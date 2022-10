Σακελλαροπούλου: Ο αναθεωρητισμός και η προκλητική ρητορική θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη Η δήλωση έγινε κατά τη συνάντησή της, με τον Πρόεδρο της Ιρλανίδας, Μάικλ Χίγκινς Ο αναθεωρητισμός, η προκλητική ρητορική και ο μη σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας, από όπου και αν προέρχονται, θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα, δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά τη συνάντησή της, με τον Πρόεδρο της Ιρλανίδας Μάικλ Χίγκινς, στα Βάλετα της Μάλτας, στο περιθώριο της 17ης Άτυπης Συνόδου των Αρχηγών Κρατών της Ομάδας Arraiolos. «Οι δύο Πρόεδροι είχαν την ευκαιρία να επιβεβαιώσουν το άριστο επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας-Ιρλανδίας στους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ενώ συζήτησαν για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και τις συνεπαγόμενες σοβαρές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει ενωμένη η Ευρώπη. Τέλος, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι ο αναθεωρητισμός, η προκλητική ρητορική και ο μη σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας, από όπου και αν προέρχονται, θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Προεδρίας. Ειδήσεις σήμερα: Ενεργειακή κρίση – Μητσοτάκης για την πρόταση Φον ντερ Λάιεν για πλαφόν στο φυσικό αέριο: Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση Τραγωδία στη Φωκίδα: Όταν ο 40χρονος που σκοτώθηκε στα μεταλλεία μιλούσε για την επικινδυνότητα στις στοές Ιράν: Η Ελληνίδα που έζησε στο παλάτι του Σάχη και η «ματωμένη μαντίλα» BEST OF NETWORK 05.10.2022, 18:24 05.10.2022, 20:21 05.10.2022, 11:07 05.10.2022, 14:37 05.10.2022, 14:39 05.10.2022, 16:09

