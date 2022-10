Υπουργείο Περιβάλλοντος – Σκρέκας: Κατά 50% μειώθηκαν οι παράνομες χωματερές τα τελευταία τρία χρόνια «Με στοχευμένες δράσεις και σταθερά βήματα αλλάζουμε καθημερινά παλιές κι επιβλαβείς συνήθειες, προς όφελος του περιβάλλοντος και των Ελλήνων πολιτών» δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος Άλλες εννέα παράνομες χωματερές (ΧΑΔΑ) απάλειψε η χώρα μας, ύστερα από ενέργειες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Ενώ, αντίστοιχες είναι οι περιπτώσεις προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν επιβάλλονται, πλέον. Έτσι πλέον οι εναπομείναντες ΧΑΔΑ που επισύρουν πρόστιμα μειώθηκαν σε 33, από τις 65 που ήταν το καλοκαίρι του 2019. Μετά την εξέλιξη αυτή, το ετήσιο πρόστιμο που καταβάλει η χώρα μας στις ευρωπαϊκές αρχές για τις παράνομες χωματερές, μειώθηκε κατά 2.560.000 ευρώ. Μάλιστα, όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση, το ΥΠΕΝ εργάζεται πάνω σε ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό για το μηδενισμό των προστίμων το συντομότερο δυνατό. Πιο συγκεκριμένα, από τις 33 περιπτώσεις που έχουν απομείνει, εκτιμάται ότι στο τέλος του 2022 θα απαλειφθούν άλλες 10 έως 12. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε για αυτήν την εξέλιξη: «Η μείωση των παράνομων ΧΑΔΑ και των προστίμων που τους ακολουθούν κατά 50% σε σχέση με το 2019, αποδεικνύει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης για επίλυση και αυτής της χρόνιας παθογένειας, αλλά και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας. Με στοχευμένες δράσεις και σταθερά βήματα αλλάζουμε καθημερινά παλιές κι επιβλαβείς συνήθειες, προς όφελος του περιβάλλοντος και των Ελλήνων πολιτών». Ειδικότερα, η πρώτη περίπτωση είναι η Σίκινος, όπου ο ΧΑΔΑ αποκαταστάθηκε, ενώ οι άλλες οκτώ περιπτώσεις αφορούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με επίκεντρο τη νόμιμη διάθεση των αποβλήτων και πιο συγκεκριμένα με τη μεταφορά τους στη νέα μονάδα διαχείρισης της Αρκαδίας, (δύο ΧΑΔΑ στο Λουτράκι, δύο στην Κόρινθο και από μία στους Δήμους Νότιας Κυνουρίας, Τριπόλεως, Νεμέας και Βέλου Βόχας). Απ΄ την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, δήλωσε: «Τρία χρόνια τώρα καταβάλουμε μια συστηματική προσπάθεια να μειώσουμε και τελικά να μηδενίσουμε τα πρόστιμα που πληρώνει η χώρα μας για τους παράνομους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ). Τα πρόστιμα, πέρα από το γεγονός ότι θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν άλλες χρήσιμες δράσεις για τους πολίτες, είναι ντροπιαστικά για τη χώρα και την ιστορία μας. Όμως με το σχέδιό μας για γρήγορη μετάβαση στη νέα εποχή διαχείρισης των αποβλήτων, αφήνουμε πίσω μας την κακοδιαχείριση του παρελθόντος, την περιβαλλοντική επιβάρυνση, τα ντροπιαστικά πρόστιμα και πηγαίνουμε στη νέα εποχή με νέες σύγχρονες υποδομές που δημιουργούνται σε όλη της χώρα». Ειδήσεις σήμερα: Νεκρή τουρίστρια που έπεσε από τον λόφο του Αρείου Πάγου Τι αλλάζει στον προϋπολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης Εκτροχιάστηκε ο Μπαχτσελί: Η κυριαρχία των νησιών του βορείου Αιγαίου ανήκει στην Τουρκία BEST OF NETWORK 04.10.2022, 16:01 04.10.2022, 16:54 04.10.2022, 10:39 04.10.2022, 13:09 04.10.2022, 14:27 04.10.2022, 17:00

