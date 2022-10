Χαρακόπουλος: Η διεθνής κοινότητα να καταδικάσει τον τουρκικό αναθεωρητισμό

«Η Ελλάδα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν ωμό αναθεωρητισμό από την γείτονα Τουρκία. Η ηγεσία της οποίας χρησιμοποιεί, πλέον, βάρβαρη και εμπρηστική ρητορική, και απροκάλυπτες απειλές πολέμου, αμφισβητώντας την ίδια την κυριαρχία της χώρας. Πρόκειται για μια απαράδεκτη από κάθε άποψη πολιτική στάση, η οποία δεν μπορεί να μείνει χωρίς επιπτώσεις από τη διεθνή κοινότητα». Τα παραπάνω επισήμανε ο Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, Μέλος της Βουλής των Ελλήνων, δρ Μάξιμος Χαρακόπουλος, απευθυνόμενος προς τα μέλη της οργάνωσης «Philos Project», σε συνάντηση που είχαν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Η «Philos Project», η οποία πραγματοποίησε στην Αθήνα το συνέδριό της από 1-3 Οκτωβρίου, έχει ως στόχο την προώθηση της συνύπαρξης διαφορετικών θρησκειών σε χώρες της Μ. Ανατολής, με έμφαση την προστασία των εκεί χριστιανικών κοινοτήτων. Στη συνάντηση εκ μέρους της «Philos Project» έλαβαν μέρος ο πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής, κ. Robert Nicholson, επίκουρος καθηγητής στο King’s College στη Νέα Υόρκη, ο αναπληρωτής διευθυντής κ. Luke Moon, π. επιχειρησιακός διευθυντής του «Ιδρύματος για τη Θρησκεία και τη Δημοκρατία», η αναπληρώτρια διευθύντρια κα Mariam Wahba και ο κ. Endy Zemenides, εκτελεστικός διευθυντής της ελληνοαμερικανικής ομογενειακής οργάνωσης HALC (Hellenic American leadership council – Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής ηγεσίας). Από πλευράς ΔΣΟ παραβρέθηκε και ο Σύμβουλος δρ Κώστας Μυγδάλης. Ο επικεφαλής της ΔΣΟ, σχετικά με την στάση της Άγκυρας, τόνισε ότι «δεν είναι δυνατόν, αυτός ο παραληρηματικός λόγος, 100 χρόνια μάλιστα από την Μικρασιατική Καταστροφή, που εκπορεύεται από ανιστόρητα ιδεολογήματα, όπως ο νεοοθωμανισμός ή η Γαλάζια Πατρίδα, να μην συνεπάγεται σοβαρές κυρώσεις, που θα πονέσουν την τουρκική οικονομία αλλά και τη στρατιωτική της μηχανή. Γνωρίζουμε πολύ καλά το πόσο εσείς έχετε συμβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση στα κέντρα των αποφάσεων στις ΗΠΑ. Με πόση συνέπεια προωθείτε την εκστρατεία ενημέρωσης για την παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που συνιστά πρόβλημα για τη διεθνή νομιμότητα. Και πόσα σας οφείλει ο ελληνισμός όλα αυτά τα χρόνια της δράσης σας». Εκστρατεία για Αγία Σοφία και Χριστιανούς Μ. Ανατολής Ο Έλληνας βουλευτής καταδίκασε την εργαλειοποίηση της θρησκείας με πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μετατροπή το 2020 της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη σε τζαμί και ενημέρωσε για την καμπάνια ευαισθητοποίησης της διεθνούς κοινότητας που διεξάγει η ΔΣΟ. Όπως είπε «δεν πρέπει να αφήσουμε αυτήν την παρανομία να αφεθεί στην λήθη. Γιατί τότε ο δράστης εξαχρειώνεται. Θεωρεί ότι όλα του επιτρέπονται. Ελπίζουμε, λοιπόν, αυτή η εκστρατεία να επεκταθεί και αλλού και σύντομα και στις ΗΠΑ». Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες για την προστασία των Χριστιανών της Μέσης Ανατολής όπου «δυστυχώς η “αραβική άνοιξη” εξελίχθηκε σε βαρύ χειμώνα για τους χριστιανούς, που κυνηγημένοι από τους φονταμενταλιστές και από τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης εγκαταλείπουν τις εστίες τους. Κι αυτό πιστεύουμε ότι είναι ένα πεδίο κοινής δράσης, που έχει πολλά να προσφέρει στην υπηρέτηση του ευγενούς στόχους της επιβίωσης του χριστιανισμού στη Μέση Ανατολή». Ο επικεφαλής της ΔΣΟ πρόσφερε τον Τόμο για την Αγία Σοφία στον πρόεδρο της Philos Project, Robert Nicholson Η ηγεσία της ΔΣΟ πρόσφερε στην αναπληρώτρια διευθύντρια του Philos Project Mariam Wahba τα πρακτικά του συνεδρίου του Λιβάνου Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος με τον Ελληνοαμερικανό Endy Zemenides, διευθυντή της ομογενειακής οργάνωσης Hellenic American leadership council. Αναλυτικά η ομιλία του Μάξιμου Χαρακόπουλου: Αξιότιμοι κ. Robert Nicholson, κ. Luke Moon, κα Mariam Wahba και κ. Endy Zemenides, Σας καλωσορίζω στη Βουλή των Ελλήνων. Είναι ιδιαίτερη η χαρά μας που έχουμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε εδώ, στην Αθήνα, και να ανταλλάξουμε απόψεις για φλέγοντα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος όπως είναι η ειρήνη στην ευρύτερη γειτονιά μας, η αντιμετώπιση της αναβίωσης αναθεωρητισμών, η εργαλειοποίηση της θρησκείας για πολιτικούς λόγους, και η προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και όπου αλλού υφίστανται διώξεις. Αναμφίβολα, η συνάντησή μας πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. Στην Ουκρανία συνεχίζεται ο πόλεμος που ξέσπασε με την ρωσική εισβολή στο έδαφος ενός ανεξάρτητου κράτους. Ένας πόλεμος, ο οποίος διεξάγεται επί τη βάσει μιας αυθαίρετης ιστορικής ανάγνωσης και, κυρίως, μιας επικίνδυνης αναθεωρητικής οπτικής. Κάτι που συνιστά την πλέον οδυνηρή οπισθοχώρηση από κατεκτημένες αξίες της ανθρωπότητας, όπως αυτές αποτυπώνονται στις αρχές του διεθνούς δικαίου. Βιώνουμε, λοιπόν, εντός της ευρωπαϊκής ηπείρου αυτό που θεωρούσαμε έως πρόσφατα ένα ξεπερασμένο φαινόμενο και μη επιτρεπτό τρόπο επίλυσης των διαφορών. Εκτός, όμως, από τις τραγικές συνέπειες του ίδιου του πολέμου στην περιοχή με τις δεκάδες χιλιάδες των νεκρών, την προσφυγοποίηση εκατομμυρίων ανθρώπων και την καταστροφή υποδομών, που θα χρειαστούν τεράστια κεφάλαια και πολύ χρόνο για να ανοικοδομηθούν, παρατηρούμε ανησυχητικές συνέπειες σε ευρύτερο πεδίο. Οι ευρωπαϊκές χώρες, εξαρτημένες σε μεγάλο βαθμό από τις ρωσικές ενεργειακές πηγές, αντιμετωπίζουν, ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα, ραγδαία αύξηση των τιμών της ενέργειας. Κι αυτό προκαλεί καλπάζοντα πληθωρισμό και σοβαρές αναταράξεις στις οικονομίες μας. Την ίδια ώρα, η Ελλάδα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν ωμό αναθεωρητισμό από την γείτονα Τουρκία. Η ηγεσία της οποίας χρησιμοποιεί πλέον βάρβαρη και εμπρηστική ρητορική, και απροκάλυπτες απειλές πολέμου, αμφισβητώντας την ίδια την κυριαρχία της χώρας. Πρόκειται για μια απαράδεκτη από κάθε άποψη πολιτική στάση, η οποία δεν μπορεί να μείνει χωρίς επιπτώσεις από τη διεθνή κοινότητα. Δεν είναι δυνατόν, αυτός ο παραληρηματικός λόγος, 100 χρόνια μάλιστα από την Μικρασιατική Καταστροφή, που εκπορεύεται από ανιστόρητα ιδεολογήματα όπως ο νεοοθωμανισμός ή η Γαλάζια Πατρίδα, να μην συνεπάγεται σοβαρές κυρώσεις, που θα πονέσουν την τουρκική οικονομία, αλλά και τη στρατιωτική της μηχανή. Γνωρίζουμε πολύ καλά το πόσο εσείς έχετε συμβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση στα κέντρα των αποφάσεων στις ΗΠΑ. Με πόση συνέπεια προωθείτε την εκστρατεία ενημέρωσης για την παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που συνιστά πρόβλημα για τη διεθνή νομιμότητα. Και πόσα σας οφείλει ο ελληνισμός όλα αυτά τα χρόνια της δράσης σας. Επιτρέψτε μου τώρα λίγα λόγια για τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, που είναι ένας διεθνής θεσμός με μέλη του κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους από 25 χώρες και 29 χρόνια δράσης. Δημιουργήθηκε το 1993 μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού και τη δυνατότητα επικοινωνίας με λαούς με τους οποίους μοιραζόμαστε την ίδια ορθόδοξη πίστη, κοινές παραδόσεις και πολιτιστική κληρονομιά. Στους στόχους μας είναι η ανάδειξη των χριστιανικών αξιών ως έναν από τους 3 βασικούς πυλώνες της Ευρώπης μαζί με την αρχαία ελληνική γραμματεία και το ρωμαϊκό δίκαιο. Η προαγωγή του διαθρησκειακού και διαπολιτισμικού διαλόγου, της καταλλαγής και της ειρηνικής συνύπαρξης. Καταδικάζουμε την εργαλειοποίηση της θρησκείας με πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα την μετατροπή το 2020 της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη σε τζαμί. Προς αυτή την κατεύθυνση διεξάγουμε μια καμπάνια ευαισθητοποίησης της διεθνούς κοινότητας. Δυστυχώς, και αυτή η πράξη της τουρκικής ηγεσίας, που καταπατά την ιστορική αλήθεια αλλά και τους διεθνείς κανονισμούς, καθώς η Αγία Σοφία ανήκει στον κατάλογο των προστατευόμενων μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ, δεν είχε τις αναμενόμενες αντιδράσεις. Με την έκδοση ενός τόμου σε πολλές γλώσσες για τις Αγίες Σοφίες ανά τον κόσμο, ένα επιστημονικό πόνημα με υψηλή αισθητική, και την παρουσίασή του σε διάφορες περιοχές και χώρες, επιδιώκουμε την αφύπνιση της διεθνούς κοινότητας, των διεθνών θεσμών, των κυβερνήσεων, των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών. Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτήν την παρανομία να αφεθεί στην λήθη. Γιατί τότε ο δράστης εξαχρειώνεται. Θεωρεί ότι όλα του επιτρέπονται. Ελπίζουμε, λοιπόν, αυτή η εκστρατεία να επεκταθεί και αλλού και σύντομα και στις ΗΠΑ. Ήδη έχει επιδοθεί στον Οικουμενικό Πατριάρχη και προκαθημένους, τον πάπα Φραγκίσκο, παρουσιάσθηκε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών στην Καρσλρούη, στο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών στη Βενετία, σε μια σειρά άλλες πόλεις, ενώ στο τέλος του μήνα θα έχουμε συνάντηση με τον Διευθυντή του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στο Παρίσι. Παράλληλα, συνεχίζουμε, τις πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει για την προστασία των Χριστιανών της Μέσης Ανατολής. Σε περιοχές που αποτέλεσαν το λίκνο του χριστιανισμού, οι χριστιανοί δυστυχώς κυνηγημένοι από τους φονταμενταλιστές και από τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης εγκαταλείπουν τις εστίες τους. Είμαστε μπροστά στην απειλή την ολοκλήρωσης του αφανισμού του χριστιανισμού από την Εγγύς και Μέση Ανατολή, που ξεκίνησε με την Γενοκτονία των Χριστιανών της Μικράς Ασίας, Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων, από τους Οθωμανούς, τους Νεότουρκους και τους κεμαλιστές από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα. Κι αυτό πιστεύουμε ότι είναι ένα πεδίο κοινής δράσης, που έχει πολλά να προσφέρει στην υπηρέτηση του ευγενούς στόχους της επιβίωσης του χριστιανισμού στη Μέση Ανατολή. Θεωρούμε σημαντική την ίδρυση ενός Παρατηρητηρίου της παρουσίας των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και προς αυτή την κατεύθυνση είμαστε σε συνεργασία με την προεδρία του Λιβάνου αλλά και το ΕΚΠΑ Για την ειρηνική συνύπαρξη Χριστιανών και Μουσουλμάνων πραγματοποιήσαμε ένα διεθνές Συνέδριο στην Βηρυτό, στο κοινοβούλιο του Λιβάνου, με παρουσία όλων των θρησκευτικών ηγετών της χώρας. Τα πρακτικά του οποίου εκδώσαμε. Με αυτές τις σκέψεις και πάλι σας καλωσορίζω στην Ελλάδα και εύχομαι να αποκομίσετε από τις γόνιμες συνεργασίες σας εδώ θετικές εντυπώσεις και δύναμη για να συνεχίσετε το σημαντικό σας έργο. Και μακάρι η αποψινή μας συνάντηση να είναι η αρχή μιας γόνιμης συνεργασίας. Ειδήσεις σήμερα: -: Η Τουρκία ζήτησε από τη Ρωσία να δεχθεί την καθυστέρηση πληρωμών για το φυσικό αέριο Αυξήθηκαν 22% τα εβδομαδιαία κρούσματα κορωνοϊού – 85 θάνατοι και 66 διασωληνωμένοι Νεκρή τουρίστρια που έπεσε από τον λόφο του Αρείου Πάγου

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )