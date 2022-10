Beat: Η αλλαγή σε Free Νow, η άνοδος λόγω τουρισμού και οι… χαμένες κούρσες (pics)

Νέες υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων και πιο «πράσινων» διαδρομών, έμφαση στη μικροκινητικότητα με κρατήσεις ηλεκτρικών ποδηλάτων αλλά και περισσότερες επιλογές που μπορεί να ενσωματωθούν σε δεύτερο χρόνο φέρνει η αλλαγή της ΒΕΑΤ σε FREE NOW, η οποία μετά από μία γεμάτη δεκαετία στο χώρο της μετακίνησης με τη γνωστή εφαρμογή για ταξί μετεξελίσσεται, σύμφωνα με τους επιτελείς, με στόχο να παρέχει ολιστικές υπηρεσίες.

«Είναι για εμάς μία επανατοποθέτηση στην αγορά, στρατηγικής σημασίας γιατί θα αλλάξει τόσο η ονομασία όσο και η εφαρμογή/ app. Από ένα τοπικό brand συνδεόμενο μόνο με το ταξί μετεξελίσσεται σε ένα διεθνές brand με παρουσία σε όλη την Ευρώπη που διαφοροποιείται από τους ανταγωνιστές και φέρνει περισσότερες επιλογές για όλο το οικοσύστημα των χρηστών και της κινητικότητας», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στη χθεσινή παρουσίαση.

Η FREE NOW, η μητρική της Beat, δραστηριοποιείται σε 10 χώρες με παρουσία σε 150 πόλεις, έχοντας μία βάση επιβατών άνω των 30 εκατ. στην Ευρώπη με πάνω από 500 χιλιάδες οχήματα διαφόρων ειδών (200.000 οχήματα, 250.000 ηλεκτρικά πατίνια, 30.000 ηλεκτρικά ποδήλατα και 30.000 μηχανάκια) και το ταξί να παραμένει στον πυρήνα των υπηρεσιών. Το BEAT, έχοντας ιδρυθεί το 2011 ως μία νεοφυής επιχείρηση ενσωματώθηκε στην οικογένεια της FREE NOW (την κοινοπραξία επί των μετακινήσεων μεταξύ BMW Group και Mercedes-Benz Group) ήδη από το 2017.

Τώρα μέσω της εφαρμογής FREE NOW, θα παρέχονται τέσσερις εναλλακτικές μετακίνησης στην ελληνική αγορά, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – όλες σε μία εφαρμογή. Τα ταξί θα είναι διαθέσιμα μέσω της εφαρμογής FREE NOW -όπως γίνεται μέχρι σήμερα μέσω της εφαρμογής BEAT- και τώρα οι επιβάτες θα έχουν επιλογή μεταξύ τριών τύπων στόλου: Το “ταξί”, με όλα τα συνεργαζόμενα ταξί να βρίσκονται στο συγκεκριμένο στόλο, στοχεύει στη γρήγορη εξυπηρέτηση του επιβάτη. Το “Comfort ταξί”, αποκλειστικά με νεότερα οχήματα ηλικίας έως και 5 ετών, δίνει παραπάνω έμφαση στην άνεση, ενώ το Eco ταξί, αποκλειστικά με ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, εξασφαλίζει πιο πράσινες διαδρομές. Ο Comfort στόλος θα δέχεται μόνο ηλεκτρονική πληρωμή, ενώ ο Eco στόλος θα είναι αρχικά διαθέσιμος στο κέντρο της Αθήνας και σε πολλά σημεία του δήμου Θεσσαλονίκης. Για πρώτη φορά οι Έλληνες χρήστες θα μπορούν, επίσης, να κάνουν κράτηση ηλεκτρικών ποδηλάτων (eBikes) χάρη στην ενσωμάτωση των υπηρεσιών του παρόχου μικροκινητικότητας RideMovi, για πιο ευέλικτες και φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις, με την κα. Sanna Johansson της RideMovi να δηλώνει χθες ότι «ευελπιστούμε ότι αυτή θα είναι η αρχή μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας, η Ελλάδα είναι η 5η χώρα δραστηριοποίησής μας και θα ακολουθήσει μετά την Αθήνα και η Θεσσαλονίκη».

Σταδιακά τις επόμενες ημέρες έως τα μέσα Οκτωβρίου οι επιβάτες θα μπορέσουν να μεταφέρουν τα στοιχεία τους στην εφαρμογή της FREE NOW, ενώ ήδη έχει ολοκληρωθεί η μετάβαση 6.000 οδηγών στη νέα πλατφόρμα. Το BEAT θα συνεχίσει τη λειτουργία του στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, ενώ η FREE NOW Eλλάδος έχει διακριτή τοπική νομική οντότητα από τη Beat Mobility Services από το 2019. Η κα Άσπα Τοπαλίδου, γενική διευθύντρια της FREE NOW για την ελληνική αγορά ανέφερε επιπλέον ότι οι υπηρεσίες μπορούν να εμπλουτίζονται σταδιακά: «Είμαστε ανοικτοί σε οποιαδήποτε συνεργασία με παρόχους που θέλουν να ενσωματωθούν στην πλατφόρμα οποιασδήποτε μορφή κινητικότητας. Στόχος είναι, ως όφελος για τις πόλεις, η προώθηση βιώσιμων επιλογών για τις διαδρομές μικρότερων αποστάσεων με χρήση υπηρεσιών μικροκινητικότητας (eco fleat). Φέρνουμε τα e-bikes της Ride Movi στην Ελλάδα και περιμένουμε κι άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να συνεργαστούν μαζί μας». Η ίδια έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στη σημασία της ελληνικής αγοράς για τον όμιλο προσθέτοντας ότι «πλέον αναβαθμισμένοι κεντρικοί ρόλοι στην εταιρεία γίνονται διαθέσιμοι για εργασία με βάση την Ελλάδα, ακόμη και μέσω υβριδικών μορφών εργασίας».

Ανοδος ζήτησης και χαμένες «κούρσες»

Σε σχέση με την πορεία τη φετινή χρονιά, ειδικά μετά και την επιβολή χρέωσης προμίσθωσης 1,20 ευρώ ανά διαδρομή (booking fee) στις αρχές του καλοκαιριού, η ίδια επεσήμανε ότι υπάρχει, λόγω και της αυξημένης τουριστικής κίνησης, μεγάλη αύξηση της ζήτησης, η οποία πλέον εξυπηρετείται καλύτερα. «Πριν εντάξουμε το booking fee στην υπηρεσία η ζήτηση ήταν τριπλάσια από αυτή που μπορούσε να εξυπηρετήσει ο στόλος της Αθήνας. Πλέον από τα δικά μας δεδομένα φαίνεται ότι 9 στους 10 χρήστες εξυπηρετούνται. Καταγράφουμε αύξηση στα έσοδα και τις διαδρομές ειδικά τις τουριστικές αγορές και στην υπηρεσία για τα ξενοδοχεία όπου τα μεγέθη έχουν υπερδιπλασιαστεί, έχουμε τον καλύτερο ιστορικά Σεπτέμβριο και βλέπουμε ζήτηση και για την επόμενη περίοδο».

Στο ερώτημα σε σχέση με τις χαμένες κούρσες και τη δυσκολία των χρηστών να βρουν ταξί τις ώρες αιχμής ειδικά στην Αθήνα οι επιτελείς της εταιρείας εκτιμούν ότι η νέα εφαρμογή θα βοηθήσει επί τα βελτίω: «Η νέα εφαρμογή εισάγει μία επιπλέον μορφή κινητικότητας (σ.σ. τα ηλεκτρικά ποδήλατα) που θα μπορεί να απορροφά τις διαδρομές μικρότερης απόστασης κι επομένως θα μπορεί να επιλύσει προβλήματα που έχουν εμφανιστεί. Επίσης, είναι πιο «έξυπνη» κι επομένως θα κάνει καλύτερη κατανομή των διαδρομών μεταξύ των οδηγών, για καλύτερη κάλυψη της ζήτησης. Επίσης συνεχίζουμε το πρόγραμμα των bonus για να προσελκύσουμε περισσότερους οδηγούς».

Επισημαίνεται εδώ ότι τα ταξί- οδηγοί που συνεργάζονται με την εταιρεία αντιστοιχούν σε 8.000 εγγεγραμμένους, ενώ κάθε μήνα τουλάχιστον 6.000 οδηγοί υλοποιούν έστω και μία διαδρομή μέσω της εφαρμογής. Το 2021 ήταν χρονιά ρεκόρ για την εταιρεία με κοντά στα 11 εκατομμύρια διαδρομές σε Αθήνα- Θεσσαλονίκη, ενώ όσον αφορά τα έσοδα, αυτά ανήλθαν για την περίοδο εννιαμήνου Απριλίου- Δεκεμβρίου σε 7,5 εκατ. ευρώ, με λογιστικές ζημιές λόγω υψηλών αποσβέσεων και φορολογικά κέρδη 400 χιλ. ευρώ περίπου.

