Δένδιας: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την εδαφική της κυριαρχία με όλα τα διαθέσιμα, νόμιμα μέσα Με ικανοποίηση βλέπουμε ότι ΕΕ, ΗΠΑ, Γερμανία, Αίγυπτος δημοσίως αποκηρύττουν τις πρακτικές της Τουρκίας ανέφερε από τη Βαρσοβία ο ΥΠΕΞ Νέο μήνυμα στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να υπεραπιστεί την εδαφική της κυριαρχία με όλα τα διαθέσιμα, νόμιμα μέσα έστειλε από τη Βαρσοβία ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Ο ΥΠΕΞ συμμετείχε στο Warsaw Security Forum και σε δηλώσεις του για τις συζήτησεις που έγιναν στην Πολωνική πρωτευουσα μίλησε για τις δυνάμεις του σκότους που θέλουν να επιβάλλουν μια νέα ευρωπαϊκη τάξη όχι με βάση τις κοινές αξίες και το διεθνές δίκαιο, αλλά με γνώμονα την ισχύ και την απειλή της ισχύος. «Είχαμε μια ισχυρή κοινότητα στη Μαριούπολη, τη Ζαπορίζια. Πρέπει να διασφαλίσουμε την ευημερία, αλλά και ότι θα αντιμετωπίσουν τις ευθύνες τους όσοι ευθύνονται» ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών. Ειδικά για την Ανατoλική Μεσόγειο και την εμπλοκή Τουρκίας στη Λιβύη, είπε ότι μετά την ενημέρωση στους Ευρωπαίους συναδέλφους και στην υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ κ. Νιούλαντ τον Σεπτέμβριο, υπογράμμισε την κλιμάκωση των ρητορικών προκλήσεων από την Τουρκία που φτάνει σε νέα υψηλά, πολλές φορές και σε προσωπικό επίπεδο. «Να είμαι ειλικρινής: δεν θα μας αποτρέψει, αλλά δεν θα μπούμε και σε ρητορικό διαγκωνισμό. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να υπεραπιστεί την εδαφική της κυριαρχία, τα κυριαρχικά της δικαιώματα και την ύπαρξή της με όλα τα διαθέσιμα, νόμιμα μέσα» τόνισε με έμφαση ο Νίκος Δένδιας και εξέφρασε ταυτόχρονα την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι Ε.Ε., ΗΠΑ, Γερμανία, Αίγυπτος δημοσίως αποκηρύττουν τις πρακτικές της Τουρκίας. «Λένε το προφανές: ότι η νυν κυβένρηση της Τρίπολης δεν έχει καμία εξουοσιόδητηση να υπογράφει διεθνείς συμφωνίες. Και τα δύο Μνημόνια που έχει υπογράψει η Λιβύη δεν είναι μόνο παράνομα, είναι άκυρα και κενά περιεχομένου» σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών. «Εποικοδομητική συζήτηση» με τον υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Βαρσοβία, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον Πολωνό ομόλογό του Ζμπίγκνιου Ράου (Zbigniew Rau).«Εποικοδομητική συζήτηση για διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις, ενέργεια, Ανατολική Μεσόγειο, ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, Λιβύη, συνεργασία εντός ΕΕ και ΝΑΤΟ» έγραψε σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Δένδιας. Ειδήσεις σήμερα: Αστρονομικές τιμές του LNG από τις ΗΠΑ καταγγέλλει η Γερμανία – Επί τάπητος το πλαφόν στο φυσικό αέριο Στον εισαγγελέα η δικογραφία για τον 39χρονο που «έλιωσε» το γατάκι στη Θεσσαλονίκη BEST OF NETWORK 05.10.2022, 18:24 05.10.2022, 20:21 05.10.2022, 11:07 05.10.2022, 21:34 05.10.2022, 14:39 05.10.2022, 16:09

