Γεωργιάδης: Δεν είναι πρόθεση της κυβέρνησης η μείωση του ωραρίου των καταστημάτων «Το θέμα της μείωσης του ωραρίου στα καταστήματα προήλθε από πρωτοβούλια που προκάλεσαν διάφοροι εμπορικοί σύλλογοι» είπε «Δεν είναι πρόθεση της κυβερνησης η μείωση του ωραρίου των καταστημάτων. Δεν συζητείται αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο αν εφαρμοζόταν θα είχε δυσμενείς συνέπειες και στην αγορά εργασίας και στον τζίρο των καταστημάτων», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης πριν ξεκινήσει η προγραμματισμένη συνάντησή του με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, των πολυκαταστημάτων και αλυσίδων καταστημάτων (ΣΕΛΠΕ) και των εμπόρων (ΕΣΕΕ) με αντικείμενο συζήτησης την πορεία του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Ο υπουργός αναλυτικά ανέφερε: «Το θέμα της μείωσης του ωραρίου στα καταστήματα προήλθε από πρωτοβούλια που προκάλεσαν διάφοροι εμπορικοί σύλλογοι στα πλαίσια της εξοικονόμησης του ενεργειακού κόστους. Δεν είναι στην πρόθεση της κυβέρνησης η μείωση του ωραρίου των καταστημάτων. Δεν συζητείται αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο αν εφαρμοζόταν θα είχε δυσμενείς συνέπειες και στην αγορά εργασίας και στον τζίρο των καταστημάτων. Η εποχή της κρίσης δεν είναι εποχή για να προκαλέσουμε προβλήματα στους εργαζομένους αλλά είναι εποχή για να λύσουμε προβλήματα στους εργαζόμενους. Η δε, ενδεχόμενη εξοικονόμηση, κατά μια ή δύο ώρες του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στο λιανικό εμπόριο θα είναι πολύ μικρή σε σχέση με τη ζημία που θα προκαλούσε στην αγορά. Αρα δεν τίθεται κανένα τέτοιο ζήτημα. Ούτως ή άλλως αν κάποιος θέλει να δουλεύει λιγότερες ώρες από το ωράριο λειτουργίας αυτό είναι δικό του δικαίωμα. Ως προς τις πρωτοβουλίες των εμπορικών συλλόγων για το θέμα του ωραρίου θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το επίσημο ωράριο της χώρας είναι εθνική αρμοδιότητα και την καθορίζει το υπουργείο Ανάπτυξης με νόμο. Αν κάποιος εμπορικός σύλλογος θέλει να εφαρμόσει για τα μέλη του διαφορετικό ωράριο αυτό δεν αφορά το κράτος και ούτε μπορούν να επιβληθούν ποινές σε κάποιον που θα λειτουργήσει με το εθνικό ωράριο. Αποτελεί μια μεταξύ τους συμφωνία επί εθελοντικής βάσεως. Για το κράτος το ωράριο είναι αυτό που ορίζουμε και είναι αυτό που ισχύει». Σε ό,τι αφορά στον πληθωρισμό ο υπουργός σημείωσε ότι, όλη η αγορά γνωρίζει πως ουδέποτε έχουν γίνει τόσοι έλεγχοι και πρόσθεσε: «αντιλαμβανόμαστε πλήρως την πίεση στα νοικοκυριά που προκαλεί ο πληθωρισμός και η ενεργειακή κρίση. Είμαστε εδώ με τους εκπροσώπους της αγοράς για να βρούμε λύσεις στο πλαίσιο του εφικτού για να ανακουφίσουμε τους συμπολίτες μας από αυτή την κρίση». Αναφερόμενος στους ελέγχους της ΔΙΜΕΑ είπε ότι είναι ασταμάτητοι – και θα συνεχιστούν – ενώ με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε από τον Απρίλιο μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου προκύπτει ότι έχουν γίνει 3.831 έλεγχοι για αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας, διαπιστώθηκαν 283 παραβάσεις και έχουν επιβληθεί 397.305 ευρώ. Ειδήσεις σήμερα: Φωκίδα: Ένας νεκρός και δύο εγκλωβισμένοι σε στοά μεταλλείου Βωξίτη Amazon Web Services: Πακέτα με drone και τηλεϊατρική στο project «Naxos, Smart Island» Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε ο άντρας που ποδοπάτησε το γατάκι BEST OF NETWORK 05.10.2022, 14:30 05.10.2022, 15:29 05.10.2022, 11:07 05.10.2022, 14:37 05.10.2022, 14:39 05.10.2022, 16:09

