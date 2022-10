Οικονόμου: Κάθε συζήτηση με τον Ερντογάν έχει κόκκινες γραμμές

Για τα ελληνοτουρκικα και για την ενεργειακή κρίση, μίλησε το πρωί της Τετάρτης στο «Μega» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Ο Γιάννης Οικονόμου αναφέρθηκε στην κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής της Πράγας και στη στάση που θα κρατήσει η κυβέρνηση σχετικά με τον Ταγίπ Ερντογάν. «Η ατζέντα της πρώτης μέρας στη Σύνοδο, περιλαμβάνει διάφορα θέματα γεωπολιτικού ενδιαφέροντος και οικονομικού, την δεύτερη μέρα θα είναι η άτυπη Σύνοδος Κορυφής, και έτσι κ αλλιώς ο πρωθυπουργός την Παρασκευή θα θέσει το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας, όπως κάνει πάντα. Παρακολουθούμε ότι κάθε φορά έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους και κάθε φορά μας διαψεύδουν. Χθες υπήρξε ο κ. Μπαχτσελί σε αυτό το παραλήρημα και χθες επρόκειτο όχι μόνο για εξωφρενικούς ισχυρισμούς, ο άνθρωπος αμφισβήτησε την ελληνική κυριαρχία όλων των νησιών του Αιγαίου, ανιστόρητα, ανυπόστατα εντείνοντας την ρητορική έξαρση προκλητικότητάς της Τουρκίας», ανέφερε αρχικά. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cndp1gkw0s3d) «Ο κ. Ερντογάν είναι αυτός που έχει δυναμιτίζει το κλίμα μεταξύ των δύο ηγετών, ο κ. Ερντογάν είχε πει «Μητσοτάκης γιοκ», είχε καλέσει τους Έλληνες πολίτες να καταψηφίσουν τον Μητσοτάκη. Όλη αυτή η προσπάθεια της Τουρκίας βλέπουμε ότι, δεν έχει καμία ανταπόκριση στη διεθνή κοινότητα. Η τελευταία απόπειρα διαστρέβλωσης της πραγματικότητας με την ενεργοποίηση με του εντελώς παράνομου συμφώνου σαν αυτού που έχει η Τουρκία με την Λιβύη. Και αυτή έχει συναντήσει την αποδοκιμασία της παγκόσμιας κοινής γνώμης», συμπλήρωσε. Για την ενδεχόμενη συνάντηση του Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κ. Οικονόμου επεσήμανε πως, «Εάν ο κ. Ερντογάν ζητήσει μία συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη θα κληθεί να εξηγήσει τι είναι όλα αυτά τα παράλογα, τα ανιστόρητα και ανυπόστατα που λέει. Η συζήτηση με την Ελλάδα έχει πάντα σταθερές και κόκκινες γραμμές. Το διεθνές δίκαιο, τα κυριαρχικά δικαιώματά μας, η εθνική κυριαρχία μας, οπ σεβασμός των συνθηκών που αμοιβαία οι δύο χώρες έχουν υπογράψει και το πολιτικό και νομικό κεκτημένο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εάν τοποθετηθεί αίτημα συνάντησης, θα το αξιολογήσουμε και θα ανταποκριθούμε θετικά, δεν είμαστε εμείς επισπεύδοντες. Είναι σαφές ότι, όταν είσαι ηγέτης μίας χώρας που έχει αυτοπεποίθηση, όπως είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μίας χώρας που συστηματικά έχει αναπτύξει μία στρατηγική τα τελευταία χρόνια, σε δύο άξονες, και στο διπλωματικό και στην ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας. Βλέπουμε ότι η Τουρκία κάνει αυτά που κάνει, δε μπορούμε εμείς να καθορίσουμε τι θα κάνει και πώς θα κινείται η Τουρκία. Το στοίχημα μίας υπεύθυνης ηγεσίας είναι να διαβάζει σωστά τη μεγάλη εικόνα, αυτό έκανε ο Μητσοτάκης από το 2019, τόνωσε την διεθνή θέση της χώρας και ενίσχυσε την αποτρεπτική ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων, για να μην μπορεί κανείς να μας εγκλωβίσει σε αδιέξοδα της τελευταία στιγμής». Για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και για το ενδεχόμενο να ξεκινήσει η Τουρκία έρευνες νότια της Κρήτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως, «το Διεθνές Δίκαιο, οι συμφωνίες που έχει υπογράψει η χώρα μας και η αποτρεπτική ικανότητας που έχουμε, αποτελούν επαρκείς εγγυήσεις και εξασφαλίσεις για το ότι θα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά κάθε πρόκληση. Οφείλεις να είσαι έτοιμος και σε εγρήγορση, δεν μπορούμε να είμαστε αφελείς πολιτικά και ιστορικά, από την άλλη πλευρά είμαστε ψύχραιμοι, δεν έχουμε λόγο να πανικοβαλλόμαστε ακριβώς γιατί έχουμε επαρκή πολιτική ισχύ και επαρκέστατη αποτρεπτική ικανότητα έτσι ώστε αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση». Οικονόμου: «Δεν θα πάμε σε ενεργειακό lockdown» Μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο casus belli και στο τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα, αλλά και για την ενεργειακή κρίση. «Οτιδήποτε είναι απέναντι στο διεθνές δίκαιο και θίγει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, είναι μία κατάσταση που από τη χώρα δεν είναι αποδεκτή. Και δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα αλλά και στους συμμάχους μας, τους εταίρους μας, την διεθνή πολιτική κοινότητα, την παγκόσμια πολιτική σκηνή η οποία, δεν χρειάζεται μαζί με τον αναθεωρητισμό του Πούτιν και άλλες εστίες έντασης στο Αιγαίο και στην Ανατολική μεσόγειο», υπογράμμισε. Για την ενεργειακή κρίση και το πλαφόν στο φυσικό αέριο, ο κ. Οικονόμου διευκρίνισε ότι, «προφανώς και ο κ. Μητσοτάκης θα θέσει αυτό το θέμα ξανά. Έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα γκρουπ 15 χωρών που ζητούν τα ίδια πράγματα. Ο κ. Μητσοτάκης έχει ξεκινήσει από τον Μάρτιο με δέσμη προτάσεων, για το πλαφόν, για την κοινή προμήθεια, για την αποσύνδεση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από το φυσικό αέριο, γιατί, διότι μιλάμε για ένα πρόβλημα που είναι πανευρωπαϊκό και χρειάζεται και ευρωπαϊκή απάντηση. Η χώρα μας πρωταγωνιστεί, πρωτοστατεί, στο σχέδιο μας υιοθετείται από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν υπάρχει περίπτωση μία χώρα μόνη της να καταφέρει να αντιμετωπίσει όσο αποτελεσματικά απαιτείται, αυτό το πρόβλημα». «Η Ευρώπη έχει καθυστερήσει, έχουμε σπαταλήσει π[άρα πολύ χρόνο, σε αντίθεση με την πανδημία που κινηθήκαμε πολύ πιο γρήγορα ως Ευρώπη, και πιο αποτελεσματικά. Εδώ, δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να ανταποκριθούμε στην επιτακτική ανάγκη στήριξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Ο κ. Μητσοτάκης όπως το έκανε μέχρι σήμερα, θα εξακολουθεί να μιλά για την ανάγκη ευρωπαϊκής λύσης. Η Ευρώπη έχει έναν συγκεκριμένο τρόπο που λειτουργεί και που παίρνει αποφάσεις. Δική μας δουλειά είναι με επιχειρήματα και προτάσεις που έχουν προφανώς κοινωνική διάσταση, αλλά και πολιτική διάσταση», συνέχισε. «Δεν θα πάμε σε ενεργειακό lockdown. Υπάρχουν κινήσεις προς την κατεύθυνση της εξοικονόμηση ενέργειας. Δεν θα κοπεί το ρεύμα στα νοικοκυριά. Έχουμε φροντίσει με τρόπους πολύ ουσιαστικούς, να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, έχουμε αναπτύξει μία σειρά από άλλα σενάρια, δεν είναι ορατό το ακραίο σενάριο του να έχουμε δελτίο στο ρεύμα ή μαζικές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος», κατέληξε ο κ. Οικονόμου. Ειδήσεις σήμερα: Καταρρέουν τα σύνορα του Πούτιν: B’ γύρος για την ουκρανική αντεπίθεση, βοήθεια-μαμούθ από τις ΗΠΑ «Έκανε το σταυρό της και αυτοκτόνησε», λένε μάρτυρες για τη 47χρονη στην Ακρόπολη Καιρός: Υποχωρεί κι άλλο η θερμοκρασία – Πού θα βρέξει σήμερα

