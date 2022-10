Χατζηδάκης: «Η ΝΔ είναι το κόμμα των μεγάλων και διαχρονικών αξιών»

«Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα των μεγάλων και διαχρονικών αξιών, διότι η πολιτική χωρίς αξίες δεν έχει κανένα νόημα, αφού με το εφήμερο δεν πας πουθενά». Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας απόψε σε εκδήλωση που οργάνωσε στην Πάτρα η διοικούσα επιτροπή εκλογικής περιφέρειας Αχαΐας της ΝΔ, με αφορμή την επέτειο των 48 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος. Παράλληλα, ο Κωστής Χατζηδάκης πρόσθεσε ότι «αυτές οι διαχρονικές αξίες, όπως ο πατριωτικός χαρακτήρας του κόμματος, η προσήλωσή του στην ευρωπαϊκή προοπτική και τον δυτικό κόσμο, η κοινωνική συνοχή και η δικαιοσύνη, έχουν διατηρήσει τη ΝΔ επί 48 χρόνια ως τη μεγάλη πολιτική δύναμη του τόπου». Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε αυτό το σημείο, «είμαστε η παράταξη του μέτρου, της αλήθειας και της σοβαρότητας». Απευθυνόμενος προς τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση, αναρωτήθηκε «ποια θα ήταν η θέση της χώρας εάν η ΝΔ δεν έβαζε την Ελλάδα στην ΕΕ, ποια θα ήταν η θέση της, επίσης, εάν έβγαινε από το ΝΑΤΟ όπως ζητούσε κάποτε η αντιπολίτευση, που θα ήταν εάν την περίοδο 2012 – 2014 δεν ξεπερνούσε τις ιστορικές πολιτικές διαμάχες και δεν δημιουργούσε την κυβέρνηση συνεργασίας, τι θα γινόταν εάν μετά το δημοψήφισμα του 2015 η ΝΔ δεν έβαζε πλάτη για να στηρίξει την εθνική προσπάθεια να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη και στο ευρώ, αλλά και τι θα είχε συμβεί στη χώρα εάν τα τελευταία χρόνια στη θέση της ΝΔ ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ». Ταυτόχρονα επεσήμανε ότι «η ΝΔ είναι το κόμμα των μεγάλων και κρίσιμων εθνικών επιλογών». Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Κωστής Χατζηδάκης είπε ότι «σήμερα μπορούμε να κοιτάμε τους Έλληνες στα μάτια και ακόμα περισσότερο την αντιπολίτευση, αφού αποδεικνύεται στην πράξη κάθε ημέρα ότι είμαστε μία φιλεργατική κυβέρνηση και προχωρούμε μπροστά με μία κοινωνική πολιτική που έχει αποτέλεσμα.» Στην συνέχεια, ο Κωστής Χατζηδάκης άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την συνάντηση που είχε με εκπρόσωπους συνταξιούχων. Όπως είπε ο υπουργός Εργασίας, «ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι έχει διογκωθεί το πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων, αλλά τα μαθηματικά του είναι πρωτοφανή» και πρόσθεσε: «Μας παρέδωσε ένα βουνό με εκκρεμείς συντάξεις, είχαμε 487 εκατ. ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους εν αναμονή συνταξιούχους και σήμερα αυτό το ποσό έχει περιοριστεί στα 40 εκατ. ευρώ». Ταυτόχρονα, είπε ότι «είμαστε στην τελική ευθεία για την οριστική επίλυση του προβλήματος των εκκρεμών συντάξεων , αλλά ο κ. Τσίπρας, που μας παρέδωσε το βουνό των εκκρεμών συντάξεων, έχει το θράσος να παριστάνει και τον εισαγγελέα». Κλείνοντας την ομιλία του, ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι «η μόνη σοβαρή πολιτική επιλογή για την χώρα είναι η στήριξη της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για μία νέα τετραετία που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να μείνει σε μία τροχιά σταθερότητας και προόδου», προσθέτοντας ότι «στις εκλογές της επόμενης άνοιξης οι πολίτες θα κοιτάξουν μπροστά, θα κοιτάξουν ψηλά, θα κοιτάξουν στην πλευρά της ΝΔ και θα δώσουν μία νέα εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη». -- Ειδήσεις σήμερα: Η διαφορά ηλικίας θα είναι για τους δικούς σου μεγάλο πρόβλημα, έγραφε στην Άννα ο 56χρονος «Αν δεν στείλεις φωτογραφίες, θα σε κάνω ξεφτίλα» – Πώς εκβίαζαν τα θύματά τους οι δράστες του μαζικού revenge porn Μποϊκοτάζ από το Παρίσι και άλλες έξι γαλλικές πόλεις στο Μουντιάλ του Κατάρ

