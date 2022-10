Συνταξιούχοι – Απάντηση Χατζηδάκη σε Τσίπρα: Κάνατε μόνο περικοπές, τα μαθηματικά σας είναι αξεπέραστα

«Οι συνταξιούχοι δεν έχουν κοντή μνήμη. Ξέρουν πολύ καλά ότι η κυβέρνηση Τσίπρα τους έκανε μόνο περικοπές» απαντά ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ μετά την επίθεση του τελευταίου στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τις δηλώσεις περί διπλής εξαπάτησης των συνταξιούχων. «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δώσει μόνο αυξήσεις (αύξηση μέχρι και 7% για τους συνταξιούχους με ασφαλιστικό βίο άνω των 30 ετών με το νόμο Βρούτση, μείωση της παρακράτησης από 60 σε 30% για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, μείωση του φόρου εισοδήματος από το 22% στο 9% στο κατώτερο κλιμάκιο, έκτακτα επιδόματα για τους χαμηλοσυνταξιούχους και φυσικά οι τέσσερις αυξήσεις που θα δοθούν από 1.1.2023). Όσες προσπάθειες και αν κάνει ο κ. Τσίπρας να τους εξαπατήσει, το μόνο αποτέλεσμα για τον ίδιον θα είναι να βουλιάξει ακόμη περισσότερο στο τέλμα της αναξιοπιστίας του» σημείωσε, ακόμη, ο κ.Χατζηδάκης. Ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Εργασίας: «Νέος καταιγισμός ψεμάτων από τον κ. Τσίπρα στις οργανώσεις των συνταξιούχων. Συνεχίζει να τηρεί τα γνωστά του ήθη και έθιμα στον πολιτικό του λόγο! Δεν φτάνει που η κυβέρνησή του με το νόμο Κατρούγκαλου και άλλες παρεμβάσεις έκανε 17 διαφορετικές περικοπές στις συντάξεις, σήμερα με θράσος παριστάνει και τον τιμητή. Μίλησε εκ νέου για 13η σύνταξη, όταν η κυβέρνηση με τέσσερις διαφορετικές θετικές παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους (οριζόντια αύξηση μετά από 12 χρόνια, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, έκτακτο επίδομα για τους χαμηλοσυνταξιούχους και νέες αυξήσεις βάσει του νόμου Βρούτση) τους στηρίζει αποδεδειγμένα, έτσι ώστε η μεγάλη πλειονότητα από 1ης.1.2023 να έχουν όφελος που θα ισοδυναμεί με μία 13η σύνταξη και κάποιοι ακόμα μεγαλύτερο. Βρήκε στη φαντασία του έναν αριθμό 70 δισεκατομμύρια, θεωρώντας ότι δήθεν τόσο θα είναι το κόστος σε σχέση με τους ατομικούς κουμπαράδες για τις επικουρικές συντάξεις των νέων, ενώ το πραγματικό κόστος θα είναι 120 εκατ. ευρώ το χρόνο και εφέτος δεν ήταν ούτε 40 εκατομμύρια, προκειμένου οι νέοι να πάρουν μεγαλύτερες συντάξεις. Προφανώς ο κ. Τσίπρας δεν θέλει να υπάρξει αυτή η στήριξη για τους νέους ανθρώπους. Διαστρέβλωσε εκ νέου αυτά που είχε υποστηρίξει ο Πρωθυπουργός για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, παρ’ ότι ήδη ως απάντηση έχουμε κυκλοφορήσει το βίντεο από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Βουλή στο οποίο αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση για τα αναδρομικά έχει κάνει ακριβώς αυτό για το οποίο δεσμεύτηκε το 2020 και ο κ. Τσίπρας – έκπληξη! – λέει για μια ακόμη φορά ψέματα. Ξιφούλκησε, στο ίδιο πλαίσιο, ακόμη και εναντίον της «προσωπικής διαφοράς» την οποία ο ίδιος θέσπισε με το νόμο Κατρούγκαλου. Πόσο πολιτικό θράσος χρειάζεται για να μιλάει κανείς με αυτόν τον τρόπο; Μίλησε επίσης για διόγκωση (!) τάχα του προβλήματος των εκκρεμών συντάξεων επιστρατεύοντας με πρωτοφανές θράσος διάφορα ψευδή στοιχεία, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι είμαστε στην τελική ευθεία για την επίλυση του θέματος των εκκρεμών κύριων συντάξεων που μας κληροδότησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς τους εν αναμονή συνταξιούχους τον Ιούλιο του 2019 ήταν 487 εκατομμύρια και σήμερα μόνο 40. Τα μαθηματικά του ΣΥΡΙΖΑ είναι πράγματι αξεπέραστα! Εν πάση περιπτώσει οι συνταξιούχοι δεν έχουν κοντή μνήμη. Ξέρουν πολύ καλά ότι η κυβέρνηση Τσίπρα τους έκανε μόνο περικοπές, με την εξαίρεση του προεκλογικού επιδόματος του 2019, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δώσει μόνο αυξήσεις (αύξηση μέχρι και 7% για τους συνταξιούχους με ασφαλιστικό βίο άνω των 30 ετών με το νόμο Βρούτση, μείωση της παρακράτησης από 60 σε 30% για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, μείωση του φόρου εισοδήματος από το 22% στο 9% στο κατώτερο κλιμάκιο, έκτακτα επιδόματα για τους χαμηλοσυνταξιούχους και φυσικά οι τέσσερις αυξήσεις που θα δοθούν από 1.1.2023). Όσες προσπάθειες και αν κάνει ο κ. Τσίπρας να τους εξαπατήσει, το μόνο αποτέλεσμα για τον ίδιον θα είναι να βουλιάξει ακόμη περισσότερο στο τέλμα της αναξιοπιστίας του». Ειδήσεις σήμερα: Τα σενάρια και η απάντηση της Αθήνας στην απόπειρα ενεργοποίησης του Τουρκολιβυκού Μνημονίου Ποιοι ζηλεύουν την Ιταλίδα; Τα «ξαδέρφια» της Μελόνι στην Ελλάδα «Βυθισμένη» στο πένθος η Λεκάνη Καβάλας – Πότε θα γίνει η κηδεία της 31χρονης και του βρέφους της

