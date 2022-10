Τουρκία: «Σίγουρα θα κάνουμε κάπου κάτι» λέει αναλυτής «δείχνοντας» στρατιωτικό χτύπημα στο Αιγαίο

Βέβαιος πως η Τουρκία: «θα κάνει σίγουρα κάπου κάτι», εννοώντας στρατιωτικό χτύπημα στο Αιγαίο, εμφανίστηκε ο Τούρκος ειδικός σε θέματα ασφάλειας και τρομοκρατίας Αμπντουλλάχ Αγάρ. Μιλώντας σε εκπομπή του CNN Turk, ο Αγάρ κατηγόρησε την Ελλάδα για «παρενοχλήσεις», υπέρμετρους εξοπλισμούς και συνεργασία με κουρδικές οργανώσεις που στόχο έχουν την: «εξαφάνιση του γεωπολιτικού μέλλοντος της Τουρκίας», όπως υποστήριξε χαρακτηριστικά. «Η Ελλάδα παίζει ένα τρομερό παιχνίδι, αυτό να το πω από την αρχή. Ένα άκρως επικίνδυνο παιχνίδι Τόσο πολλοί εξοπλισμοί, τόσο μεγάλη αλαζονεία, τόσες πολλές προκλήσεις, παρενοχλήσεις, απειλές, υπονοούμενα για χρήση βίας. Ορίστε οι παραβιάσεις και οι παρενοχλήσεις που γίνονται και, η απόπειρα να παίξουν με την αξιοπρέπεια του Τούρκου. Έχουν στόχους για εξαφάνιση του γεωπολιτικού μέλλοντος της Τουρκίας, ενώ η συνεργασία με τις οργανώσεις YPG-PKK και ο μεταξύ τους συντονισμός είναι κάτι το άκρως επικίνδυνο για την Τουρκία» δήλωσε, καταλήγοντας πως θα υπάρξει «απάντηση» από την Άγκυρα. «Η Τουρκία σίγουρα κάπου θα κάνει κάτι. Θα χτυπήσει κάπου. Τώρα τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο αυτού, θα το δούμε όλοι μαζί» δήλωσε. Στην ερώτηση της παρουσιάστριας Γκοξιού Οζκούρ εάν η Τουρκία θα απαντήσει «διπλωματικά», ο Αγάρ ξεκαθάρισε πως η απάντηση προς τη χώρα μας θα είναι «στρατιωτική», αφού με τη διπλωματία δεν έχει να κερδίσει κάτι από Ελλάδα και Κύπρο : «Όχι, όχι, διπλωματικά δεν μπορούμε να αποσπάσουμε τίποτε από τους Έλληνες και τους Eλληνοκύπριους». Πρόσφατα ο Αγάρ υπεραμύνθηκε της άμεσης απόκτησης αμερικανικών F-16 BLOCK 70, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ελληνική υπεροπλία. Ειδήσεις σήμερα: Τα σενάρια και η απάντηση της Αθήνας στην απόπειρα ενεργοποίησης του Τουρκολιβυκού Μνημονίου Ποιοι ζηλεύουν την Ιταλίδα; Τα «ξαδέρφια» της Μελόνι στην Ελλάδα «Βυθισμένη» στο πένθος η Λεκάνη Καβάλας – Πότε θα γίνει η κηδεία της 31χρονης και του βρέφους της

