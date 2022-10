Νέα πρόκληση Ακάρ: Δεν κάνουμε βήμα πίσω – Ναυτικό και αεροπορία έχουν σαφείς διαταγές

Σε νέο επιθετικό κρεσέντο κατά της Ελλάδας επιδόθηκε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, που χαρακτήρισε τη χώρα μας χαρακτηριστικό παράδειγμα «κακής γειτονίας». «Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε βήμα πίσω, ούτε χιλιοστό. Ό,τι πρέπει να γίνει γι’ αυτό, έχει γίνει και γίνεται. Το Πολεμικό Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία έχουν λάβει σαφείς οδηγίες. Αποκλείεται να δείξουμε κατανόηση και να κάνουμε υποχωρήσεις. Ανεξάρτητα από το ποιος είναι πίσω τους (από την Ελλάδα), είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο», δήλωσε. Ο Χουλουσί Ακάρ μιλούσε στην τελετή έναρξης της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς στην Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας, όπου από την αρχή έθεσε το πλαίσιο των τουρκικών διεκδικήσεων. «Θέλουμε να μοιράζονται τα πλούτη του Αιγαίου δίκαια στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας», ανέφερε. «Τα όπλα δεν σας χρησιμεύουν» Ο Τούρκος υπουργός επανέλαβε όσα είπε ο Ερντογάν, ότι πίσω από την Ελλάδα κρύβονται άλλες δυνάμεις και επανέφερε τη Μικρασιατική καταστροφή. «Μην παραπλανηθείτε με κάποιες μάταιες προσπάθειες εξοπλισμού, τις λεγόμενες συμμαχίες, τα κατορθώματα κάποιων χωρών και την ενθάρρυνση όσων προσπαθούν να πουλήσουν όπλα. Αυτά τα όπλα δεν σας χρησιμεύουν. Αυτός ο οπλισμός είναι πολύς για την άμυνα, λίγος για την Τουρκία. Αυτές οι συμμαχίες είναι άχρηστες», είπε. Στο ίδιο μοτίβο, υποστήριξε ότι υπάρχουν παραδείγματα γι’ αυτό που λέει, και ειδικότερα η περίοδος 1919-1922. «Ορισμένες χώρες προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως πληρεξούσιο κατά της Τουρκίας. Μπήκαν στην Ανατολία και κατέληξαν, με το να πέσουν στη θάλασσα το 1922. Διαβάστε την ιστορία. Θυμηθείτε. Αν σκέφτεστε κάτι τέτοιο, λέμε “Μην ξεχάσετε να κολυμπήσετε”». Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει οπλισμό σε νησιά με μη στρατιωτικό καθεστώς, παραβιάζοντας, σύμφωνα με τον Ακάρ, το διεθνές δίκαιο. «Τα παρακολουθούμε όλα στενά. Έχουν γίνει και γίνονται οι απαραίτητες μελέτες για αυτά. Αυτή η κατάσταση ξεκίνησε το 1956 με τη Χίο. Κάποια πράγματα έχουν συμβεί από τότε, αλλά τα Ίμια είναι ένα ορόσημο. Δεν υπάρχει μετά από αυτό θέμα για να κάνουν βήμα», τόνισε. Κατηγορεί την Ελλάδα για επεκτατισμό Ο Χουλουσί Ακάρ υποστήριξε ότι η Ελλάδα προβάλλει απαράδεκτες αξιώσεις κατά της Τουρκίας και υποστήριξε ότι η Αθήνα «προσπαθεί να θέσει τον εαυτό της σε κατάσταση θυματοποίησης με την πολιτική της συκοφαντίας και του ψεύδους. Υπάρχει μια “Μεγάλη Ιδέα” που συνεχίζεται εδώ και αιώνες». Μάλιστα, έστειλε μήνυμα και σε τρίτες χώρες, σχετικά με τα ελληνοτουρκικά. «Επειδή είναι προκατειλημμένοι, ανίκανοι να απομονωθούν και ασχολούνται, αγνοούν αυτό που κάνει η Ελλάδα και μαλακώνουν. Άρα παίρνουν μέρος. Εμείς λέμε ότι αν δεν θέλουν να υπάρξει πρόβλημα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, μην εγκαταλείψετε αντικειμενικά κριτήρια. Αν στηρίξετε την Ελλάδα δημόσια, δυσανάλογα, οι συνέπειες θα είναι σοβαρές. Όχι μόνο για την Ελλάδα και την Τουρκία, αλλά για όλους». «Δηλώσεις αφρόνων και ανοήτων» λέει ο Γεωργιάδης Σχόλιο για τις δηλώσεις Ακάρ και Μπαχτσελί έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε στο Mega ότι πρόκειται για «δηλώσεις αφρόνων και ανοήτων που δεν έχουν καμία αξία. Η Ελλάδα δεν φοβάται, οι Έλληνες δεν φοβούνται, η φράση “μολών λαβέ” ισχύει απολύτως. Κι επειδή είναι και ανιστόρητοι, να ξέρουν ότι η μικρασιατική εκστρατεία ήταν απόλυτα επιτυχημένη και χάσαμε από δικά μας λάθη στο τέλος, όχι από την ικανότητα του τουρκικού στρατού». Ειδήσεις σήμερα: Αστρονομικές τιμές του LNG από τις ΗΠΑ καταγγέλλει η Γερμανία – Επί τάπητος το πλαφόν στο φυσικό αέριο Στον εισαγγελέα η δικογραφία για τον 39χρονο που «έλιωσε» το γατάκι στη Θεσσαλονίκη

