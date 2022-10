Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Επιμένει στα fake news – «Τα ελληνικά πλοία θάβουν αθώους στο Αιγαίο» Τους σώζουμε εμείς γιατί είμαστε Μουσουλμάνοι υποστήριξε ο πρόεδρος της Τουρκίας Στην παντελώς ψευδή ρητορική την οποία δεν δίστασε να αναπτύξει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά με ό,τι συμβαίνει στο Αιγαίο με τους παράνομους μετανάστες επέμεινε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του την Τρίτη. Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε χαρακτηριστικά: «βλέπουμε πώς τα ελληνικά πλοία θάβουν αθώους στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Έχουμε ακούσει τίποτα από τον κόσμο;». Ο Ερντογάν, όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, υποστήριξε, επίσης, ότι είναι η Τουρκία που διασώζει τους μετανάστες επειδή οι Τούρκοι ως μουσουλμάνοι, «εκπληρώνουν τις απαιτήσεις του ισλαμισμού». «Οι φρεγάτες μας τρέχουν, τους προλαβαίνουν και τους σώζουν από τη θάλασσα. Διότι εμείς είμαστε μουσουλμάνοι. Και εκπληρώνουμε τις απαιτήσεις του ισλαμισμού μας» ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι εξωφρενικοί αυτοί ισχυρισμοί του προέδρου της Τουρκίας έγιναν στην ίδια ομιλία στην οποία αναφέρθηκε και στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον οποίο είπε «ο Έλληνας πρωθυπουργός ζητά βοήθεια από τις ΗΠΑ. Εναντίον ποιου; Ενάντια στην Τουρκία». «Ο,τιδήποτε και να κάνεις, εμείς θα κάνουμε πάντα αυτό που πρέπει και είμαστε έτοιμοι για να το κάνουμε» συμπλήρωσε ο Τούρκος πρόεδρος απευθυνόμενος στον Έλληνα πρωθυπουργό και χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς εννοεί. Στην ίδια ομιλία ο Ερντογάν αναφέρθηκε στην υπεροχή της Τουρκίας και στο πώς ξεχωρίζει για την οικονομία της, στις στρατιωτικές της δυνατότητες και στην προσφορά της σε ανθρωπιστικά ζητήματα αλλά και στους γκιουλενιστές τους οποίους κατηγόρησε ότι «η οργάνωση FETO δεν διαφέρει καθόλου από την ISIS. Η μία είναι η αδελφή ψυχή του άλλου». Ειδήσεις σήμερα: Σήμερα, στο Νεκροταφείο Ζωγράφου, το τελευταία αντίο στον Σταμάτη ΚόκοταΚαιρός: Υποχωρεί κι άλλο η θερμοκρασία – Πού θα βρέξει σήμερα Love Island: Η ηλιοθεραπεία της Ιωάννας που… αναστάτωσε και ο πρώτος χωρισμός – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 05.10.2022, 09:32 05.10.2022, 08:43 04.10.2022, 10:39 04.10.2022, 13:09 05.10.2022, 09:18 04.10.2022, 08:00

