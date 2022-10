Τούρκος αναλυτής: «Υπεροχή της Ελλάδας στον αέρα, τα Rafale της έχουν εμβέλεια βολής 320 χλμ» Ο Οζάϊ Σεντίρ παραδέχτηκε πως η υπεροχή της Ελλάδας στους αιθέρες με τα Rafale δεν μπορεί να καλυφθεί ακόμη και εάν η Τουρκία προμηθευτεί τελικά νέα F-16 από τις ΗΠΑ Παναγιώτης Σαββίδης 04.10.2022, 09:52 Διάχυτος ο εκνευρισμός και ο προβληματισμός στα τουρκικά ΜΜΕ για τους ελληνικούς εξοπλισμούς, που βάζουν στον «πάγο» τις μεθοδεύσεις της Άγκυρας, σε Αιγαίο Πέλαγος και Ανατολική Μεσόγειο. Rafale, εκσυγχρονισμένα F-16 και στο βάθος … F-35 -μαζί με τις φρεγάτες Belharra- προκαλούν εκνευρισμό, λόγω των ραντάρ, των συστημάτων πολλαπλών εκτοξεύσεων και των βλημάτων που διαθέτουν. Μιλώντας σε εκπομπή του CNN Turk, ο στρατιωτικός συντάκτης και αναλυτής Οζάϊ Σεντίρ, παραδέχτηκε πως η Ελλάδα αποκτά με τα νέα μαχητικά σημαντική υπεροχή, η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί ακόμη και εάν η Τουρκία προμηθευτεί τελικά νέα F-16 από τις ΗΠΑ. «Να πούμε την αλήθεια. Οι ΗΠΑ αν μας δώσουν τα νέα F-16 και αν εκσυγχρονίσουμε τα άλλα F16 που διαθέτουμε δεν μπορούμε να ισορροπήσουμε τις δυνάμεις μας, απέναντι στα ελληνικά Rafale που διαθέτει η Ελλάδα και στα F-35 τα οποία θα πάρει στη συνέχεια» λέει ο Σεντίρ, εξηγώντας τις δυνατότητες Rafale και F-35 στη συνέχεια: «Τα Rafale και τα F-35 εκτοξεύουν τα βλήματα Meteor ενώ τα F-16 δεν μπορούν. Η αεροπορία της Ελλάδας τώρα θα έχει εμβέλεια βολής 320 χλμ. Σήμερα έχουν 6 Rafale, δεν είναι μεγάλη δύναμη. Όμως το 2026 θα έχουν παραλάβει όλα τα Rafale και to 2027 όλα τα εκσυγχρονισμένα F-16. To 2028 θα αρχίσουν οι παραλαβές των F-35» συνέχισε. Ο στρατιωτικός συντάκτης επανάλαβε στην τοποθέτησή του πως σήμερα η Ελλάδα διαθέτει 6 Rafale με εμβέλεια βολής 320 χλμ. Ένα δεδομένο που δεν θα αλλάξει στο μέλλον, ακόμη και εάν η Τουρκία προμηθευτεί αμερικανικά F-16. «Έχουν σήμερα 6 Rafale στην Ελλάδα, όμως εμείς δεν έχουμε με τέτοια αεροσκάφη με εμβέλεια βολής 320 χλμ, ακόμη και αν πάρουμε τα F-16» κατέληξε ο Σεντίρ. Ειδήσεις σήμερα: Ρώσος ράπερ αυτοκτόνησε για να αποφύγει την επιστράτευση του Πούτιν Βίντεο: Πατέρας στη Φλόριντα έβαλε ασπίδα το 1 έτους παιδί του για να μην συλληφθεί πριν τον χτυπήσουν με taser Πριν βιάσει τη σύζυγό του, ο 33χρονος την απείλησε ότι θα την ρίξει από τον Ισθμό Παναγιώτης Σαββίδης 04.10.2022, 09:52 BEST OF NETWORK 03.10.2022, 12:00 03.10.2022, 16:52 04.10.2022, 08:38 04.10.2022, 09:24 04.10.2022, 09:32 03.10.2022, 11:15

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )