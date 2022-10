«Σήμα» Μητσοτάκη στα γαλάζια στελέχη για να μπουν στη «μάχη» για την αυτοδυναμία της ΝΔ

Σήμα προς τα κορυφαία στελέχη της κυβερνητικής παράταξης για ένταση της πολιτικής μάχης στην τελική ευθεία προς τις επερχόμενες κάλπες, με στόχο την κατάκτηση της αυτοδυναμίας, αναμένεται να δώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε διπλή παρέμβαση την οποία θα κάνει σήμερα με αφορμή την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής Συνόδου και την 48η επέτειο από την ίδρυση της ΝΔ. Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης, επιστρέφοντας από ταξίδι –«αστραπή» που πραγματοποίησε τη Δευτέρα στο Λονδίνο λόγω επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του πατέρα της συζύγου του Μαρέβας Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, θα ακολουθήσει κανονικά το πρόγραμμα του, σύμφωνα με το οποίο: *Στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, η οποία θα συνεδριάσει στη Βουλή, καθώς ξεκινά η τέταρτη και τελευταία Σύνοδος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. *Στις 20:00 θα παραβρεθεί στην εκδήλωση στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην οδό Πειραιώς για τον εορτασμό 48 ετών από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, στις 4 Οκτωβρίου 1974. Και στις δύο αυτές εκδηλώσεις, ο πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει έναν μίνι απολογισμό των πεπραγμένων της διακυβέρνησης κατά την τελευταία τριετία, ενώ αναφερθεί στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, με έμφαση στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, αλλά και τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Παράλληλα θα καλέσει τους γαλάζιους βουλευτές και τα κεντρικά στελέχη του κομματικού μηχανισμού της παράταξης του να δώσουν όλες τις δυνάμεις τους για να επιτευχθεί ο στόχος της αυτοδύναμης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για τη ΝΔ που αποτελεί, όπως επιμένουν από το Μέγαρο Μαξίμου, προϋπόθεση για την μετεκλογική πολιτική σταθερότητα. Στο ενδιάμεσο των δύο κομματικών υποχρεώσεων, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στις 16.00 στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ειδήσεις σήμερα: «Συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες» υπέγραψε ο Τσαβούσογλου στη Λιβύη Την Τετάρτη η κηδεία του Σταμάτη Κόκοτα στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ζωγράφου Οικονόμου: Η Αθήνα είναι «ανοιχτή» σε συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν στην Πράγα

