Μητσοτάκης: Στον ταραγμένο κόσμο που ζούμε το τιμόνι της χώρας πρέπει να κρατά ένα ικανό πλήρωμα Τα διλήμματα των επερχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων έθεσε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ο πρωθυπουργός Γρηγόρης Τζιοβάρας 05.10.2022, 06:49 Ο πρωθυπουργός έθεσε τα διλήμματα των δύο εκλογικών αναμετρήσεων που θα χρειαστεί να γίνουν για να προκύψει η επόμενη κυβέρνηση, αλλά έβαλε και φρένο στα φαινόμενα αλαζονείας και ζήτησε από τα στελέχη του να δείξουν ενσυναίσθηση στην κοινωνία που περνάει δύσκολα. Τα διλήμματα των επερχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων έθεσε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συνήλθε στην επέτειο των 48 ετών από την ίδρυση της κυβερνητικής παράταξης. «Απέναντι στις όποιες τρικυμίες -και σας διαβεβαιώνω ότι σε αυτόν τον ταραγμένο κόσμο στον οποίο ζούμε θα είναι πολλές- το εθνικό σκάφος πρέπει να είναι ισχυρό και το τιμόνι του να το κρατά ένα δοκιμασμένο και ικανό πλήρωμα», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός κάλεσε τα κοινοβουλευτικά στελέχη του κόμματος να δώσουν όλες τους τις δυνάμεις για να έχει η ΝΔ την υψηλότερη δυνατή επίδοση στην πρώτη κάλπη της απλής αναλογικής, έτσι ώστε στην επαναληπτική που θα γίνει με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής να κατακτήσει την αυτοδυναμία. «Η παράταξή μας κι εγώ προσωπικά σηκώνουμε το γάντι στις προκλήσεις των καιρών και απαντάμε: Ισχυρό εθνικό σκάφος σημαίνει αυτοδύναμη Ελλάδα και σταθερό τιμόνι σημαίνει δυνατή Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση», είπε. Σε αυτό το πνεύμα, εξήγησε, απευθυνόμενος στους γαλάζιους βουλευτές, ότι στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας που ουσιαστικά έχει ξεκινήσει, «οι πολίτες πρέπει εγκαίρως να πληροφορηθούν για την παγίδα της απλής αναλογικής». Να αντιληφθούν, όπως συμπλήρωσε, «ότι η πρώτη κάλπη τελικά θα έχει το βάρος της τελικής και ότι δε θα είναι μία χαλαρή ευκαιρία να σταλούν μηνύματα, αλλά το θεμέλιο των επιλογών τους για το αύριο». Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η πρώτη κάλπη «θα δείξει τελικά τι κυβέρνηση επιθυμούν, ώστε με τη δεύτερη ψήφο να εδραιώσουν τη νίκη της, προσφέροντάς της τη δύναμη να κάνει πράξη το πρόγραμμά της». Στόχος, όπως είπε, είναι «η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να είναι μονοκομματική, αλλά να μην είναι μονολιθική. Να μπορεί να είναι ανοιχτή, όπως έχουμε ήδη αποδείξει ότι μπορούμε να το κάνουμε σε κάθε χρήσιμη φωνή και να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από το τι αυτός ψήφισε στις εκλογές». «Χυδαίος παλαιοκομματισμός» από τον Τσίπρα Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιτέθηκε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή πρόσφατη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι αν είχε τη δυνατότητα να μοιράσει 50 δισ., θα έβγαινε πρωθυπουργός μέχρι να βαρεθεί. «Αυτή είναι η λογική του πιο χυδαίου, του πιο κυνικού παλαιοκομματισμού, η οποία έχει καταδικαστεί πια ανεπιστρεπτί από τους Έλληνες πολίτες», επεσήμανε. «Αυτή τη λογική, ότι μπορούμε τάχα να μοιράζουμε δημόσιο χρήμα για κομματικό όφελος και όχι για το καλό των πολιτών, αυτή τη λογική την έχουμε μπροστά μας, θα μας συνοδεύει μέχρι τις εκλογές», είπε. «Και σε αυτόν τον λαϊκισμό της εξαγοράς των συνειδήσεων οφείλουμε να αντιτάξουμε το δικό μας έργο, το πώς ξεπεράσαμε νικηφόρα τόσες περιπέτειες». Αμέσως μετά, πάντως, ο κ. Μητσοτάκης θέλοντας να προλάβει φαινόμενα αλαζονείας, ζήτησε από τους βουλευτές του «να μιλήσουμε με ειλικρίνεια για τις δυσκολίες που έχουμε ακόμα μπροστά μας. Να μην κρυφτούμε από τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Να αναγνωρίσουμε ότι οι μισθοί στη χώρα μας είναι ακόμα χαμηλοί και ότι το επίπεδο των κοινωνικών ανισοτήτων πρέπει να βελτιωθεί, διότι δεν είναι αποδεκτό από μία παράταξη η οποία δεν είναι απλά φιλελεύθερη, αλλά έχει ένα ισχυρό κοινωνικό στίγμα». Έλενα Ράπτη, Μίνα Γκάγκα, Δόμνα Μιχαηλίδου, Νεοκλής Κρητικός μαζί με άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας Ας μην προκαλούμε την «κοινωνία (που) περνάει δύσκολα» Παίρνοντας εκ νέου τον λόγο μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν από 27 βουλευτές της ΝΔ, οι οποίοι τον διαδέχθηκαν στο βήμα της γαλάζιας Κ.Ο. και μαζί με τα… παράπονα τους εξέφρασαν υπερβολικούς επαίνους για τα κυβερνητικά επιτεύγματα, ο πρωθυπουργός ζήτησε να τηρούνται χαμηλοί τόνοι και να επιδεικνύεται ενσυναίσθηση για τις ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση, έτσι ώστε να μην προκαλούνται οι πολίτες. «Θέλω να είμαστε πολύ μετρημένοι στον τρόπο με τον οποίον επικοινωνούμε σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συγκυρίες. Έχουμε να επιδείξουμε πάρα πολλά ως κυβερνητικό έργο και νομίζω ότι έχετε δίκιο όταν μερικές φορές επισημαίνετε ότι μέσα στην πυκνότητα των εξελίξεων πολλά από τα σημαντικά τα οποία γίνονται δεν περνούν τελικά στους πολίτες», είπε. «Υπάρχει, όμως, και η άλλη όψη της πραγματικότητας: και αυτή λέει ότι η κοινωνία περνάει δύσκολα, έχει μεγάλη αβεβαιότητα για τον χειμώνα που έρχεται. Υπάρχουν πολλά προβλήματα ακόμα τα οποία δεν έχουν επιλυθεί, τα περισσότερα είναι αποτέλεσμα του κόστους ζωής και της εισαγόμενης κρίσης η οποία προέκυψε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και πρέπει να είμαστε απολύτως εναρμονισμένοι με τα συναισθήματα των πολιτών στον πολιτικό μας λόγο», συνέχισε. Το λέω, εξήγησε, διότι δεν πρέπει μερικές φορές μέσα από την προβολή του κυβερνητικού έργου -η οποία πρέπει να γίνεται- να αγνοούμε αυτή την άλλη όψη της πραγματικότητας. Και κατέληξε: «Νομίζω ότι όλοι είστε πολύ έμπειροι για να γνωρίζετε ότι αυτή την ισορροπία θα πρέπει να την τηρούμε και να επιδεικνύουμε την απαραίτητη σεμνότητα στην επικοινωνία μας ώστε να μην αισθάνονται οι πολίτες ότι υπερφίαλα στεκόμαστε πάνω στις πολλές και σημαντικές επιτυχίες». Ειδήσεις σήμερα: Σήμερα, στο Νεκροταφείο Ζωγράφου, το τελευταία αντίο στον Σταμάτη ΚόκοταΚαιρός: Υποχωρεί κι άλλο η θερμοκρασία – Πού θα βρέξει σήμερα Love Island: Η ηλιοθεραπεία της Ιωάννας που… αναστάτωσε και ο πρώτος χωρισμός – Δείτε βίντεο Γρηγόρης Τζιοβάρας 05.10.2022, 06:49 BEST OF NETWORK 04.10.2022, 16:01 04.10.2022, 16:54 04.10.2022, 10:39 04.10.2022, 13:09 04.10.2022, 21:31 04.10.2022, 17:00

