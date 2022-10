Τελεσίγραφο του ψευδοκράτους στους κυανόκρανους: Να μας αναγνωρίσετε, αλλιώς να φύγετε Η φιλοξενία τελείωσε, είπε σε δηλώσεις του ο «υπουργός Εξωτερικών» του ψευδοκράτους: είτε θα υπογραφεί στρατιωτική συμφωνία με την «ΤΔΒΚ» είτε θα αποχωρήσουν οι δυνάμεις Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) πρέπει να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος μέσα σε ένα μήνα, αλλιώς να αποχωρήσει, ζητά με τελεσίγραφό της η κυβέρνηση στα Κατεχόμενα. Σε δηλώσεις του στην Hurriyet, ο «υπουργός εξωτερικών» του ψευδοκράτους, Ταχσίν Ερτογρούλογλου, είπε μεταξύ άλλων ότι, αν η ΟΥΝΦΙΚΥΠ δεν συνάψει συμφωνία με το ψευδοκράτος, θα πρέπει να αποχωρήσει. «Η φιλοξενία τελείωσε: ή υπογράφουν μια στρατιωτική συμφωνία με την “ΤΔΒΚ” ή θα αποχωρήσουν» τόνισε. Υπενθυμίζεται ότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ διαθέτει δύο στρατόπεδα στα Κατεχόμενα και ένα σημείο επαφής, Στις δηλώσεις του ο Ερτογρούλογλου είπε ακόμη ότι με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ στην Νέα Υόρκη συναντήθηκαν με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων Ζαν Πιερ Λακρουά και, αφού τους υπέβαλαν το προσχέδιο για τη «συμφωνία για το καθεστώς των δυνάμεων» (SOFA), τους ανέφεραν ότι θα κάνουν νέα βήματα για την αναγνώριση. Κατά τον Ερτογρούλογλου, τα Ηνωμένα Έθνη θα επανεξετάσουν το προσχέδιο. «Είπαν ότι θα απαντήσουν το συντομότερο δυνατό, αλλά εμείς τους δώσαμε έναν επιπλέον μήνα. Ως ‘ΤΔΒΚ”, τούς λέμε ξεκάθαρα “κοιτάξτε, δεν είναι η ελληνοκυπριακή κυβέρνηση που θα εγκρίνει την αποστολή σας στην “ΤΔΒΚ”, είμαστε εμείς. Ήμασταν φιλόξενοι όλα αυτά τα χρόνια, το επιτρέψαμε, αλλά τώρα τελείωσε. Ακόμα κι αν η απάντηση είναι αρνητική, δεν θα διστάσουμε ποτέ να κάνουμε τα βήματα που πρέπει. Μετά το 1974, ζούμε με τη ασφάλεια του τουρκικού στρατού, εάν οι στρατιωτικοί του ΟΗΕ εγκαταλείψουν την “ΤΔΒΚ”, θα φύγουν». Ειδήσεις σήμερα: Ελληνοτουρκική κρίση: Με ανθυποβρυχιακά συστήματα εξοπλίζουν το Oruc Reis οι Τούρκοι Φωκίδα: Άφησε πίσω του ένα κοριτσάκι ενός έτους ο 40χρονος που σκοτώθηκε στο μεταλλείο Η Γερμανία δεν αναγνωρίζει τη συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης, λέει εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών BEST OF NETWORK 05.10.2022, 18:24 05.10.2022, 08:52 05.10.2022, 11:07 05.10.2022, 14:37 05.10.2022, 14:39 05.10.2022, 16:09

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )