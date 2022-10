Βούλτεψη: Ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε χιλιάδες ασυνόδευτα ανήλικα εκτεθειμένα στη ζούγκλα της Μόριας Για «υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ» κάνει λόγο υφυπουργός Μετανάστευσης, απαντώντας σε ανακοίνωση του κ. Ψυχογιού για τη χρηματοδότηση των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων «Η συστηματική προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να παριστάνει τον προστάτη των φτωχών και των αδυνάμων αποτελεί την επιτομή της υποκρισίας», σημειώνει η υφυπουργός Μετανάστευσης, Σοφία Βούλτεψη, απαντώντας σε ανακοίνωση του τομεάρχη Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Ψυχογιού σχετικά με καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Στην ανακοίνωσή της η κυρία Βούλτεψη επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «είχε αφήσει χιλιάδες ασυνόδευτα ανήλικα εκτεθειμένα σε κάθε λογής κινδύνους στη ζούγκλα της Μόριας, στις φαβέλες της Σάμου, στους δρόμους της ενδοχώρας και στα κελιά αστυνομικών τμημάτων. Παιδιά τα οποία εντοπίστηκαν και διασώθηκαν μετά τη δημιουργία της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη». Επίσης, η υφυπουργός διευκρινίζει ότι «οι προσπάθειες για την επίλυση των προβλημάτων είναι γνωστές σε όλους τους εμπλεκόμενους, οι οποίοι ήδη εξοφλούνται και οι οποίοι γνωρίζουν επίσης ότι τα δύο τελευταία χρόνια η κάλυψη των αναγκών προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς δεν έχει έλθει ακόμη η χρηματοδότηση από την ΕΕ». Σημειώνεται ότι στη δήλωση που προηγήθηκε ο τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός χαρακτήριζε τη δέσμευση της υφυπουργού ότι εντός του Οκτωβρίου θα πληρωθούν οι υποχρεώσεις του υπουργείου προς τους φορείς που υλοποιούν το πρόγραμμα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων «το ελάχιστο βήμα για την αποκατάσταση των επί μήνες απλήρωτων εργαζόμενων και των λοιπών υποχρεώσεων, αλλά και της καθημερινής διαβίωσης των ασυνόδευτων στις δομές που η κυβέρνηση αρέσκεται να στηρίζει επικοινωνιακά και όχι στο πεδίο». Τέλος, ανέφερε ότι «το ευκταίο θα ήταν να μην απαιτείται η παρέμβαση της αντιπολίτευσης». Ειδήσεις σήμερα: O Θοδωρής Μαραντίνης ζητά για πρώτη φορά τη συνεπιμέλεια των παιδιών του Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου με τις κρυφές κάμερες στη Χαλκιδική «επέμενε να δώσει στο ζευγάρι το δωμάτιο» Συνάντηση Μητσοτάκη με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Enagas – Στο τραπέζι η προοπτική νέων επενδύσεων BEST OF NETWORK 05.10.2022, 18:24 05.10.2022, 08:52 05.10.2022, 11:07 05.10.2022, 14:37 05.10.2022, 14:39 05.10.2022, 16:09

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )