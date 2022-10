Χαρδαλιάς: «Μπαράζ» αμυντικών επαφών και συναντήσεων σε ΗΠΑ, Γαλλία και Αυστραλία τον Οκτώβριο

Με ταχείς ρυθμούς Αμυντικής Διπλωματίας «τρέχει» ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος θα βρίσκεται στις ΗΠΑ από 6 έως 14 Οκτωβρίου και στη Γαλλία στις 17 και 18 του ίδιου μήνα για να εγκαινιάσει τα εθνικά περίπτερα στις διεθνείς εκθέσεις αμυντικής βιομηχανίας “AUSA 2022” και “EURONAVAL 2022” αντίστοιχα, όπου η χώρα μας δίνει ηχηρό παρόν με καινοτόμες ιδέες και προϊόντα. Ο Ν. Χαρδαλιάς θα πραγματοποιήσει σειρά διμερών επαφών και συναντήσεων στρατηγικής σημασίας με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ – τόσο στο State Department, όσο και στο Πεντάγωνο – καθώς και της Γαλλίας. Τελευταίος σταθμός του Ν. Χαρδαλιά θα είναι η Αυστραλία, όπου θα μεταβεί από τις 21 έως και τις 29 Οκτωβρίου, μετά από επίσημη πρόσκληση. Εκεί, θα παραστεί στις επετειακές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου, με την επιβλητική παρουσία του αγήματος της Προεδρικής Φρουράς ενώ θα έχει συναντήσεις με την ελληνική ομογένεια, σε Μελβούρνη, Καμπέρα και Αδελαΐδα ενώ θα δώσει το «παρών» και στα εγκαίνια του War Memorial Museum, στην Αδελαΐδα. Το πρόγραμμα στις ΗΠΑ Αύριο, Πέμπτη 6 Οκτωβρίου, ο Ν. Χαρδαλιάς μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να εγκαινιάσει το Ελληνικό Περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Αμυντικών Συστημάτων “AUSA 2022” (Association of the United States Army’s Annual Meeting & Exposition), η οποία διοργανώνεται από 10 έως 12 Οκτωβρίου, στο Walter Ε. Washington Convenience Center. Από Παρασκευή 7 έως και Πέμπτη 13 Οκτωβρίου, σε Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη, ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας θα πραγματοποιήσει σειρά διμερών και πολυμερών επαφών με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Πενταγώνου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου, καθώς και με εκπροσώπους ιδρυμάτων, σωματείων και σημαινόντων φορέων της Ελληνικής Ομογένειας. Πιο συγκεκριμένα, στην Ουάσιγκτον από 7 έως 11 Οκτωβρίου, θα συναντηθεί με τον υφυπουργό ‘Αμυνας των ΗΠΑ αρμόδιο για θέματα Πολιτικής Colin H. Kahl, στο Πεντάγωνο, την αναπληρώτρια βοηθό υπουργό ‘Αμυνας των ΗΠΑ αρμόδια για την Πολιτική στον Κυβερνοχώρο Mieke Οyang, στο Πεντάγωνο καθώς και τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδιο για θέματα Ευρώπης και Eυρασίας Dereck J. Hogan, στο State Department. Επίσης, θα συναντήσει τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ Mark A. Milley στο Πεντάγωνο, τον ελληνικής καταγωγής διοικητή των Δυνάμεων Στρατού των ΗΠΑ στρατηγό Andrew Peter Poppas, την πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον πρόεδρο του American Hellenic Institute (AHI) Nick Lariggakis. Τέλος, θα συναντηθεί με μέλη του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου, της της American Hellenic Educational Progressive Association (AHEPA), την Ελληνική Διπλωματική και Στρατιωτική Αντιπροσωπεία ενώ θα χαιρετήσει την εκδήλωση προβολής καινοτόμων προϊόντων Ελληνικών Εταιριών “Greek Innovation Day”, την οποία διοργανώνει το Ελληνικό Περίπτερο (Hellenic Pavilion). Θα επισκεφθεί, δε, τη Ναυτική Ακαδημία των ΗΠΑ (US Naval Academy), για τη δημιουργία κοινών προγραμμάτων στρατιωτικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και την Ελληνική πρεσβεία και την Ελληνική Στρατιωτική Αντιπροσωπεία. Στη Νέα Υόρκη στις 12 και 13 Οκτωβρίου θα έχει συναντήσεις με τον Γερουσιαστή Leonidas Raptakis, τον Έλληνα Πρόξενο της Νέας Υόρκης Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομογένειας Philip Christopher και μέλη Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων της Ελληνικής Ομογένειας. Θα επισκεφθεί τη Στρατιωτική Ακαδημία των ΗΠΑ (US Military Academy West Point), για τη δημιουργία κοινών προγραμμάτων στρατιωτικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ενώ θα παραχωρήσει συνεντεύξεις στον Ελληνοαμερικανικό Ραδιοφωνικό Σταθμό “Cosmos FM Hellenic Public Radio” και στην εφημερίδα «Εθνικός Κήρυξ». Ειδήσεις σήμερα: O Θοδωρής Μαραντίνης ζητά για πρώτη φορά τη συνεπιμέλεια των παιδιών του Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου με τις κρυφές κάμερες στη Χαλκιδική «επέμενε να δώσει στο ζευγάρι το δωμάτιο» Συνάντηση Μητσοτάκη με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Enagas – Στο τραπέζι η προοπτική νέων επενδύσεων

