως!» υποστήριξε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Go ahead, @papadimoulis, check with the coordinator of your own group if this program was ever prepared or approved by the coordinators of the @EP_PegaInquiry.If you are truly committed to truth and light, I have no doubt you will delete your tweet and apologize without delay. https://t.co/WslRSiaOvx— Jeroen Lenaers (@jeroen_lenaers) October 3, 2022 Η αντίδραση του προέδρου της επιτροπής PEGA προκλήθηκε από την ανάρτησή του Δημήτρη Παπαδημούλη, το απόγευμα της Δευτέρας (3/10), σύμφωνα με την οποιά μέλη της επιτροπής έρχονται στην Ελλάδα στις 3-4 Νοεμβρίου και ζητούν να δουν, μεταξύ άλλων, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον τέως γενικό γραμματέα του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Σπίρτζη και τους επιχειρηματίες Φέλιξ Μπίτζιο και Γιάννη Λαβράνο. «Καλά νέα: Η Επιτροπή θα δει όσους η ΝΔ αρνήθηκε να κληθούν στην εξεταστική της Βουλής» έγραψε μεταξύ άλλων ο κ. Παπαδημούλης, ο οποίος ανέφερε μάλιστα ότι η απόφαση αυτή εγκρίθηκε ομόφωνα από το προεδρείο της Ευρωβουλής. Οι ισχυρισμοί του κ. Παπαδημούλη προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του Ολλανδού ευρωβουλευτή ο οποίος σε ανάρτησή του στο Twitter ήταν όχι μόνο επικριτικός αλλά και αποκαλυπτικός για τις… αποφάσεις της επιτροπής PEGA. «Είναι ντροπιαστικό που ένας αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μοιράζεται ένα τέτοιο εσωτερικό σχέδιο εγγράφου για εγχώριους πολιτικούς σκοπούς» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζερόν Λέναερς και κατέστησε σαφές ότι η Επιτροπή δεν έχει προσεγγίσει εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης, για να τους συναντήσει κατά τη διάρκεια της αποστολής της. Ο Ολλανδός ευρωβουλευτής σημειώνει επίσης ότι μετά την διαρροή του κ. Παπαδημούλη η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να επανεκτιμήσει πώς θα προχωρήσει η αποστολή της. Ειδήσεις σήμερα: Τα σενάρια και η απάντηση της Αθήνας στην απόπειρα ενεργοποίησης του Τουρκολιβυκού Μνημονίου Ποιοι ζηλεύουν την Ιταλίδα; Τα «ξαδέρφια» της Μελόνι στην Ελλάδα «Βυθισμένη» στο πένθος η Λεκάνη Καβάλας – Πότε θα γίνει η κηδεία της 31χρονης και του βρέφους της

