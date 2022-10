Το παρασκήνιο της ΚΟ της ΝΔ: Οι συστάσεις Μητσοτάκη και τα παράπονα από βουλευτές

Την ευκαιρία για μια αναλυτική και εκτενή συζήτηση είχαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι βουλευτές της ΝΔ μετά από μια περίοδο έντονων πολιτικών αναταράξεων, αλλά και στην αρχή της τελικής ευθείας στον δρόμο προς τις κάλπες. Ο πρωθυπουργός, άλλωστε, αφού άκουσε τους 27 βουλευτές και ευρωβουλευτές του κόμματός του που πήραν το λόγο στη συνεδρίαση, έστειλε το μήνυμα ότι θα πρέπει το κόμμα να πορευτεί στον δρόμο προς τις εκλογές με σύνεση και μετριοπάθεια, παρά τις, όπως είπε, σημαντικές επιτυχίες στον τομέα του παραχθέντος κυβερνητικού έργου. «Θέλω να είμαστε πολύ μετρημένοι στον τρόπο με τον οποίον επικοινωνούμε σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συγκυρίες. Έχουμε να επιδείξουμε πάρα πολλά ως κυβερνητικό έργο και νομίζω ότι έχετε δίκιο όταν μερικές φορές επισημαίνετε ότι μέσα στην πυκνότητα των εξελίξεων πολλά από τα σημαντικά τα οποία γίνονται δεν περνούν τελικά στους πολίτες. Υπάρχει, όμως, η γενικότερη αίσθηση στους πολίτες ότι αυτή η Κυβέρνηση παράγει πολύ και σημαντικό έργο. Όπως υπάρχει και η αίσθηση, ότι υπάρχει ένα σημαντικό απόθεμα εμπιστοσύνης παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Κατά πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε εντός της συνεδρίασης και τους υπουργούς της κυβέρνησης να επιδείξουν… αυτοσυγκράτηση, καθώς στη συζήτηση ακούστηκαν παράπονα για «υπερπροβολή» υπουργών που εκμεταλλεύονται την κυβερνητική τους θέση για να κάνουν προεκλογικό αγώνα. Το θέμα έθεσε ο βουλευτής του Δυτικού Τομέα της Β’ Αθηνών Γιάννης Λοβέρδος, ενώ και ο βουλευτής του Βόρειου Τομέα Δημήτρης Καιρίδης μίλησε για την ανάγκη να μην υπάρχει αλαζονεία, αναφερόμενος στο ύφος και στο ήθος της εξουσίας. Ακρίβεια, Πανεπιστήμια και τοπικά παράπονα Μεταξύ των βουλευτών που πήραν τον λόγο ήταν ο Γιώργος Κουμουτσάκος, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη η κυβέρνηση να πατάξει τα φαινόμενα αισχροκέρδειας. «Την ακρίβεια οι πολίτες μπορούν ως ένα βαθμό να την κατανοήσουν. Αντιλαμβάνονται ότι ουσιαστικά είμαστε αντιμέτωποι με συνθήκες πολέμου. Με την αισχροκέρδεια όμως οι άνθρωποι εξοργίζονται. Την εισπράτουν ως μεγάλη αδικία», φέρεται ειπών ο κ. Κουμουτσάκος. Ο βουλευτής της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε στα θέματα των πανεπιστημίων, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να κάνει δραστική παρέμβαση, έχοντας μια τριπλή ευνοϊκή συγκυρία: αυτοδυναμία στη Βουλή, στήριξη της κοινωνίας, αλλά και οικονομικούς πόρους. Πρότεινε, δε, να δημιουργηθεί ένα πρότυπο τμήμα ΑΕΙ με βάση τα υψηλότερα διεθνή standards, ενώ απευθύνθηκε και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος τον είχε “αδειάσει” χθες για την τοποθέτησή του ως προς τις πανεπιστημιακές εστίες του ΕΜΠ, λέγοντας “εγώ σε θεωρώ πολύ καλό κυβερνητικό εκπρόσωπο παρά την επίπληξη”, σε μια προσπάθεια να σπάσει ο πάγος. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας της ΝΔ Βασίλης Γιόγιακας τάχθηκε υπέρ του να επιστρέψουν οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί το επόμενο διάστημα στις θέσεις τους, ενώ ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης υπογράμμισε την ανάγκη οι ανεμβολίαστοι γιατροί να μην επιστρέψουν στα νοσοκομεία, αλλά ενδεχομένως σε άλλες θέσεις, καθώς αυτό θα ήταν μήνυμα ανακολουθίας σε σχέση με την εφαρμοσθείσα πολιτική. Ο βουλευτής Βοιωτίας Ανδρέας Κουτσούμπας υπογράμμισε την ανάγκη να μην περιφέρονται αυτοδιοικητικά στελέχη με το χρίσμα του υποψήφιου βουλευτή, ενώ στην ίδια γραμμή ήταν και ο αντιπρόεδρος της Βουλής Θανάσης Μπούρας. Και ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος στάθηκε σε καθυστερήσεις που υπάρχουν από υπουργούς, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε όσα άκουσε, φέρεται να ξεκαθάρισε ότι χρίσμα υποψηφίου βουλευτή έχουν μόνο όσοι έχουν πάρει το πράσινο φως από τον ίδιο. Ειδήσεις σήμερα: Νεκρή τουρίστρια που έπεσε από τον λόφο του Αρείου Πάγου Τι αλλάζει στον προϋπολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης Εκτροχιάστηκε ο Μπαχτσελί: Η κυριαρχία των νησιών του βορείου Αιγαίου ανήκει στην Τουρκία

