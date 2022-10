Πέθανε ο πατέρας της Μαρέβας Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη Είχε επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας του – «Έφυγε» σε ηλικία 89 ετών – Η κηδεία του θα γίνει τις επόμενες μέρες στο Λονδίνο Σε ηλικία 89 ετών και μετά από τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας του, πέθανε στο Λονδίνο ο Βόιτεκ Γκραμπόφσκι, πατέρας της συζύγου του Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβας. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μεταβεί εσπευσμένα τη Δευτέρα στην αγγλική πρωτεύουσα, όπου έδινε τη μάχη για τη ζωή ο πατέρας της συζύγου του. Όπως έγινε γνωστό, η κηδεία του Βόιτεκ Γκραμπόφσκι θα γίνει τις επόμενες μέρες στη βρετανική πρωτεύουσα. Ο Βόιτεκ Γκραμπόφσκι γεννήθηκε το 1933, σε μια οικογένεια διάσημων φαρμακοποιών της Βαρσοβίας. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο πατέρας του, Mateusz Grabowski, βρέθηκε στη Μεγάλη Βρετανία και ο 11χρονος Βόιτεκ έμεινε με τη μητέρα του στην κατεχόμενη Πολωνία, συμμετέχοντας στην Εξέγερση της Βαρσοβίας το 1944 ως αξιωματικός-σύνδεσμος με το ψευδώνυμο «Oko». Μετά τον πόλεμο, ο πατέρας Mateusz έφερε τους γιους του στη Μεγάλη Βρετανία, όπου φρόντισε για την άρτια εκπαίδευσή τους και τους κέντρισε το ενδιαφέρον για τον πολωνικό πολιτισμό, καθώς και την ανάγκη να τον προωθήσουν στον κόσμο. Ο Mateusz Grabowski ίδρυσε τη γκαλερί ζωγραφικής «Grabowski Galery» και υποστήριξε διάφορα πολιτιστικά ιδρύματα στο Λονδίνο και στην Πολωνία, μεταξύ των οποίων το Εθνικό Μουσείο στη Βαρσοβία, το Μουσείο Τέχνης στο Λοτζ, στο οποίο δώρισε 400 πίνακες, και το Μουσείο Φαρμακευτικών στην Κρακοβία, που στήριξε με μια εξαιρετικά πολύτιμη συλλογή φαρμακευτικών αγγείων από τον 16ο και τον 17ο αιώνα. Ήταν επίσης ο ιδρυτής και ο κύριος δωρητής του “Μ. B. Grabowski Fund”. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο Βόιτεκ συνέχισε να διαχειρίζεται την αλυσίδα φαρμακείων και να προωθεί τον πολωνικό πολιτισμό στην “Grabowski Galery II”. Σε όλη αυτή την περίοδο, συγκέντρωνε γραμματόσημα και άλλα αντικείμενα με πολωνική όψη φτιαγμένα στο εξωτερικό, όπως βιβλιοθήκες, χάρτες, μετάλλια και πορσελάνες. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πάθος του είναι η νομισματική που σχετίζεται με τον Ιωάννη Παύλο Β’. Το ενδιαφέρον του για αυτό το θέμα χρονολογείται από την ημέρα που ο Karol Wojtyła ανακηρύχθηκε Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’ στο κονκλάβιο της Ρώμης. Ειδήσεις σήμερα: «Η Τουρκία προσπαθεί να πιέσει την Ελλάδα να ανοίξει τα σύνορα», απαντά η Αθήνα στα fake news Ερντογάν Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου με τις κρυφές κάμερες στη Χαλκιδική «επέμενε να δώσει στο ζευγάρι το δωμάτιο» «Λειτούργησαν συνδυαστικά κούραση, αϋπνία, πίεση και ζέστη», λέει η Νόνη Δούνια για τη λιποθυμία της στη Βουλή BEST OF NETWORK 05.10.2022, 14:30 05.10.2022, 14:45 05.10.2022, 11:07 05.10.2022, 14:37 05.10.2022, 14:39 05.10.2022, 10:00

