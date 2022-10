Καραμανλής: Εμείς δεν κάνουμε εγκαίνια με μουσαμάδες, το μετρό του Πειραιά ανοίγει τη Δευτέρα

Καλεσμένος στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ βρέθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής και αναφέρθηκε στην πορεία των μεγάλων έργων υποδομής. «Την Δευτέρα τα εγκαίνια του μετρό στον Πειραιά» «Ξέρετε, σύμφωνα με αρκετές μελέτες που έχουν γίνει Αθήνα σε σχέση με άλλες πόλεις της Ευρώπης, το πρόβλημα της κίνησης δεν είναι τόσο έντονο. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε την Αθήνα με άλλες μεγαλουπόλεις, έχουμε ακόμα ένα πολύ μικρό περιθώριο, το οποίο όμως κλείνει επικίνδυνα. Και όλα αυτά τα έργα τα οποία συζητάμε, είτε είναι υπογειοποίηση της Ηλιουπόλεως, είτε είναι επέκταση της Λεωφόρου Κύμης, είτε είναι η επέκταση στη Ραφήνα, είναι τα λεγόμενα έργα Αττικής που είναι απαραίτητα να γίνουν το συντομότερο δυνατόν, διότι αλλιώς, ειδικά με το μεγάλο αναπτυξιακό έργο που γίνεται στο Ελληνικό, η Αττική θα φρακάρει. Επομένως πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα, από τη μια να κάνουμε τα πολύ μεγάλα και σημαντικά έργα, τα οποία τα έχουμε ήδη δρομολογήσει και ακόμα πρέπει να ενισχύσουμε τα μέσα σταθερής τροχιάς, όπως είναι το τραμ, όπως είναι το μετρό. Τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, πάμε να κάνουμε το αυτονόητο σε αυτή τη χώρα, δηλαδή να συνδέσουμε το λιμάνι με το αεροδρόμιο». Εμείς δεν κάνουμε εγκαίνια με μουσαμάδες τα εγκαίνια των σταθμών μετρό στον Πειραιά θα γίνουν τη Δευτέρα. Με το που θα πάμε και θα εγκαινιάσουμε το μετρό του Πειραιά, ακριβώς την ίδια στιγμή θα ανοίξει σε όλο το επιβατικό κοινό». Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cndsgxyakym1) Για τα έργα σε Εξάρχεια και Κολωνάκι για την επέκταση του μετρό: «Κάνουμε έναν καλλωπισμό όλων των σταθμών, δηλαδή εκεί που υπάρχουν τα εργοτάξια. Διότι, ξέρετε, είναι απαράδεκτη η εικόνα και για τους κατοίκους του Κολωνακίου και για τους κατοίκους των Εξαρχείων και στην Ακαδημίας να στήνονται εργοτάξια. Και αυτά τα εργοτάξια θα μείνουν αρκετό καιρό μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα και να βλέπουν λαμαρίνες. Εάν πάτε λοιπόν σήμερα στα Εξάρχεια και δείτε το καλλωπισμό που έχει γίνει γύρω από το εργοτάξιο, θα δείτε κάτι διαφορετικό. Αυτό γίνεται τώρα και στο Κολωνάκι. Έχουμε συνεργαστεί με διάφορους φορείς, με τη Σχολή Καλών Τεχνών, έτσι ώστε να μην δίνεται η αίσθηση ότι υπάρχει ένα εργοτάξιο με λαμαρίνες. Από την άλλη όμως, δεν θέλω να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, όταν γίνεται ένα πολύ σημαντικό και μεγάλο έργο υποδομής, υπάρχει μία αναστάτωση στην πόλη αυτή τη στιγμή». Όσον αφορά στις αντιδράσεις είπε ότι «δεν προέρχονται από τους κατοίκους. Προέρχονται από μία ομάδα των γνωστών αγνώστων, οι οποίοι εδώ και χρόνια θεωρούν ότι η πλατεία τους ανήκει και θεωρούν ότι κάθε φορά που πάει να γίνει το οτιδήποτε στην πλατεία πρέπει να ρίχνουμε μολότοφ και πέτρες». Για το μετρό Θεσσαλονίκης «Σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχουμε δοκιμαστικά δρομολόγια στα 9 από τα 12 χιλιόμετρα της γραμμής» είπε ο κ. Καραμανλής και τόνισε ότι το μετρό θα είναι έτοιμο τέλος του 2023. Για την Αττική Οδό «Η Αττική οδός είναι ένας δρόμος κορεσμένος. Για όλες αυτές τις επεκτάσεις που σχεδιάζονται λαμβάνεται υπ’ όψιν το μποτιλιάρισμα για να έχουμε εύκολη ροή προς τους μεγάλους οδικούς άξονες». Είπε ακόμα ότι λαμβάνονται υπόψιν και οι καιρικές συνθήκες, για να μην επαναληφθούν τα περσινά φαινόμενα με την χιονόπτωση: «Προσπαθούμε να παραδώσουμε ένα έργο ποιοτικό που θα μπορεί να αντιμετωπίσει και τα καιρικά φαινόμενα». «Υποχρεωτικές οι αλυσίδες στα αυτοκινητα σε ακραία καιρικά φαινόμενα» Ακόμα είπε ότι «σε λίγο καιρό επειδή μπαίνουμε πλέον και σε μία εποχή που θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την αναμόρφωση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας έτσι ώστε σε συγκεκριμένες συνθήκες να είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε και να φέρουμε τις αλυσίδες. Από την άλλη όμως και στην διαδικασία της εκπαίδευσης των οδηγών όταν πάμε να δώσουμε εξετάσεις να έχουμε μέσα ως προϋπόθεση και μία διαδικασία του πώς φοράμε τις αλυσίδες». Για τα γενέθλια της ΝΔ για τα 48 χρόνια «Χθες είχαμε την επέτειο των 48 χρόνων από τότε που ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ας κάνουμε μια παύση και ας σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη σταθερά στο πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα τα τελευταία σχεδόν 50 χρόνια. Αυτό είναι μια κατάκτηση και για το κοινοβουλευτικό σύστημα και για το πολιτικό σύστημα» είπε και συνέχισε: «Εκλογές, θα έχουμε στο τέλος της τετραετίας. Τότε λοιπόν θα κληθούν οι Έλληνες να αποφασίσουν εάν θέλουν να επιλέξουν τη Νέα Δημοκρατία και να της δώσουν μια καθαρή εντολή αυτοδυναμίας ή αν θέλουν να μην το κάνουν αυτό και να μπούμε σε μια διαδικασία κυβερνήσεων συνεργασιών». Ξακαθάρισε ότι για να πάει η χώρα μπροστά χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση. Και κατέληξε: «Τον μέσο πολίτη δεν τον απασχολεί ποιος θα κάτσει στο τραπέζι και θα είναι υπουργός, τον μέσο πολίτη τον απασχολεί να δοθούν λύσεις, και θα κληθεί όπως γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια θα πάει στην κάλπη και θα πάρει τις αποφάσεις του». Ειδήσεις σήμερα: Η «Μις Κριμαία 2022» τραγούδησε ουκρανικό κομμάτι και καταδικάστηκε για δυσφήμηση του ρωσικού στρατού! Τραγωδία στην Αχαΐα: 82χρονη αυτοκτόνησε με καραμπίνα – Τη βρήκε νεκρή ο γιος της Η Μελίντα Γκέιτς για το «επώδυνο» διαζύγιο με τον Μπιλ: «Έχυσα δάκρυα για πολλές μέρες»

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )