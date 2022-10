Η στρατηγική της Αθήνας για το Τουρκολιβυκό – Ο δίαυλος με Κάιρο και το «όχι» των ΗΠΑ Μετά την Ευρώπη και οι ΗΠΑ αποδοκιμάζουν τη συμφωνία Λιβύης και Τουρκίας -Οι επόμενες κινήσεις της Αθήνας και τα πιθανά σενάρια Γιώργος Ευγενίδης 05.10.2022, 06:31 Με την Άγκυρα να έχει κάνει ένα ακόμα βήμα κλιμάκωσης της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, η Αθήνα παρακολουθεί τις κινήσεις της γείτονος, προετοιμάζοντας παράλληλα την απάντησή της για όλα τα πιθανά σενάρια. Η εκχώρηση της λιβυκής ΑΟΖ στην Τουρκία, άλλωστε, δημιουργεί νέα δεδομένα, τα οποία, όμως, φέρνουν την Άγκυρα αντιμέτωπη τόσο με την Αθήνα όσο και με το Καιρό. Γι’ αυτό και στην Αθήνα είναι της άποψης ότι η κίνηση της Άγκυρας μπορεί να είναι περισσότερο ένα πυροτέχνημα, παρά μια κίνηση με προεκτάσεις το επόμενο διάστημα. Ακόμα, όμως, και αν αυτές υπάρξουν, τότε στον άξονα Μαξίμου-υπουργείου Εξωτερικών-υπουργείου Άμυνας θα υπάρχουν οι αναγκαίες επιχειρησιακές απαντήσεις. Στην πραγματικότητα, το επίδικο είναι αν και πού θα κινηθούν οι Τούρκοι το επόμενο διάστημα, επιχειρώντας να εκμεταλλευθούν τη «βολική» κυβέρνηση της Τρίπολης, η οποία δεν είναι κάτι άλλο από ένα ενεργούμενο της Άγκυρας. Τα σενάρια, βεβαίως, δεν είναι απλά ακόμα και για την Τουρκία, διότι κανείς στην ευρύτερη περιοχή δεν επιδοκιμάζει τις ενέργειες της, ούτε κανείς έχει αναγνωρίσει την ισχύ του Τουρκολιβυκού Μνημονίου. Ρεαλιστικά, η Τουρκία δεν πρόκειται να κινηθεί εντός της ελληνο-αιγυπτιακής ΑΟΖ, όπως αυτή έχει ανακηρυχθεί. Αντιθέτως, αν επιχειρήσει κάτι, αυτό θεωρείται ότι θα μπορούσε να είναι πέραν του 28ου μεσημβρινού και κάτω από τη μέση γραμμή με την Αίγυπτο, κάτι που θα επέφερε και την κινητοποίηση της Αιγύπτου, η οποία περιμένει… στη γωνία τη Λιβύη. Εξ ου και το ραντεβού του Νίκου Δένδια με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι την Κυριακή είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι δύο πλευρές θα συντονίσουν τις ενέργειές τους. Είχα τηλεφωνική συνομιλία με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ S.Shoukry για τις πρόσφατες εξελίξεις στη Λιβύη. Αμφισβητήσαμε τη νομιμότητα της λιβυκής κυβέρνησης εθνικής ενότητας να υπογράψει το εν λόγω μνημόνιο κατανόησης. Θα μεταβώ στο Κάιρο για διαβουλεύσεις την Κυριακή. pic.twitter.com/rF975vfyy0— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 3, 2022 Η εκτίμηση της Αθήνας, πάντως, σε αυτή τη φάση είναι ότι οι Τούρκοι περισσότερο τεστάρουν τα νερά, όσο και αν η Λιβύη είναι κρίσιμη περιοχή για τις ευρύτερες επιδιώξεις της Άγκυρας. Μήνυμα Μητσοτάκη Στο μεταξύ, για τις τουρκικές απειλές και τις κλιμακούμενες προκλήσεις ενημέρωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθες το απόγευμα διακομματική αντιπροσωπεία της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Επιτροπής Στρατιωτικών Υποθέσεων, παρουσία του πρέσβη των ΗΠΑ, Τζωρτζ Τσούνη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητοτάκης τόνισε ότι η χώρα μας δεν πρόκειται να δεχθεί παραβίαση της κυριαρχίας ή των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Επανέλαβε ότι οι θέσεις της Ελλάδας εδράζονται στο Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και στις αρχές της καλής γειτονίας και επαναβεβαίωσε την πάγια θέση της χώρας μας υπέρ της συνεννόησης και του διαλόγου με βάση το πλαίσιο αυτό «Γαλανό θέλουμε και τον ουρανό στις σχέσεις με τους γείτονες μας. Είμαι αισιόδοξος ότι το δηλητήριο δεν φθάνει στους λαούς μας γιατί ξέρουν πως η γεωγραφία δεν αλλάζει όταν κάποιος επιχειρεί να παραχαράξει τους χάρτες και ότι η ιστορία δεν ξαναγράφεται με πυροτεχνήματα. Περιμένουμε την άλλη όχθη του Αιγαίου να επανέλθει στον δρόμο της λογικής και της ειρήνης», είπε πει νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας στους βουλευτές της ΝΔ. Ράπισμα από τις ΗΠΑ Στο μεταξύ και ενώ δεν είχε υπάρξει τοποθέτηση από την Ουάσιγκτον για τη «συμφωνία» Τουρκίας-Λιβύης, ήρθε χθες το State Department να αδειάσει την Άγκυρα, αλλά και τη μεταβατική κυβέρνηση της Λιβύης, η οποία, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να συνάπτει μακροπρόθεσμες συμφωνίες, εφόσον δεν έχουν προηγηθεί εκλογές. «Σημειώνουμε ότι η προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης υποχρεούται σύμφωνα με τις διατάξεις του οδικού χάρτη του Φόρουμ για τον Πολιτικό Διάλογο στη Λιβύη (LPDF) να μην εξετάζει νέες συμφωνίες που βλάπτουν τη σταθερότητα των εξωτερικών σχέσεων του λιβυκού κράτους ή του επιβάλλουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις», ανέφερε χθες εκπρόσωπος του State Department. «Θα παραπέμψουμε στις κυβερνήσεις της Τουρκίας και της Λιβύης για το αποτέλεσμα των πρόσφατων συζητήσεων. Καλούμε όλα τα μέρη να απέχουν από ενέργειες που κινδυνεύουν να αυξήσουν τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο», προσέθεσε. Εμμονή Ερντογάν με Μητσοτάκη Μέσα σε αυτό το περιβάλλον και παρά τα ανοίγματα της Αθήνας για μια επαφή στην Πράγα μεταξύ Μητσοτάκη-Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος συνέχισε το κρεσέντο προσωπικών επιθέσεων εναντίον του πρωθυπουργού, δικαιώνοντας τα σενάρια που τον θέλουν να έχει μια προσωπική εμμονή με τον κ. Μητσοτάκη. «Τώρα σηκώθηκε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας και ζήτα βοήθεια από την Αμερική. Ενάντια σε ποιον ζητάει βοήθεια ; Ενάντια στην Τουρκία. Κάνε ό,τι θέλεις να κάνεις. Εμείς αυτό που είναι απαραίτητο, πάντοτε θα το πράττουμε και είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε», είπε χθες ο κ. Ερντογάν, με ένα ακόμα απειλητικό μήνυμα που, όμως, αποδεικνύει τη…συνεχιζόμενη δυσαρέσκεια του από την ομιλία Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, το μπλόκο στα F-16, αλλά και τις αμερικανικές τοποθετήσεις υπέρ των θέσεων της Ελλάδος. 