Στην Πράγα ο Αλέξης Τσίπρας – Τρεις άξονες στη Σύνοδο των Ευρωσοσιαλιστών «Αυτή δεν είναι η Ευρώπη των αξιών μας» αναμένεται να τονίσει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, αναχώρησε σήμερα για την Πράγα, όπου και θα συμμετάσχει στις εργασίες της Προπαρασκευαστικής Συνόδου του PES. Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην Κουμουνδούρου, ο κ. Τσίπρας θα προσέλθει στην προ-σύνοδο των ευρωσοσιαλιστών, προκειμένου να θέσει τρεις άξονες. Οι τρεις άξονες Ο πρώτος άξονας θα αφορά την στήριξη της πρωτοβουλίας Τζεντιλόνι – Μπρετόν για χρηματοδοτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Θα προτείνει την έκδοση κοινού ευρωομολόγου, που θα στοχεύει στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην χρηματοδότηση στοχευμένων εθνικών παρεμβάσεων. Ο κ. Τσίπρας αναμένεται να τονίσει ότι «ο μόνος σίγουρος τρόπος να βρεθούμε πάλι μπροστά σε μια κρίση χρέους στην Ευρώπη είναι να συνεχίσουμε μια «κούρσα εθνικών επιδοτήσεων» που θα αφήνει τεράστια περιθώρεια αισχροκέρδειας αλλά και ανεξέλεγκτων ελλειμάτων. Επιτέλους πρέπει να αποφασίσουμε αν το μέλλον μας είναι η αλληλεγγύη ή ο καθένας μόνος του και όποιος αντέξει, όπως φαίνεται να επιλέγει η Γερμανία. Αυτή δεν είναι η Ευρώπη των αξιών μας». Ο δεύτερος άξονας αφορά στην ανάγκη να αναλάβει η ΕΕ διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναμένεται να θυμίσει τη πρωτοβουλία Ντράγκι και να θέσει το ερώτημα: «Θα παλέψουμε για την ειρήνη; Θα ασχοληθούμε με το συμφέρον της Ευρώπης ή θα πορευόμαστε σαν τους υπνοβάτες προς τον γκρεμό, αφήνοντας να καθορίζουν τις εξελίξεις αποκλειστικά ο Πούτιν με τα επιθετικά του σχέδια και οι ΗΠΑ με τα οικονομικά τους συμφέροντα;». Άμεσες κυρώσεις στην Τουρκία Και τέλος θα αναφερθεί στην τουρκική επιθετικότητα και στη πρόσφατη παράνομη Τουρκολυβική Συμφωνία, ζητώντας επιτακτικά η ΕΕ να αποφασίσει άμεσα πακέτο κυρώσεων απέναντι στην Τουρκία, που θα ενεργοποιηθεί εάν η τελευταία παραβιάσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας με έρευνες δυτικά του 28ου μεσημβρινού. Ο κ. Τσίπρας αναμένεται να υπογραμμίσει ότι «δεν πρέπει να υπάρξει επαναληψη της κρίσης του Oruc Reis. Η ΕΕ πρέπει να πάρει τις αποφάσεις της για κυρώσεις και – σε αυτό το πλαίσιο – η Ελλάδα να αποφασίσει την επέκταση των χωρικών υδάτων της στην Ανατολική Μεσόγειο όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο». Ειδήσεις σήμερα: Μεταναστευτικό: Το τουρκικό λιμενικό χτυπάει μετανάστες με στειλιάρια και τους σπρώχνει στο Αιγαίο – Δείτε βίντεο Φωκίδα: Άφησε πίσω του ένα κοριτσάκι ενός έτους ο 40χρονος που σκοτώθηκε στο μεταλλείο Χαλκιδική: Άλλα τρία ζευγάρια σε… προσωπικές στιγμές κατέγραψαν οι κάμερες στο ξενοδοχείο BEST OF NETWORK 05.10.2022, 18:24 05.10.2022, 20:21 05.10.2022, 11:07 05.10.2022, 21:34 05.10.2022, 22:00 05.10.2022, 16:09

