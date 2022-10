Αναστασιάδης στην Πράγα: Να τελειώνουν τα δύο μέτρα και δύο σταθμά για την Τουρκία Ο Κύπριος πρόεδρος αναφέρθηκε στις ομοιότητες της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει στην τουρκική επιοθετικότητα Στο Κυπριακό και στις συνεχιζόμενες απειλές της Τουρκίας κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε παρέμβαση του στις εργασίες της Συνάντησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που πραγματοποιούνται σήμερα στην Πράγα με τη συμμετοχή συνολικά 44 ηγετών από κράτη της ευρωπαϊκής ηπείρου. Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μάριος Πελεκάνος, αναφερόμενος στη συμμετοχή του Προέδρου Αναστασιάδη είπε πως «ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στην οποία συμμετείχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με θέμα ‘Ειρήνη και Ασφάλεια’. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επανέλαβε την υποστήριξη της Κύπρου όσον αφορά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας καθώς όλες οι χώρες μαζί, της ευρωπαϊκής ηπείρου, μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ειρήνης. Όσον αφορά στις τοποθετήσεις του Προέδρου, θα πρέπει να πούμε ότι αναφέρθηκε τεκμηριωμένα στις ομοιότητες μεταξύ του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή και των όσων συνέβησαν και συνεχίζουν να συμβαίνουν στην Κύπρο μετά από την τουρκική εισβολή το 1974. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε τη μεγάλη σημασία ο διεθνής παράγοντας να αντιδράσει στη συνεχώς αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα τόσο εναντίον της Κύπρου όσο και εναντίον της Ελλάδας. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η συμπεριφορά της Τουρκίας εφαρμόζοντας δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε πόσο μεγάλη σημασία έχει ο διεθνής παράγοντας να κινητοποιηθεί, έτσι ώστε να αποτρέψουμε αυτή την επιθετική συμπεριφορά». BEST OF NETWORK 06.10.2022, 16:32 06.10.2022, 14:06 06.10.2022, 10:39 06.10.2022, 17:40 06.10.2022, 17:41 06.10.2022, 18:51

