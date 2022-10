Βενιζέλος: Tο υφιστάμενο πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να αποδώσει τα δέοντα Όπως είπε «εγκλωβίζεται συχνά σε κινήσεις αποτροπής του πολιτικού κόστους, ακόμη και σε στιγμές που προτεραιότητα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι το κόμμα» Φώφη Γιωτάκη 05.10.2022, 08:02 Τις προϋποθέσεις για την πρόοδο της χώρας με ορίζοντα το 2050 επιχείρησαν να περιγράψουν οι ομιλητές στο διήμερο Συνέδριο του Κύκλου Ιδεών με θέμα «εθνική στρατηγική και διεθνής περιδίνηση». Τόσο ο Ευάγγελος Βενιζέλος, όσο και οι συμμετέχοντες στα πάνελ του διημέρου αναφέρθηκαν στις «ασφαλείς διαδρομές» για την υπέρβαση των κινδύνων και την αξιοποίηση των κατάλληλων «κλειδιών» για το άνοιγμα των δυνατοτήτων της χώρας, ενώ σημείωσαν ότι το βάρος της προσπάθειας πρέπει να δοθεί στην στήριξη των νεότερων γενιών. Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξήγησε στο φινάλε ότι το βασικό κίνητρο για την διεξαγωγή του έκτου Συνεδρίου του Κύκλου Ιδεών με τους περίπου 100 ομιλητές από διάφορους χώρους (της επιστήμης, του επιχειρείν, της πολιτικής) ήταν ο αναστοχασμός και η καταγραφή ιδεών και προτάσεων για την συγκρότηση εθνικής στρατηγικής για τα επόμενα χρόνια- «αν αυτή η πέτρα στη λίμνη λειτουργήσει θα είμαστε όλοι ευτυχείς», είπε με νόημα ο κ. Βενιζέλος κλείνοντας τις εργασίες του Συνεδρίου. Στην ερώτηση για το αν το κίνητρο οργάνωσης του Συνεδρίου συνδέεται με μια κίνηση πολιτικής υστεροβουλίας, ο κ. Βενιζέλος απάντησε ορθά κοφτά: «Δεν υποδύομαι κάτι. Ούτε αποδέχομαι τη λογική «τραβάτε με κι ας κλαίω. Αν θελήσει η χώρα να μας ψάξει θα μας βρει. Αν μας ζητήσει η χώρα να βοηθήσουμε, θα βοηθήσουμε φυσικά, όπως μπορούμε, Δεν σημαίνει αυτό ότι έχεις πολιτική υστεροβουλία». Σύμφωνα με τον κ. Βενιζέλο το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να αποδώσει τα δέοντα, καθώς υποτάσσεται στους εκλογικούς κύκλους. Δηλαδή εγκλωβίζεται συχνά σε κινήσεις αποτροπής του πολιτικού κόστους, ακόμη και σε στιγμές που προτεραιότητα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι το κόμμα, αλλά η χώρα και μόνο. «Το πολιτικό μας σύστημα είναι στενό, υποτάσσει και μαραζώνει τις δυνάμεις του έθνους», υποστήριξε μεταξύ άλλων προτείνοντας λύσεις για τη «γενιά με τα σπασμένα φτερά» που νιώθουν ότι δεν ξεκινούν με τις δυνατότητες που είχαν οι γονείς τους. Το 2050 -όπως είπε- πρέπει να έχουμε μια Ελλάδα εθνικά ακέραιη, με εδαφική ακεραιότητα, αξιοπρέπεια και κοινωνική συνοχή. «Να έχουμε μια κοινωνία που να σέβεται τη Φιλελεύθερη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου, να είμαστε στην Ευρώπη που πρέπει να υπάρχει και να είναι ισχυρή, μια κοινωνία με ενεργειακή επάρκεια και προοπτική», τόνισε μεταξύ άλλων. Ειδήσεις σήμερα: Καταρρέουν τα σύνορα του Πούτιν: B’ γύρος για την ουκρανική αντεπίθεση, βοήθεια-μαμούθ από τις ΗΠΑ «Έκανε το σταυρό της και αυτοκτόνησε», λένε μάρτυρες για τη 47χρονη στην Ακρόπολη Καιρός: Υποχωρεί κι άλλο η θερμοκρασία – Πού θα βρέξει σήμερα Φώφη Γιωτάκη 05.10.2022, 08:02 BEST OF NETWORK 04.10.2022, 16:01 05.10.2022, 08:43 04.10.2022, 10:39 04.10.2022, 13:09 04.10.2022, 21:31 04.10.2022, 17:20

