Νόνη Δούνια για τη λιποθυμία της στη Βουλή: Χρειάζομαι λίγη ξεκούραση «Ήταν ένα επεισόδιο που λειτούργησε συνδυαστικά με την πίεση τη ψυχολογική, την κούραση, την αϋπνοία», είπε η βουλευτής της ΝΔ Τις αισθήσεις της έχασε η Νόνη Δούνια κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες η βουλευτής ένιωσε μια αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις ανησυχώντας τους συναδέλφους της. Χάρη στην άμεση παρέμβαση των βουλευτών η Νόνη Δούνια μεταφέρθηκε πολύ γρήγορα στο ιατρείο της Βουλής και ανέκτησε τις δυνάμεις της και είναι καλά στην υγεία της. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cndqp9hf7zt5) Η Νόνη Δούνια ανέφερε: «Κάποιες φορές, εμείς οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι γυναίκες που καλούμαστε να υπηρετήσουμε πολλαπλούς ρόλους, υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας. Οπότε, θέλω να πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα επεισόδιο το οποίο λειτούργησε συνδυαστικά με πίεση ψυχολογική, κούραση, αϋπνία. Γιατί βρίσκομαι σε περίοδο κλιμακτηρίου, στα 50 μου, οπότε δεν έχω καλό ύπνο. Συνδυαστικά λειτούργησαν όλα αυτά, συν τη ζέστη που είχε στην ολομέλεια μέσα, ένιωσα μια δυσφορία, πήγα να σηκωθώ και λιποθύμησα. Πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας γιατί η υγεία είναι πάνω απ’ όλα». «Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να προσέχουν την υγεία τους, ιδιαίτερα οι γυναίκες που καλούμαστε να υπηρετήσουμε πολλαπλούς ρόλους, οπότε όταν προσπαθείς να είσαι τέλεια σε όλους τους ρόλους σου και να αφήσεις και λίγο χρόνο για εσένα, όλα πολλές φορές δεν χωράνε» είπε η βουλευτής της ΝΔ. Η Νόνη Δούνια κατέληξε λέγοντας: «Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο, ήταν συγκινητικά τα μηνύματα που δέχτηκα. Είμαι μια χαρά και χρειάζομαι λίγη ξεκούραση». Ειδήσεις σήμερα: Σήμερα, στο Νεκροταφείο Ζωγράφου, το τελευταία αντίο στον Σταμάτη ΚόκοταΚαιρός: Υποχωρεί κι άλλο η θερμοκρασία – Πού θα βρέξει σήμερα Love Island: Η ηλιοθεραπεία της Ιωάννας που… αναστάτωσε και ο πρώτος χωρισμός – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 05.10.2022, 10:16 05.10.2022, 08:43 05.10.2022, 09:59 04.10.2022, 13:09 05.10.2022, 09:18 04.10.2022, 08:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )