Επίσκεψη Δένδια στο Κάιρο: Θα ενισχυθούν περαιτέρω οι ισχυροί δεσμοί με την Ελλάδα, λέει ο Αιγύπτιος πρέσβης Νίκος Δένδιας και Σάμεχ Σούκρι θα συζητήσουν τις διμερείς και περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σημείωσε ο νέος πρεσβευτής της Αιγύπτου στην Ελλάδα, Όμαρ Άμερ Γιούσεφ Την επικείμενη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στο Κάιρο την Κυριακή, κατά την οποία θα συναντηθεί με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι, καλωσορίζει με δήλωσή του ο νέος πρεσβευτής της Αιγύπτου στην Ελλάδα, Όμαρ Άμερ Γιούσεφ.Επίσης, ο Αιγύπτιος πρέσβης τονίζει τη σημασία της επίσκεψης του Νίκου Δένδια και τον χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιείται, «καθώς οι δύο υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν τις διμερείς και περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος». Επίσης, ο πρέσβης Όμαρ Άμερ Γιούσεφ, ο οποίος επέδωσε πρόσφατα τα διαπιστευτήριά του στην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επιβεβαίωσε εκ νέου ότι η Αίγυπτος και η Ελλάδα έχουν ισχυρούς πολιτικούς, πολιτιστικούς και ιστορικούς δεσμούς και διαβεβαίωσε «την αμοιβαία δέσμευση για περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής σύμπραξης», καθώς και τη βούληση για στενή συνεργασία για την επίτευξη ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή και οικονομική ευημερία των δύο φίλων λαών. Ειδήσεις σήμερα: O Θοδωρής Μαραντίνης ζητά για πρώτη φορά τη συνεπιμέλεια των παιδιών του Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου με τις κρυφές κάμερες στη Χαλκιδική «επέμενε να δώσει στο ζευγάρι το δωμάτιο» Συνάντηση Μητσοτάκη με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Enagas – Στο τραπέζι η προοπτική νέων επενδύσεων BEST OF NETWORK 05.10.2022, 18:24 05.10.2022, 20:21 05.10.2022, 11:07 05.10.2022, 21:34 05.10.2022, 22:00 05.10.2022, 16:09

