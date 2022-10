Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει την Πέμπτη στην Πράγα Ο πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και στη Σύνοδο του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Θα συζητηθούν μέτρα για την ενεργειακή κρίση Για την Πράγα θα αναχωρήσει αύριο Πέμπτη 6 Οκτωβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης θα λάβει μέρος τόσο στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη και στη Σύνοδο του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα μεθαύριο Παρασκευή. Στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας θα μετάσχει και η Τουρκία. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, στην επιστολή πρόσκλησης, είχε επισημάνει ότι «με τις δραματικές συνέπειες του πολέμου της Ρωσίας να επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές χώρες σε πολλά μέτωπα, συμφωνήσαμε να ιδρύσουμε την Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα με στόχο τη συγκέντρωση χωρών της ευρωπαϊκής ηπείρου και την παροχή μιας πλατφόρμας για πολιτικό συντονισμό». Η ενεργειακή κρίση στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής Την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια της άτυπης Συνόδου Κορυφής, θα συζητηθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Με επιστολή της προς τους ηγέτες των κρατών – μελών της ΕΕ, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατέθεσε πρόταση για την επιβολή προσωρινού πλαφόν στην τιμη του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πάντως, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να επιβληθεί ανώτατη τιμή στο φυσικό αέριο και πέρα από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η ίδια μίλησε και για κοινή προμήθεια ενέργειας για ολόκληρη την ΕΕ. Ειδήσεις σήμερα: Αστρονομικές τιμές του LNG από τις ΗΠΑ καταγγέλλει η Γερμανία – Επί τάπητος το πλαφόν στο φυσικό αέριο Στον εισαγγελέα η δικογραφία για τον 39χρονο που «έλιωσε» το γατάκι στη Θεσσαλονίκη BEST OF NETWORK 05.10.2022, 18:24 05.10.2022, 08:52 05.10.2022, 11:07 05.10.2022, 14:37 05.10.2022, 14:39 05.10.2022, 16:09

