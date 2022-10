Νίκος Παππάς: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται την άρση ασυλίας του Η υπόθεση αφορά σε αίτημα της εισαγγελίας προκειμένου να ερευνήσει το αδίκημα της ψευδούς κατάθεση κατ’ εξακολούθηση Ελένη Γκρήγκοβιτς 05.10.2022, 14:12 Την άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργού, Νίκου Παππά, εισηγείται κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση αφορά σε αίτημα της εισαγγελίας προκειμένου να ερευνήσει το αδίκημα της ψευδούς κατάθεση κατ’ εξακολούθηση, μετά το υλικό που είχε αποστείλει η προανακριτική επιτροπή για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο αλλά και τα υπομνήματα του επιχειρηματία Σαμπί Μιωνή. Υπέρ της άρσης της ασυλίας ψήφισε η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και η ΕΛΛΥΣΗ, ενώ καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Μέρα25. Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνουν με νόημα στο thetimes|-.gr πως η υπόθεση αυτή έχει κλείσει και κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία ότι γελοιοποιείται από τη στοχοποίηση της εναντίον του Νίκου Παππά. Αναφέρουν παράλληλα, ότι η υπόθεση των υποκλοπών παραμένει ανοιχτή και δυσχεραίνει την θέση της κυβέρνησης. Ειδήσεις σήμερα: «Λειτούργησαν συνδυαστικά κούραση, αϋπνία, πίεση και ζέστη», λέει η Νόνη Δούνια για τη λιποθυμία της στη Βουλή Μηνύσεις και αγωγές από τον Κούγια σε ιατροδικαστές που παρουσιάστηκαν ως τεχνικοί σύμβουλοι της Πισπιρίγκου Στροφή της Κομισιόν – Προς προσωρινό πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου Ελένη Γκρήγκοβιτς 05.10.2022, 14:12 BEST OF NETWORK 05.10.2022, 14:30 05.10.2022, 14:00 05.10.2022, 11:07 05.10.2022, 14:37 05.10.2022, 14:39 05.10.2022, 10:00

