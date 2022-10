Τσαμάζ: Γιατί ο ΟΤΕ «επενδύει» στις ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω κινητού

«Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη βήμα πρωτοποριακό, ακόμη κι εκτός Ελλάδος, για τον όμιλο της Deutsche Telekom, με ένα καινοτόμο προϊόν που δεν απευθύνεται μόνο στους πελάτες της Cosmote αλλά σε όλη την αγορά και θεωρούμε ότι θα συμβάλλει συνολικά στην ανάπτυξη των ψηφιακών συναλλαγών»

Τάδε έφη χθες, Τρίτη, ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ, στην παρουσίαση της νέας εφαρμογής «payzy» της Cosmote, το νέο τρόπο πληρωμών χωρίς πορτοφόλι, εντελώς ψηφιακό, που απευθύνεται σε όλους, μέσα από το κινητό για όλες τις καθημερινές ανάγκες πληρωμών και συναλλαγών. «Πιστεύουμε πολύ στη νέα υπηρεσία που έρχεται να αναμορφώσει ολοκληρωτικά τη σχέση μας με τα μετρητά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ προσθέτοντας ότι το νέο αυτό εγχείρημα εντάσσεται στο αρχικό πλάνο μετασχηματισμού του ΟΤΕ για είσοδο σε νέες αγορές, όπως αυτή των ηλεκτρονικών συναλλαγών (e-payments), μία αγορά με μεγάλη προοπτική στη χώρα μας που υπολείπεται ακόμη σημαντικά έναντι της υπόλοιπης Ευρώπης με χαμηλό ποσοστό διείσδυσης.

«Βλέπαμε αρκετά μπροστά -το τι έρχεται- και τολμούσαμε να κάνουμε και αλλαγές που πολλές φορές ήταν και δύσκολες. Οσον αφορά την ψηφιακοποίηση το είδαμε αρκετά νωρίς και έπρεπε να ξεπεράσουμε τον παραδοσιακό εαυτό μας. Από την αρχή δηλώσαμε ότι δεν είμαστε μία εταιρεία μόνο για οπτικές ίνες και 5G, είμαστε πολλά περισσότερα. Είμαστε μία εταιρεία που είναι ψηφιακός πάροχος για μία σειρά εργαλείων και υπηρεσιών στον καταναλωτή με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητάς του. Βασικός άξονας αυτής της στρατηγικής είναι να μπαίνουμε σε νέες αγορές και να δίνουμε λύσεις που εκμεταλλεύονται όλη αυτή την εμπειρία».

Η αγορά e-payments

Ενδεικτικά, όσον αφορά την αγορά e-payments στην Ελλάδα, βάσει στοιχείων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Ελλάδα την χρονιά που πέρασε (2021) πραγματοποιήθηκαν περί το 1,5 δισ. ηλεκτρονικές πληρωμές με τη χρήση καρτών ή ηλεκτρονικού χρήματος συνολικής αξίας 49 δισ. ευρώ. Ο αριθμός των συναλλαγών αυτών έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα νούμερα του 2017, ενώ η αντίστοιχη αξία των συναλλαγών έχει υπερδιπλασιαστεί. Από αυτές τις συναλλαγές, μόλις το 3% έχει γίνει με ηλεκτρονικό χρήμα (δηλαδή e-Wallets), όταν τα αντίστοιχα νούμερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι πάνω από 11%.

Αντίστοιχα, όπως αναφέρθηκε, με εσωτερική έρευνα του ομίλου ΟΤΕ, τον περασμένο Δεκέμβρη για τα e-payments, έχει διαπιστωθεί ότι οι υπηρεσίες ψηφιακού πορτοφολιού έχουν περιορισμένη χρήση. Από την άλλη, όπως ήταν αναμενόμενο, διαπιστώθηκε η σχεδόν καθολική χρήση των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, του web banking και μικρότερη του mobile banking.

Οι εκτιμήσεις λένε ότι η διείσδυση του ηλεκτρονικού χρήματος θα αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια και η αύξηση αυτή θα προκύψει αντικαθιστώντας τη χρήση μετρητών. Με βάση τις προβλέψεις, το 2025, το ποσοστό των ψηφιακών συναλλαγών θα διπλασιαστεί έναντι του 2021, με αύξηση των πιστωτικών καρτών και σταθεροποίηση των χρεωστικών καρτών.

Cosmote Payments και «payzy»

Το «άνοιγμα» του ΟΤΕ στη συγκεκριμένη αγορά πραγματοποιείται μέσω της COSMOTE Payments που ιδρύθηκε τo 2018, ως 100% θυγατρική του ΟΤΕ και έχει λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος. Από τότε «με επιμονή και Ιώβειο υπομονή καταφέραμε να επιτύχουμε διάφορα ορόσημα», όπως ανέφερε ο κ. Μπάμπης Μαζαράκης, Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων του ομίλου ΟΤΕ. «Είχαμε αντιληφθεί από τότε ότι ο χώρος των ηλεκτρονικών πληρωμών ήταν ένα πεδίο που θα γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη. Τότε το ποσοστό διείσδυσης ήταν πολύ χαμηλό στην Ελλάδα και ήμασταν πεπιεσμένοι ότι θα έρθει και στη χώρα μας. Επιπλέον, δύο σημεία καμπής – η ψηφιακοποίηση του κράτους και η πανδημία- συνετέλεσαν ώστε οι εξελίξεις να επιταχυνθούν. Τα βασικά ορόσημα για την Cosmote Payments ήταν τα εξής μετά το 2018 με την ίδρυση της εταιρείας:

-Τον Ιούλιο του 2020 πήρε άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος ως «Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος». Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κάνει περίπου ό,τι και μία τράπεζα, με εξαίρεση την πίστωση, άρα και τα δάνεια.

-Τον Ιούνιο του 2021, ξεκίνησαν οι πρώτες εμπορικές δραστηριότητες της εταιρείας σε επίπεδο Β2Β, όπως η εκκαθάριση ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτες (το λεγόμενο acquiring services). Αρχικά καλύπτονταν οι ανάγκες των ψηφιακών καναλιών του Ομίλου ΟΤΕ (όπως COSMOTE App, BOX, WHAT’S UP App, germanos.gr, cosmote.gr) και μετά προστέθηκαν τα φυσικά κανάλια πωλήσεων (τα καταστήματα δηλαδή του Ομίλου), με την εγκατάσταση φυσικών τερματικών (POS). Αρχικά, δηλαδή, η εταιρεία λειτουργούσε μόνο για τις ανάγκες του Ομίλου ΟΤΕ.

-Σήμερα, η COSMOTE Payments μπαίνει στην λιανική με το payzy by COSMOTE. Μια καινοτόμα εφαρμογή για κινητά, εντελώς ψηφιακή, που απευθύνεται σε όλους τους καταναλωτές, για όλες τις καθημερινές ανάγκες πληρωμών και συναλλαγών.

Κατά την περίοδο Ιουνίου-Δεκεμβρίου 2021 από τα τερματικά της COSMOTE Payments, φυσικά και ηλεκτρονικά, πραγματοποιήθηκαν 9,2 εκατ. συναλλαγές, με αξία 226 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022 έχουν πραγματοποιηθεί 25,9 εκατ. συναλλαγές, με αξία 679 εκατ. ευρώ. Πλέον η COSMOTE Payments εκκαθαρίζει για όλα τα κανάλια του Ομίλου ΟΤΕ μηνιαίως πάνω από 3 εκατ. συναλλαγές.

Ο κύκλος εργασιών της από αυτή τη δραστηριότητα και μόνο θα ξεπεράσει τα 7 εκατ. ευρώ για το 2022, επιτρέποντας στον όμιλο ΟΤΕ να επιτύχει αντίστοιχες συνέργειες μείωσης λειτουργικού κόστους.

Σε αυτή τη φάση, η διοίκηση (και παρά το ανταγωνιστικό περιβάλλον, δεδομένου ότι υπάρχουν κι άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο) εκτιμά ότι ο όμιλος θα είναι ανταγωνιστικός παίκτης στα e-payments «με εχέγγυα την εμπειρία σε ψηφιακά προϊόντα, τα έμπειρα και ικανά στελέχη που εστιάζουν στον στόχο, τη τεχνογνωσία σε αυτό που κάνουμε στην εξυπηρέτηση του πελάτη, την κουλτούρα καινοτομίας, τη σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές».

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Τσαμάζ: «Η αγορά αυτή έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης γιατί είναι ακόμη χαμηλή η διείσδυση στην Ελλάδα. Θεωρούμε ότι έχουμε γνώση της εμπειρίας του πελάτη και μπορούμε να τοποθετηθούμε σε αυτή την αγορά και να ανταγωνιστούμε στα ίσα σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο οποιαδήποτε άλλη ανταγωνιστική υπηρεσία. Η Deutsche Telekom βλέπει θετικά όλη την προσπάθεια με την ανάπτυξη νέων προϊόντων από τον όμιλο ΟΤΕ, τα εξετάζει και αναλόγως μπορεί να υπάρξει επέκταση και στο εξωτερικό. Υπάρχει μία ομάδα νέων ανθρώπων στην Payzy και στην πορεία, θα φτιάχνουν και θα αποδίδουν υπηρεσίες που θα έχουν στόχο να βελτιώσουν την εμπειρία του πελάτη».

To payzy by COSMOTE δίνει λύση για όλες τις καθημερινές πληρωμές και συναλλαγές. Μέσω εφαρμογής στο κινητό (iOS & Android), ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει έναν ελληνικό IBAN λογαριασμό, να εκδώσει χρεωστική VISA κάρτα (ψηφιακή ή/και φυσική ) και να κάνει όλες τις αγορές του σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα. Χωρίς κόπο και με ασφάλεια. Επίσης, με το payzy μπορεί να πληρώσει λογαριασμούς στη στιγμή. Στις καινοτόμες λειτουργικότητες που προτάσσει η εταιρεία είναι το Chat & Pay και το Split it. Με το Chat & Pay ο χρήστης μπορεί να ανταλλάσσει χρήματα με τους φίλους του -που έχουν επίσης payzy- μέσω chat, άμεσα και χωρίς χρέωση. Συνδυάζοντας την επικοινωνία με την ανταλλαγή χρημάτων σε μία λειτουργικότητα, ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί με τους φίλους του για να ανταλλάξουν στη στιγμή μηνύματα και φωτογραφίες και ταυτόχρονα να ζητήσουν ή να στείλουν χρήματα ο ένας στον άλλον, μέσω chat.

Με την υπηρεσία Split it του payzy by COSMOTE, ο χρήστης μοιράζεται αυτόματα τα κοινά έξοδα με την παρέα, την οικογένεια ή τους φίλους του ισομερώς ή με ακριβές ποσό ανά άτομο.

