Παρακολουθήσεις – Ασημακοπούλου: Tα fake news Παπαδημούλη έχουν στόχο να εκθέσουν διεθνώς τη χώρα μας

«Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Παπαδημούλης, συνεχίζει την εκστρατεία παραπληροφόρησης και διαστρέβλωσης της αλήθειας του κόμματός του» τονίζει, σε ανακοίνωσή της, η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, μετά τα tweet του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η επιτροπή PEGΑ θα καλούσε σε ακρόαση πολιτικά πρόσωπα, ανάμεσα στο οποία και ο Έλληνας πρωθυπουργός. «Έφτασε, χθες, στο σημείο να διαρρεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπό επεξεργασία εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής PEGA, με σκοπό να αποκομίσει μικροπολιτικά οφέλη για τον ίδιο και το κόμμα του. Το μόνο που κατάφερε ήταν να διαψευστεί κατηγορηματικά και στη συνέχεια να αποδοκιμαστεί δημόσια από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Jeroen Lenaers. Για πολλοστή φορά, τα fake news του κ. Παπαδημούλη, που στόχο έχουν να εκθέσουν διεθνώς τη χώρα μας, εκθέτουν πρωτίστως τον ίδιο που αδυνατεί, δυστυχώς, να αντιληφθεί τον θεσμικό του ρόλο, ως Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» πρόσθεσε η ευρωβουλευτής της ΝΔ. Το χρονικό της κόντρας Ο πρόεδρος της Επιτροπής PEGA (Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση της χρήσης του λογισμικού Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθησης) Γερούν Λέναερς το βράδυ της Δευτέρας αποδοκίμασε την ανάρτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη που ισχυριζόταν ότι η επιτροπή του ΕΚ θα καλούσε σε ακρόαση πολιτικά πρόσωπα, ανάμεσα στο οποία και ο Έλληνας πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής δεν υπήρξε καμία απόφαση από το Ευρωκοινοβούλιο όπως ισχυριζόταν ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ενώ όπως επισημαίνει, δεν έχει προσεγγιστεί κανείς εκπρόσωπος από την ελληνική κυβέρνηση. «Είναι ντροπή που ένας αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου διαρρέει ένα τέτοιο εσωτερικό έγγραφο για μικροπολιτικούς λόγους» έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε γράψει στο Twitter ότι έρχεται στην Ελλάδα επιτροπή του ΕΚ για τις υποκλοπές και μίλησε για «καλά νέα», δημοσιεύοντας το πρόγραμμα της αποστολής της PEGA στην Αθήνα. Το πρόγραμμα αναπαράχθηκε με την ερμηνεία ότι η Επιτροπή σκοπεύει να έρθει στην Ελλάδα για να διερευνήσει τη χρήση λογισμικών παρακολούθησης. Η αντίδραση του επικεφαλής της PEGA ήταν άμεση. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του «είναι ντροπή για τον αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου να διαρρέει εσωτερικά έγγραφα. Πρόκειται για ένα πρώτο σχέδιο της ημερησίας διάταξης, μόνο για εσωτερική χρήση. Δεν έχει κοινοποιηθεί στις ομάδες εργασίες, ούτε σε πολιτικές ομάδες. Επομένως ούτε στους πιθανούς συνομιλητές που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει κάπου, δεν υπάρχει οριστική απόφαση» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γερούν Λέναερς. Ειδήσεις σήμερα: Εκτροχιάστηκε ο Μπαχτσελί: Η κυριαρχία των νησιών του βορείου Αιγαίου ανήκει στην Τουρκία Νέο βιβλίο «καίει» τον Τραμπ: Ήθελε να απολύσει την κόρη του Ιβάνκα και να… ρίξει βόμβες στο Μεξικό! Μητσοτάκης για Τουρκία: Η γεωγραφία δεν αλλάζει όταν κάποιος επιχειρεί να παραχαράξει τους χάρτες

