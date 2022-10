Ο υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε στο Συμβούλιο Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ – Ισραήλ και μίλησε για τις επιζήμιες κινήσεις της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο και Λιβύη

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )